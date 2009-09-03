Viewsonic 120Hz destekli yeni monitörünü duyurdu; FuHzion VX2268wm

Tam Boyutta Gör

Monitör üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Viewsonic, FuHzion serisi altında hazırladığı 22-inç boyutundaki, VX2268wm kod adlı yeni LCD monitörünü duyurdu. TN panel kullanan yeni monitörün en önemli özelliği olarak 120Hz desteği ile Nvidia 3D Vision gibi üç boyutlu gözlük teknolojileiryle uyumlu olması gösteriliyor. Doğal ekran çözünürlüğü 1680 x 1050 piksel olarak açıklanan yeni modenitörde tepki süresi 2ms, karşıtlık oranı ise 1,000:1 (20,000:1 dinamik karşıtlık oranı) olarak belirlenmiş.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI ara birimlerini destekleyen Viewsonic FuHzion VX2268wm üzerinde ayrıca her biri 2 Watt gücünde olan iki adet entegre hoparlöer bulunuyor. 120Hz teknolojisi ile özellikle 3D gözlük uygulamalarından faydalanmak isteyen oyun tutkunlarını hedef alan yeni monitörün yurt dışı satış fiyatı 319 Avro olarak açıklandı.