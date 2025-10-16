Honor Magic 8 serisi tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite Gen 5, gelişmiş kamera ve dev batarya

Honor Magic 8 Pro özellikleri
Hnor Magic 8 Pro'da 120 Hz yenileme hızına, 1256 x 2808 piksel çözünürlüğe ve 6.000 nit maksimum parlaklığa sahip 6,71 inç OLED LTPO ekran bulunuyor. Ön tarafta ayrıca, 50 MP selfie kamerası, yüz tanıma için 3D derinlik kamerası ve ekran altında ultrasonik bir parmak izi okuyucu yer alıyor.
Magic 8 Pro, Çin'de 7.200 mAh silikon karbon bataryayla geliyor, ancak Avrupa versiyonunda daha küçük 6.270 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Telefon ayrıca, 100 W kablolu ve 80 W kablosuz şarjı destekliyor.
MagicOS 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefon, çeşitli yapay zeka özellikleri ve Yoyo asistanıyla geliyor. Özelleştirilebilen dahili yapay zeka tuşu ile doğrudan asistana erişilebiliyor.
- Ekran: 6.71 inç, 1256 x 2808 piksel, 6000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP, f/1,6 (birincil) + 200MP, f/2.6, 3.7x optik yakınlaştırma (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 7200 mAh (küresel), 6270 mAh (Avrupa), 100w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, Uydu mesajlaşma ve arama
- İşletim sistemi: Android 16, MagicOS 10
- Boyut ve ağırlık: 161.2 x 75 x 8.3 mm, 219 g
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IP68/IP69 su toza dayanıklılık
Honor Magic 8 özellikleri
Kamera tarafında OIS özellikli 50 MP 1/1,56 inç ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı 64 MP telefoto lens yer alıyor. Selfie'ler için ise ön tarafta 50 MP kamera bulunuyor.
7.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen Magic 8, 90 W kablolu ve 80W kablosuz şarjı destekliyor.
- Ekran: 6.58 inç, 1256 x 2760 piksel, 6000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP, f/1,9 (birincil) + 64MP, f/2.5, 3x optik yakınlaştırma (telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 7000 mAh, 90w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, Uydu mesajlaşma ve arama
- İşletim sistemi: Android 16, MagicOS 10
- Boyut ve ağırlık: 157.1 x 74 x 8 mm, 205 g
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IP68/IP69 su toza dayanıklılık
Honor Magic 8 Pro fiyatı
- 12 GB / 256 GB: 5.699 CNY (800 $)
- 12 GB / 512 GB: 5.999 CNY (840 $)
- 16 GB / 512 GB: 6.199 CNY (870 $)
- 16 GB / 1 TB: 6.699 CNY (940 $)
Honor Magic 8 fiyatı
- 12 GB / 256 GB: 4.499 CNY (630 $)
- 12 GB / 512 GB: 4.799 CNY (670 $)
- 16 GB / 512 GB: 4.999 CNY (700 $)
- 16 GB / 1 TB: 5.499 CNY (770 $)