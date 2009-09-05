Viewsonic yeni netbook modellerini satışa sundu; VNB100 ve VNB101

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Geçtiğimiz günlerde FuHzion serisi 120Hz destekli yeni LCD monitörünü duyuran Viewsonic, taşınabilir dizüstü bilgisayar pazarına yönelik olarak iki yeni netbook modelini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Firmanın ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan VNB100 ve VNB101 kod adlı yeni netbook modelleri, yurt dışında satışa sunuluyor. Her ikisi de 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10-inç ekrana sahip olan netbook sistemler, tahmin edilebileceği üzere Intel Atom platformundan güç alıyor ve sistemlerde modeline göre 1.6GHz'de çalışan Atom N270 (VKahvreNB100) ve 166GHz'de çalışan Atom N280 (VNB101) işlemcileri kullanılıyor.

Her ikisi de 1GB bellek, 160GB kapasiteli sabit disk ve DirectX 9 destekli GMA 950 entegre grafik birimi ile gelen yeni netbook modellerini ayıran diğer farklılıklara baktığımızda ise VNB100 modelinin Beyaz, Pembe ve Sarı renk seçenekleri ile geldiğini, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerasına sahip olduğunu ve 1.5 Watt gücünde iki adet hoparlöre sahip olduğunu görüyoruz. VNB101 modeli ise Siyah, Koyu Kırmızı ve Altın gibi renk seçenekleriyle gelirken, 1 Watt gücünde iki adet hoparlöere, 0.3MP çözünürlüğünde kameraya ve opsiyonel Bluetooth desteğine sahip. Tabii her iki model de WiFi ve Ethernet desteğine yer verildiğini de belirtelim.

ViewSonic'in VNB100 ve VNB101 kod adlı yeni netbook modelleri, İngiltere'de sırasıyla 299£ ve 329£ seviyesinden kullanıma sunuluyor.