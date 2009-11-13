ViewSonic'ten taşınabilir medya oynatıcısı: MovieBook VPD400

Tam Boyutta Gör

Monitör üretiminde sektörün iddialı isimlerinden ViewSonic, ürün gamını farklı segmentler için hazırladığı yeni çözümlerle genişletmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce netbook ve nettop pazarına adım atan firma, taşınabilir medya oynatıcısını duyurdu. MovieBook VPD400 kod adını taşıyan yeni medya oynatıcısının 113 x 74.5 x 13.8 mm boyutlarında ve 140 gram ağırlığında olduğu açıklandı.

800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.3-inç boyutunda ekrana sahip cihaz, 8GB'lık entegre depolama kapasitesine sahip. Daha fazlasını isteyenler için microSD slotuyla donatılan medya oynatıcısı AVI, RM/RMVB, FLV, MP4, MOV, MPG, H.264, MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, OGG, JPEG, BMP, PNG ve GIF gibi hemen hemen popüler tüm formatlara destek veriyor.

Tek bir şarj ile 12 saate kadar ses ve 6 saate kadar video oynatabildiği belirtilen MovieBook VPD400 ayrıca her biri 0.2 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör de bulunuyor. ViewSonic MovieBook VPD400, 130$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıcıların beğenisine sunuldu.