Video: Samsung, AMOLED ve Super AMOLED ekran farkını gösteriyor

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Yeni nesil AMOLED ekran olarak tanımlanan ve Samsung tarafından Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Super AMOLED ekranların sektörde yaygınlaşması bekleniyor. Her ne kadar resmi olarak doğrulanmış olmasa da iPhone 4G'de kullanılacağı da söylenen Super AMOLED ekranlar için Samsung bir video hazırladı. AMOLED ekranlarla kıyaslandığında 5 kata kadar daha keskin görüntü sunduğu ve %20 daha iyi açık hava performansı sağladığı belirtilen Super AMOLED ekranların en önemli farklılığı olarak, dokunmatik ekran paneline sahip olan AMOLED ekranlardan farklı olarak, dokunma sensörlerine sahip olması ve bu sayede daha ince telefon tasarımlarına olanak tanıması gösteriliyor.

Samsung'un ilk defa Wave modelinde kullandığı Super AMOLED ekranın, geleneksel AMOLED'lere kıyasla içerdiği farkları gösteren video'yu aşağıda izleyebilirsiniz.

Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.