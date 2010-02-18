ViewSonic yeni netbook modeli ViewBook 108'i satışa sunuyor

LCD monitör üretiminde pazarın güçlü oyuncularından ViewSonic bir süre önce taşınabilir bilgisayar pazarına da atmış ve yeni netbook modellerini duyurmaya başlamıştı. Ürün gamını yeni modeller genişletmeyi planlayan ViewSonic, ViewBook 108 isimli yeni netbook modelini de kullanıma sunuyor. Intel'in Pine Trail kod adlı ikinci nesil Atom platformunu temel alan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alan mini-bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde LED backlit ekran kullanımıyor.

1GB sistem belleğine ve 160GB depolama kapasitesine sahip olduğu belirtilen maliyet odaklı mini bilgisayarda ekran kartı olaraksa işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'si kullanılıyor. Kablosuz iletişim için 802.11b/g/n WiFi desteğine sahip olan ayrıca üzerinde çok formatlı kart okuyucusu da bulunan ViewBook 108'in ağırlığı ise 1.2 Kg.

Windows 7 işletim sistemiyle gelecek olan ViewBook 108 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.