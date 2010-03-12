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Video: Samsung, AMOLED ve Super AMOLED ekran farkını gösteriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
25,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Video: Samsung, AMOLED ve Super AMOLED ekran farkını gösteriyor
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Yeni nesil AMOLED ekran olarak tanımlanan ve Samsung tarafından Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Super AMOLED ekranların sektörde yaygınlaşması bekleniyor. Her ne kadar resmi olarak doğrulanmış olmasa da iPhone 4G'de kullanılacağı da söylenen Super AMOLED ekranlar için Samsung bir video hazırladı. AMOLED ekranlarla kıyaslandığında 5 kata kadar daha keskin görüntü sunduğu ve %20 daha iyi açık hava performansı sağladığı belirtilen Super AMOLED ekranların en önemli farklılığı olarak, dokunmatik ekran paneline sahip olan AMOLED ekranlardan farklı olarak, dokunma sensörlerine sahip olması ve bu sayede daha ince telefon tasarımlarına olanak tanıması gösteriliyor.

Samsung'un ilk defa Wave modelinde kullandığı Super AMOLED ekranın, geleneksel AMOLED'lere kıyasla içerdiği farkları gösteren video'yu aşağıda izleyebilirsiniz.

Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.


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DH Misafiri 9 yıl
teknoloji çok çabuk gelişmesine rağmen bu ekran teknolojisinin baya etki yapıcağı belli geçen gün samsung wave modelini gördüm kendim iphone kullanıyorum cihazın dokunmatiği aynı kalitede fakat ekran çok iyidi diyebilirim haziran sonu gelicekmiş sanırım
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SVSTRGMR 9 yıl
amoledler yaygınlaşsın arkadaş!...
bıktım hareketli oyunlarda yaşanan tepkime süresinin yavşaklığıyla alakalı motion, flu, ghosting, vs efektlerden
crt yi arar oldum
sırg full hd çözünürlük ve kristal netlik yüzünden lcd ye muhtacım
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McCarty 9 yıl
en az 1 yılı var yavas yavas piyasaya sunulur , herkesin alabilcegi şekilde olur sonra gelişir zaten zamanla ama bu amoled 2-3 yıl gider sonra onuda ezen başka bi teknoloji gelir.
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Tolgá 9 yıl
pcleri harddiskler tıkar telefonlarıda bataryalar
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blackdreamss 9 yıl
Aşırı derecede abartı yok. Zaten 1 yıl önceki teknolojlerini gösterirken bile kötüleyip gösteriyolar, yenisini övmek için genel olarak hep tft ekranla karşılaştırmış. İlla ki daha iyi kabul ama artık abarttılar biri yaygınlaşmadan diğerini çıkarıyolar ne yapacaklarını şaşırdılar artık.
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sotoxs 9 yıl
biraz da pil teknolojisine yoğunlaşın, 10 yıl önceki tel 3 gün gidiyordu, bugün 4 gün.
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quzman 9 yıl
Çok geçmez bunun da üstüne ultra amoled - onun üzerine giga amoled çıkar .
Mantık hepsinden teker teker para kazanmak ...
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tgezer 9 yıl

quzman

Çok geçmez bunun da üstüne ultra amoled - onun üzerine giga amoled çıkar .
Mantık hepsinden teker teker para kazanmak ...


+1

bizler gibi hep daha iyisi olsun mantığındaki kitle olduğu sürece kazanacaktır da ..
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tanak 9 yıl
süper ya. samsung un AMOLED yaklaşımı piyasayı daha fazla saracak bu gidişle. Windows da Amoled uzerine planlar yapıyor WinMO için
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sgnr 9 yıl
Bravo muhtemelen el yakan fiyatları olucak ama olsun en azından amoledler ucuzlar.
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TELESCOPE 9 yıl
yeni gelenler hakkında fiyat konusu üç aşağı beş yukarı belli oluyor zaten
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