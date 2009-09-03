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Viewsonic 120Hz destekli yeni monitörünü duyurdu; FuHzion VX2268wm

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,9b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Viewsonic 120Hz destekli yeni monitörünü duyurdu; FuHzion VX2268wm
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Monitör üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Viewsonic, FuHzion serisi altında hazırladığı 22-inç boyutundaki, VX2268wm kod adlı yeni LCD monitörünü duyurdu. TN panel kullanan yeni monitörün en önemli özelliği olarak 120Hz desteği ile Nvidia 3D Vision gibi üç boyutlu gözlük teknolojileiryle uyumlu olması gösteriliyor. Doğal ekran çözünürlüğü 1680 x 1050 piksel olarak açıklanan yeni modenitörde tepki süresi 2ms, karşıtlık oranı ise 1,000:1 (20,000:1 dinamik karşıtlık oranı) olarak belirlenmiş.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI ara birimlerini destekleyen Viewsonic FuHzion VX2268wm üzerinde ayrıca her biri 2 Watt gücünde olan iki adet entegre hoparlöer bulunuyor. 120Hz teknolojisi ile özellikle 3D gözlük uygulamalarından faydalanmak isteyen oyun tutkunlarını hedef alan yeni monitörün yurt dışı satış fiyatı 319 Avro olarak açıklandı.


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dstk 10 yıl
casper'ın kullandığı monitor. :D
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dellino 10 yıl
Artık standartlamaya giden LED ve full hd yi neden desteklememişler ki?
Sadece 120 Hertz yenilik olarak gelmiş. Bence fiyatını hakedecek bir ürün olmamış.
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4L1 10 yıl
hiç bir eksiği yok mükkemmel ama malesef bu ürün geçen yıl 2233rz le birlikte piyasaya çıktı ve hala Türkiye ye gelmedi.
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quexstre48 10 yıl
Monitörde hertz çok önemli değildir, çünkü zaten teknolojileri crtlerden farklıdır. ledlerin beyaz tabak üzerinde renkleri göstermek için açılıp kapanmalarından ibarettir. Hertz e takınılmamalı...
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grafiqer 10 yıl
Aaa... 120 Hz de neymiş! Sony tv ler 200 Hz de çalışıyor :p Tv dünyasının şu "hz" atmasyonları için bu haberi gözlerine sokmak lazım. Kolaydı 200 Hz i 42 inç ekrana basmak...
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kolpaci 10 yıl
ben hala 60 hertz kullaniyorum valla üstü gözlerimi çok yoruyor ama beyendim monitörü dizayn olarak
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toonjai 10 yıl
eksikleri çok fazla:( tn panel, full hd değil, en önemlisi de aşırı pahalı !
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S R T 10 yıl
yurt dısında 319 dan gircekse kım bilir burda ne kadar olur
satıs stratejisi midir nedir.yap sole led full hd hdmi 120 hz
bi kere alalım tam alalım
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c34 10 yıl
fena
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