    Honor Magic 8 serisi tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite Gen 5, gelişmiş kamera ve dev batarya

    Honor, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Magic 8 ve Magic 8 Pro'yu Çin'de resmen tanıttı. Snapdragon 8 Elite 5 işlemci, güçlü kamera donanımı ve devasa pillerle gelen telefonlar neler sunuyor?

    Honor Magic 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Magic 8 ve Magic 8 Pro'yu Çin'de resmen tanıttı. Honor'ın yeni modelleri, üst seviye kamera donanımı, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, devasa batarya ve yeni bir yapay zeka düğmesi gibi özelliklerle geliyor.

    Honor Magic 8 Pro özellikleri

    Hnor Magic 8 Pro'da 120 Hz yenileme hızına, 1256 x 2808 piksel çözünürlüğe ve 6.000 nit maksimum parlaklığa sahip 6,71 inç OLED LTPO ekran bulunuyor. Ön tarafta ayrıca, 50 MP selfie kamerası, yüz tanıma için 3D derinlik kamerası ve ekran altında ultrasonik bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

    Honor Magic 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alıyor. OIS destekli 50 MP 1/1.3 inç ana sensör, 1/1,4 inç sensör kullanan ve 3,7x optik yakınlaştırma yapabilen 200 MP telefoto kamera ve 122 derece görüş alanı sunan 50 MP ultra geniş açılı kamera kurulumu oluşturuyor.

    Magic 8 Pro, Çin'de 7.200 mAh silikon karbon bataryayla geliyor, ancak Avrupa versiyonunda daha küçük 6.270 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Telefon ayrıca, 100 W kablolu ve 80 W kablosuz şarjı destekliyor.

    MagicOS 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefon, çeşitli yapay zeka özellikleri ve Yoyo asistanıyla geliyor. Özelleştirilebilen dahili yapay zeka tuşu ile doğrudan asistana erişilebiliyor.

    • Ekran: 6.71 inç, 1256 x 2808 piksel, 6000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP, f/1,6 (birincil) + 200MP, f/2.6, 3.7x optik yakınlaştırma (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 7200 mAh (küresel), 6270 mAh (Avrupa), 100w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, Uydu mesajlaşma ve arama
    • İşletim sistemi: Android 16, MagicOS 10
    • Boyut ve ağırlık: 161.2 x 75 x 8.3 mm, 219 g
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IP68/IP69 su toza dayanıklılık

    Honor Magic 8 özellikleri

    Honor Magic 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Temel model Magic 8 de abisi gibi Snapdragon 8 Gen 5 yonga setiyle geliyor. Ancak 6,58 inçlik daha küçük ekrana sahip. Ayrıca yapay zeka düğmesi ve Yoyo asistanı da yer alıyor.

    Kamera tarafında OIS özellikli 50 MP 1/1,56 inç ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı 64 MP telefoto lens yer alıyor. Selfie'ler için ise ön tarafta 50 MP kamera bulunuyor.

    7.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen Magic 8, 90 W kablolu ve 80W kablosuz şarjı destekliyor. 

    • Ekran: 6.58 inç, 1256 x 2760 piksel, 6000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP, f/1,9 (birincil) + 64MP, f/2.5, 3x optik yakınlaştırma (telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 7000 mAh, 90w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, Uydu mesajlaşma ve arama
    • İşletim sistemi: Android 16, MagicOS 10
    • Boyut ve ağırlık: 157.1 x 74 x 8 mm, 205 g
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IP68/IP69 su toza dayanıklılık
    Honor Magic 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Her iki model de Çin'de ön siparişe açılmış durumda, satışlar ise 23 Ekim'de başlayacak. Honor, Magic 8 serisinin yakında küresel pazarlara da geleceğini doğruladı. Fiyatlar ise şu şekilde:

    Honor Magic 8 Pro fiyatı

    • 12 GB / 256 GB: 5.699 CNY (800 $)
    • 12 GB / 512 GB: 5.999 CNY (840 $)
    • 16 GB / 512 GB: 6.199 CNY (870 $)
    • 16 GB / 1 TB: 6.699 CNY (940 $)

    Honor Magic 8 fiyatı

    • 12 GB / 256 GB: 4.499 CNY (630 $)
    • 12 GB / 512 GB: 4.799 CNY (670 $)
    • 16 GB / 512 GB: 4.999 CNY (700 $)
    • 16 GB / 1 TB: 5.499 CNY (770 $)
