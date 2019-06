Viewsonic, LED ekranlı yeni monitörlerini tanıttı

Dünya'nın önde gelen LCD üreticilerinden olan Viewsonic, LED teknolojisini kullanan 2 yeni monitörünü tanıttı. Viewsonic firmasının, Vx2450wm-led ve Vx2250wm-led olarak isimlendirdiği yeni monitörlerin boyutlarını 24 inç ve 22 inç olarak belirlediği söyleniyor.

Çevre dostu ve LED teknolojili Full HDViewsonic VX2x50 serisi

Viewsonic, her iki LED ekranlı monitöründe de 1920x1080p çözünürlük belirlerken, her iki monitöründe WLED arka ışıklandırma sayesinde görüntü sinyallerini algılayarak arka ışık landırma ayarlarını otomatik olarak yaptığı belirtililiyor.Bu sayede daha koyu siyahlar, daha net ve berrak beyazlar ve daha belirgin gri tonların elde edileceği söyleniyor. Koyu siyah kasaya ve şık tasarıma sahip olan LED monitörlerde SRS Premium Sound destekli dahili hoparlörler olduğu ifade ediliyor ayrıca her iki monitörde de DVI ve VGA girişleri bulunuyor.

Nisan ayında piyasada olacağı belirtilen bu monitörlerin fiyatlarının 24 inç VX2450wm için 299$, ve 22inç VX2250wm içinse 219$ olarak belirlendiği söyleniyor.

