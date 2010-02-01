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Viewsonic, LED ekranlı yeni monitörlerini tanıttı

Viewsonic firması ürettiği 2 yeni Full HD, LED ekranlı monitörünü tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen LCD üreticilerinden olan Viewsonic, LED teknolojisini kullanan 2 yeni monitörünü tanıttı. Viewsonic firmasının, Vx2450wm-led ve Vx2250wm-led olarak isimlendirdiği yeni monitörlerin boyutlarını 24 inç ve 22 inç olarak belirlediği söyleniyor.

Çevre dostu ve LED teknolojili Full HDViewsonic VX2x50 serisi

Viewsonic, her iki LED ekranlı monitöründe de 1920x1080p çözünürlük belirlerken, her iki monitöründe WLED arka ışıklandırma sayesinde görüntü sinyallerini algılayarak arka ışık landırma ayarlarını otomatik olarak yaptığı belirtililiyor.Bu sayede daha koyu siyahlar, daha net ve berrak beyazlar ve daha belirgin gri tonların elde edileceği söyleniyor. Koyu siyah kasaya ve şık tasarıma sahip olan LED monitörlerde SRS Premium Sound destekli dahili hoparlörler olduğu ifade ediliyor ayrıca her iki monitörde de DVI ve VGA girişleri bulunuyor.

Nisan ayında piyasada olacağı belirtilen bu monitörlerin fiyatlarının 24 inç VX2450wm için 299$, ve 22inç VX2250wm içinse 219$ olarak belirlendiği söyleniyor.

 

Kaynak:

 

 

 


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DaRaMa 9 yıl
Haber in 'LED ekran' diye sunulması yanıltıcı. 'LED Aydınlatmalı' diye sunulması gerekirdi.
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alperen_69 9 yıl
bu sene led aydınlatmalı monitörlerin senesi olacak amoledler falanda 2013 gibi piyasada olur sanırım
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talh4wk 9 yıl
Tasarımı güzel olmuş,haber için teşekkürler
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husNUKE 9 yıl
@grafiker
Bildiğim kadarıyla sadece arka aydınlatma değişiyor. Floresans lamba yerine led kullanıyorlar. TN panel yani, IPS panelin bu fiyata satılması imkansız. Kendinden ışık saçan ledler OLED olanlar ki onların fiyatları IPS panellerden bile pahalı.
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S R T 9 yıl
fiyatı iyimis ins ulkemıze gelir
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Batuist 9 yıl
Türkiyeye gelmez o ayrı mesele...
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grafiker 9 yıl
bu Led panellerde de tn panel ve ıps panel diye ayrılıyormu. Yada şöyle sorayım Lcd panellerden farkı sadece aydınlatmada kullandığı alan mı led. Eğer öyle ise bunlar led olmuyor led aydınlatmalı lcd panel olmuyormu?
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TELESCOPE 9 yıl
fonksiyon ve tasarım olarak güzel olmuş,paylaşım için teşekkürler
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