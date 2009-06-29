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ViewSonic'den "hepsi bir arada" Panel PC: VPC100

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,1b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ViewSonic'den
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Hazırladığı LCD monitörler ülkemiz pazarında da satılan ViewSonic, ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan ürün gamının ilk "hepsi bir arada" formundaki Panel PC modelini kullanıma sundu. Gelen bilgilere göre VPC100 kod adını taşıyan yeni bilgisayar ile firma, alan sıkıntısının yaşandığı çok bilgisayarlı çalışma ortamlarını hedef alıyor. Intel platformunu kullanan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden güç alan sistemin ekran büyüklüğü ise 18.5-inç (1366 x 768 piksel).

Bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenen ve 160GB'lık sabit disk ile donatılan VPC100'ün grafik operasyonlarından ise Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 entegre grafik birimi sorumlu. 802.11b/g kablosuz ağ desteği de sunan sistemde ayrıca DVD yazıcı, 4x USB portu, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, stereo hoparlörler ve klavye/mouse seti de mevcut. İşletim sistemi olarak Windows XP'nin eşlik ettiği ViewSonic VPC100'ün fiyatı 599$ olarak belirlenmiş.


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mumsev 10 yıl
Bu bilgisayarı normal ev kullanmı için değil, genelde internet, office uygulamalarının yapıldığı iş yerlerinde dekoratif amaçlı ev pratik kullanımlı olarak çok işe yarar bence.. Düşünsenize kablo derdi yok, masa altı işgali yok, toz tuttdu temizle derdi yok.. Bence 600$ a harika, WievSonic'i tebrik ederim...
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ilkerinanç 10 yıl
ipc olmuş bu.mac bile yüklenir üstüne.
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benben2009 10 yıl
bencede 600 dolar parası olan için cok iyi tam olarak bilmiyorm bir bilgisayar gorevi goruyormu gormuyormu ama internete baglanıyorsa msn ye girilebiliosa cok super bi alet parası bol olanlar için :D
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Python 10 yıl
600 dolar fiyat bence idare eder
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