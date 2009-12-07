ViewSonic enerji verimli iki yeni monitörünü pazara sunuyor

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A705b

Arka arkaya duyurduğu netbook ve nettop modelleriyle ürün gamını genişleteceğinin sinyallerini veren ViewSonic, Energy Star 5.0 ve TCO 5.0 standartlarıyla uyumlu olan, enerji verimli iki yeni monitörünü kullanıma sunuyor. Firmanın ev, ofis ve eğitim amaçlı kullanımlar için planladığı yeni monitörlerinden VX1932wm-LED kod adlı model 19-inç, A705b kod adlı model ise 17-inç boyutunda.

5ms tepki süresine ve 1,000:1 (1,000,000:1 > VX1932wm-LED) dinamik karşıtlık oranına sahip olan yeni monitörlerde parlaklık seviyesi ise 250cd/m2 olarak belirlenmiş. A705b modelinin 21 Watt, WLED backlight teknolojili VX1932wm-LED modelinin ise 15 Watt güç tükettiğini açıklayan ViewSonic, yeni monitörlerin aynı segmentteki diğer pek çok çözüme göre görüntü kalitesinde herhangi bir kısıtlamaya gidilmeksizin daha fazla enerji tasarrufu sağlayabildiğini belirtti. Yeni monitörlerden A705b modeli 1280 x 1024, VX1932wm-LED modeli ise 1440 x 900 piksel çözünürlüğünü destekliyorlar.

Açıklanan bilgilere göre sadece D-Sub konnektörüne sahip olan 17-inç boyutundaki A705 modeli 149$, D-Sub ve DVI konnektörlerine sahip olan ayrıca 2 Watt'lık iki hoparlör ile donatılan VX1932wm-LED modeli ise 169$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.

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VX1932wm-LED