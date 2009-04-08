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ViewSonic'den yeni LCD monitör; Full HD destekli VG2427 hazır

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ViewSonic'den yeni LCD monitör; Full HD destekli VG2427 hazır
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Hazırladığı LCD monitörlerle ülkemiz pazarında da popüler olan ViewSonic, ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın VG2427 kod adını taşıyan 24" boyutundaki Full HD LCD monitörü, 1920x1080 çözünürlüğünü desteklemekte. Parlaklık seviyesi 300 cd/m2, dinamik kontrast oranı ise 20,000:1 olarak belirlenen LCD monitör, sahip olduğu ECO modu sayesinde güç tüketimini %30 oranında aşağı çekebiliyor. Üzerinde çift USB portu ve stereo hoparlörler bulunan monitörün yurt dışı satış fiyatı 499$ olarak belirlenmiş.


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M.U.Y. 10 yıl
Ürün Fiyatı yüksek bence ama biraz beklediğimiz takdirde normal seviyelere inecektir. Çözünürlüğüde 24" e yakıştıramadım. Umarım daha uygun fiyatlı daha güzel ürünler kısa süre içerisinde çıkar ve kullanırız.
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husNUKE 10 yıl
tn panel olmasa ve 1920x1200 destekli olsa daha iyi olurdu
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killnOd 10 yıl
Orjinalden alıntı: husNUKE

tn panel olmasa ve 1920x1200 destekli olsa daha iyi olurdu


Ayrica 120Hz ve LED aydinlatma olsa dahada iyi olurdu.Butun firmalar hep donup dolasip ayni ozelliklerde eski ve kotu teknoloji lcd cikartiyorlar hepsi birbirinin ayni ve cok pahali.Artik bazi yeni teknolojileri standart haline getirmeliler.
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sertacaygun 10 yıl
Pahalı gibi biraz. Ama ne de olsa onun adı var : Full HD ...
USB ve "apollö" (hoparlör) işi güzel olmuş bence.
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ahmet200 10 yıl
güzel ama fiyatı da güzell.[>:]
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winnerS 10 yıl
biraz pahalıca
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