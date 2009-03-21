ViewSonic, Çin pazarı için 22" dizüstü bilgisayar planlıyor

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Ülkemizde daha çok LCD monitörleriyle tanınan ViewSonic kısa bir süre önce netbook dünyasına adım atacağının sinyallerini vermişti. Nvidia'nın 3DVision teknolojisine destek veren 120Hz monitörüyle gündeme gelen firmanın, netbook ve notebook modellerini Çin pazarında lanse etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Global pazardaki hemen her donanım üreticisi gibi ViewSonic de Çin pazarındaki operasyonlarını geliştirmeyi ve etkinliğini arttırmayı planlıyor. LCD gamının yanı sıra netbook ve dizüstü bilgisayar modelleriyle de pazarda var olmak isteyen firma, endüstriyel kaynaklara göre Çin pazarı için 22" dizüstü bilgisayar geliştiriyor.

Taşınabilirlik konusunda neler vaat eder bilinmez ama ViewSonic'in planlamasını yaptığı, teknik detayları ise henüz netleşmeyen 22" boyutundaki dizüstü bilgisayarın "Desktop Replacement" segmentinin en iddialı modellerinden biri olacak gibi görünüyor.