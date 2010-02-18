Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic yeni netbook modeli ViewBook 108'i satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,4b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LCD monitör üretiminde pazarın güçlü oyuncularından ViewSonic bir süre önce taşınabilir bilgisayar pazarına da atmış ve yeni netbook modellerini duyurmaya başlamıştı. Ürün gamını yeni modeller genişletmeyi planlayan ViewSonic, ViewBook 108 isimli yeni netbook modelini de kullanıma sunuyor. Intel'in Pine Trail kod adlı ikinci nesil Atom platformunu temel alan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alan mini-bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde LED backlit ekran kullanımıyor.

1GB sistem belleğine ve 160GB depolama kapasitesine sahip olduğu belirtilen maliyet odaklı mini bilgisayarda ekran kartı olaraksa işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'si kullanılıyor. Kablosuz iletişim için 802.11b/g/n WiFi desteğine sahip olan ayrıca üzerinde çok formatlı kart okuyucusu da bulunan ViewBook 108'in ağırlığı ise 1.2 Kg.

Windows 7 işletim sistemiyle gelecek olan ViewBook 108 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
artık bunlar yerine aynı ebatlarda dokunmatik ekranlı cihaz üretsinler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim