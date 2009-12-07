Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic enerji verimli iki yeni monitörünü pazara sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,1b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ViewSonic enerji verimli iki yeni monitörünü pazara sunuyor
Tam Boyutta Gör

A705b

Arka arkaya duyurduğu netbook ve nettop modelleriyle ürün gamını genişleteceğinin sinyallerini veren ViewSonic, Energy Star 5.0 ve TCO 5.0 standartlarıyla uyumlu olan, enerji verimli iki yeni monitörünü kullanıma sunuyor. Firmanın ev, ofis ve eğitim amaçlı kullanımlar için planladığı yeni monitörlerinden VX1932wm-LED kod adlı model 19-inç, A705b kod adlı model ise 17-inç boyutunda.

5ms tepki süresine ve 1,000:1 (1,000,000:1 > VX1932wm-LED) dinamik karşıtlık oranına sahip olan yeni monitörlerde parlaklık seviyesi ise 250cd/m2 olarak belirlenmiş. A705b modelinin 21 Watt, WLED backlight teknolojili VX1932wm-LED modelinin ise 15 Watt güç tükettiğini açıklayan ViewSonic, yeni monitörlerin aynı segmentteki diğer pek çok çözüme göre görüntü kalitesinde herhangi bir kısıtlamaya gidilmeksizin daha fazla enerji tasarrufu sağlayabildiğini belirtti. Yeni monitörlerden A705b modeli 1280 x 1024, VX1932wm-LED modeli ise 1440 x 900 piksel çözünürlüğünü destekliyorlar.

Açıklanan bilgilere göre sadece D-Sub konnektörüne sahip olan 17-inç boyutundaki A705 modeli 149$, D-Sub ve DVI konnektörlerine sahip olan ayrıca 2 Watt'lık iki hoparlör ile donatılan VX1932wm-LED modeli ise 169$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.

ViewSonic enerji verimli iki yeni monitörünü pazara sunuyor
Tam Boyutta Gör

VX1932wm-LED


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 9 yıl
Tatminkar enerji tüketimleriyle kurumlar için de cazip monitörler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 9 yıl
yalnız monitörlerin fiyatlarıda iyiymiş.. çocuklarına bilgisayar alacak ebeveynler için fatura dostu monitörler..CPU, ekran kartı, monitör derken daha az watt harcayan PC'ler yakında oldukça popüler olcaklar bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slayer_ 9 yıl
ViewSonic hiç kullanmadım, görüntü kalitesini bilemiyorum ama tasarım konusunda çok başarısızlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KURSAD. 9 yıl
Led deil led aydnlatmalı dikkat edilmesi gereken bisey ben beğenmedim .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Teknoloji Gündemi: Sony PS3, MP4 çalarlar ve EyePet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
|
DH Forum
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim