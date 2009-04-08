ViewSonic'den yeni LCD monitör; Full HD destekli VG2427 hazır

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hazırladığı LCD monitörlerle ülkemiz pazarında da popüler olan ViewSonic, ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın VG2427 kod adını taşıyan 24" boyutundaki Full HD LCD monitörü, 1920x1080 çözünürlüğünü desteklemekte. Parlaklık seviyesi 300 cd/m2, dinamik kontrast oranı ise 20,000:1 olarak belirlenen LCD monitör, sahip olduğu ECO modu sayesinde güç tüketimini %30 oranında aşağı çekebiliyor. Üzerinde çift USB portu ve stereo hoparlörler bulunan monitörün yurt dışı satış fiyatı 499$ olarak belirlenmiş.
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Ayrica 120Hz ve LED aydinlatma olsa dahada iyi olurdu.Butun firmalar hep donup dolasip ayni ozelliklerde eski ve kotu teknoloji lcd cikartiyorlar hepsi birbirinin ayni ve cok pahali.Artik bazi yeni teknolojileri standart haline getirmeliler.
USB ve "apollö" (hoparlör) işi güzel olmuş bence.