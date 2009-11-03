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ViewSonic'ten MKV formatıyla uyumlu Full HD medya oynatıcısı: VMP70

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ViewSonic'ten MKV formatıyla uyumlu Full HD medya oynatıcısı: VMP70
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Türkiye operasyonunda yeniden yapılanmaya giderek pazardaki ürün gamını genişletmeye hazırlanan ViewSonic, son dönemin popüler segmentlerinden birisi olan medya oynatıcıları pazarında VMP70 isimli yeni modeliyle iddialı olmayı hedefliyor. 203.98 x 40 x 140 mm boyutlarında ve 420 gram ağırlığında olan medya oynatıcısı sahip olduğu teknik özellikleri dikkat çekecek gibi görünüyor.

Yaygın olarak kullanılan video, imaj ve ses formatlarıyla uyumlu olan ViewSonic VMP70'nin desteklediği formatlar; MPEG1/2/4, Divx/Xvid, MKV, H.264, VC-1, WMV9, RM/RMVB, DTS, Dolby Digital, WMA, MP3, FLAC, OGG ve MKA olarak açıklandı. Full HD video oynatabilen medya oynatıcısında HDMI, komponent, kompozit, SPDIF ve iki adet USB 2.0 konnektörüne yer verilmekte.

Harici depolama cihazlarındaki çoklu ortam içeriğini gösterebilen yeni medya oynatıcısı yurt dışında 130$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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sagopakey78 10 yıl
LCD TV'nin yanına konumladırmak için güzel görünüyor:)
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bayTÜRK 10 yıl
arkadaşlar bu cihazla verdiğim linkteki http://www.brite-view.com/cinematube.phpcihaz aynı cihaz değilmi?galiba aynı cihaz yanlız markaları farklı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bilalMW 10 yıl
ethernet ve e-sata desteği olsa gerçekden fiyat/özellik olarak harika bir ürün olcaukmış.
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gerbay 10 yıl
WD yeni model çıkardı aynı fiyata. Üzerine ethernet de ilave etti. Bu alette ise ethernet yok. Bence bu tip cihazlarda artık mutlaka ethernet olması gerekli... ben bu cihazın çok iş yapacağını düşünmüyorum
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buraoca2 10 yıl
WDTV gibi bazı 1080plerde sorun çıkarmıyorsa iyi. DTS desteği de iyi olmuş.
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AviatoR 10 yıl
tasarım ve fiyat iyi görünüyor
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murdocklawless 10 yıl
e-sata girişi olmaması çok kötü.
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Atila 10 yıl
Fiyat uygun görünüyor özelliklerine göre...
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