ViewSonic'den yeni LCD monitör; Full HD destekli VG2427 hazır

Tam Boyutta Gör

Hazırladığı LCD monitörlerle ülkemiz pazarında da popüler olan ViewSonic, ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın VG2427 kod adını taşıyan 24" boyutundaki Full HD LCD monitörü, 1920x1080 çözünürlüğünü desteklemekte. Parlaklık seviyesi 300 cd/m2, dinamik kontrast oranı ise 20,000:1 olarak belirlenen LCD monitör, sahip olduğu ECO modu sayesinde güç tüketimini %30 oranında aşağı çekebiliyor. Üzerinde çift USB portu ve stereo hoparlörler bulunan monitörün yurt dışı satış fiyatı 499$ olarak belirlenmiş.