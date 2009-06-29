ViewSonic'den "hepsi bir arada" Panel PC: VPC100

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Hazırladığı LCD monitörler ülkemiz pazarında da satılan ViewSonic, ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan ürün gamının ilk "hepsi bir arada" formundaki Panel PC modelini kullanıma sundu. Gelen bilgilere göre VPC100 kod adını taşıyan yeni bilgisayar ile firma, alan sıkıntısının yaşandığı çok bilgisayarlı çalışma ortamlarını hedef alıyor. Intel platformunu kullanan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden güç alan sistemin ekran büyüklüğü ise 18.5-inç (1366 x 768 piksel).

Bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenen ve 160GB'lık sabit disk ile donatılan VPC100'ün grafik operasyonlarından ise Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 entegre grafik birimi sorumlu. 802.11b/g kablosuz ağ desteği de sunan sistemde ayrıca DVD yazıcı, 4x USB portu, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, stereo hoparlörler ve klavye/mouse seti de mevcut. İşletim sistemi olarak Windows XP'nin eşlik ettiği ViewSonic VPC100'ün fiyatı 599$ olarak belirlenmiş.