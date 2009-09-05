Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Viewsonic yeni netbook modellerini satışa sundu; VNB100 ve VNB101

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,1b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Viewsonic yeni netbook modellerini satışa sundu; VNB100 ve VNB101
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde FuHzion serisi 120Hz destekli yeni LCD monitörünü duyuran Viewsonic, taşınabilir dizüstü bilgisayar pazarına yönelik olarak iki yeni netbook modelini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Firmanın ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan VNB100 ve VNB101 kod adlı yeni netbook modelleri, yurt dışında satışa sunuluyor. Her ikisi de 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10-inç ekrana sahip olan netbook sistemler, tahmin edilebileceği üzere Intel Atom platformundan güç alıyor ve sistemlerde modeline göre 1.6GHz'de çalışan Atom N270 (VKahvreNB100) ve 166GHz'de çalışan Atom N280 (VNB101) işlemcileri kullanılıyor.

Her ikisi de 1GB bellek, 160GB kapasiteli sabit disk ve DirectX 9 destekli GMA 950 entegre grafik birimi ile gelen yeni netbook modellerini ayıran diğer farklılıklara baktığımızda ise VNB100 modelinin Beyaz, Pembe ve Sarı renk seçenekleri ile geldiğini, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerasına sahip olduğunu ve 1.5 Watt gücünde iki adet hoparlöre sahip olduğunu görüyoruz. VNB101 modeli ise Siyah, Koyu Kırmızı ve Altın gibi renk seçenekleriyle gelirken, 1 Watt gücünde iki adet hoparlöere, 0.3MP çözünürlüğünde kameraya ve opsiyonel Bluetooth desteğine sahip. Tabii her iki model de WiFi ve Ethernet desteğine yer verildiğini de belirtelim.

ViewSonic'in VNB100 ve VNB101 kod adlı yeni netbook modelleri, İngiltere'de sırasıyla 299£ ve 329£ seviyesinden kullanıma sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
|
DH Forum
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim