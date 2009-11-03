ViewSonic'ten MKV formatıyla uyumlu Full HD medya oynatıcısı: VMP70

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Türkiye operasyonunda yeniden yapılanmaya giderek pazardaki ürün gamını genişletmeye hazırlanan ViewSonic, son dönemin popüler segmentlerinden birisi olan medya oynatıcıları pazarında VMP70 isimli yeni modeliyle iddialı olmayı hedefliyor. 203.98 x 40 x 140 mm boyutlarında ve 420 gram ağırlığında olan medya oynatıcısı sahip olduğu teknik özellikleri dikkat çekecek gibi görünüyor.

Yaygın olarak kullanılan video, imaj ve ses formatlarıyla uyumlu olan ViewSonic VMP70'nin desteklediği formatlar; MPEG1/2/4, Divx/Xvid, MKV, H.264, VC-1, WMV9, RM/RMVB, DTS, Dolby Digital, WMA, MP3, FLAC, OGG ve MKA olarak açıklandı. Full HD video oynatabilen medya oynatıcısında HDMI, komponent, kompozit, SPDIF ve iki adet USB 2.0 konnektörüne yer verilmekte.

Harici depolama cihazlarındaki çoklu ortam içeriğini gösterebilen yeni medya oynatıcısı yurt dışında 130$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.