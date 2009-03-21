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ViewSonic, Çin pazarı için 22" dizüstü bilgisayar planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ViewSonic, Çin pazarı için 22
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Ülkemizde daha çok LCD monitörleriyle tanınan ViewSonic kısa bir süre önce netbook dünyasına adım atacağının sinyallerini vermişti. Nvidia'nın 3DVision teknolojisine destek veren 120Hz monitörüyle gündeme gelen firmanın, netbook ve notebook modellerini Çin pazarında lanse etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Global pazardaki hemen her donanım üreticisi gibi ViewSonic de Çin pazarındaki operasyonlarını geliştirmeyi ve etkinliğini arttırmayı planlıyor. LCD gamının yanı sıra netbook ve dizüstü bilgisayar modelleriyle de pazarda var olmak isteyen firma, endüstriyel kaynaklara göre Çin pazarı için 22" dizüstü bilgisayar geliştiriyor.

Taşınabilirlik konusunda neler vaat eder bilinmez ama ViewSonic'in planlamasını yaptığı, teknik detayları ise henüz netleşmeyen 22" boyutundaki dizüstü bilgisayarın "Desktop Replacement" segmentinin en iddialı modellerinden biri olacak gibi görünüyor.


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Titus Pullo 10 yıl
22" Dizüstü olmaz yaf, ben masa üstü 22"mi tam olarak koyacak yeri zor buluyorum masamın üstünde bu zımbırtıyı dizimin üstünde mi kullanacam. Teknik özellikleri iyi olsa grafiker için çekilebilecek bir çile olabilir^^
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max975 10 yıl
çinlileri kapma yolumu..
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Zato1 10 yıl
Şu an için erken gibi, ilerde katlanır pc yaparlarsa başka :D
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RaptorFX 10 yıl
Ne dizüstüsü, uzay üstü olmu o
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alirezzak 10 yıl
Öyle demeyin arkadaşlar HD4870 mobile koyarlarsa tadıdan yenmez:D
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cihangir151 10 yıl
başımızın üstünde yeri var :))) parça parça taırız artık.. yada görev paylaşımı yaparız.
-sen bataryayı al.
-sen de sarj adaptörünü al.
-ben makineyi sırtlanıyım.......
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visceroid 10 yıl
Tamamen gereksiz, 22'' dizüstü ne yaaa
O nasıl diz
Yeti'ler mi kullanacak Allah aşkına
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buraoca2 10 yıl
ViewSonic yeni bir segment oluşturacak demekki XD Acaba ismi ne olacak :) ? Bence Sehpa üstü olsun ;) "Masaüstü Sehpa Üstü Dizüstü"
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rx7enes 10 yıl
Bunu çanta değil bavulla taşıyacaz ozaman.
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huxi20 10 yıl
dizüstü demeyelim ona biz. şahsen ben dizimin üstünde taşımam öyle bişeyi...
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metintekin 10 yıl
dizlere yazık olucak


abartmışlar yani
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SupermanPrime 10 yıl
ağırlığı ne kadar olcak peki 7 8 kilo olur
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