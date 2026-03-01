Giriş
    Honor Magic V6 tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6.660 mAh batarya ve IP69 koruma

    Honor, MWC 2026 etkinliğinde yeni kitap tarzı katlanabilir telefonu Honor Magic V6'yı duyurdu. Yeni cihaz, dayanıklılık, batarya kapasitesi ve donanım alanında önemli iyileştirmelerle geliyor.

    Katlanabilir Honor Magic V6 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, MWC 2026 etkinliğinde yeni kitap tarzı katlanabilir telefonu Honor Magic V6'yıduyurdu. Yeni cihaz, dayanıklılık, batarya kapasitesi ve donanım alanında önemli iyileştirmelerle geliyor.

    Honor Magic V6 neler sunuyor?

    Honor Magic V6, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan ilk katlanabilir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Bu sertifikalar sayesinde cihaz hem toza hem de yüksek basınçlı suya karşı dayanıklılık sunuyor.

    Telefonun kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.1 depolama eşlik ediyor.

    Katlanabilir Honor Magic V6 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor ayrıca 500.000 katlanmaya kadar dayanıklılık testinden geçirilen yeni Super Steel Hinge menteşe sistemini kullanıldığını belirtiyor. Buna rağmen cihaz oldukça ince kalmayı başarıyor: kapalıyken 8.75 mm, açık durumdayken ise sadece 4 mm kalınlığa sahip. Beyaz renkli versiyonun ağırlığı 219 gram.
    Katlanabilir Honor Magic V6 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Telefonun iç ekranı 7.95 inç LTPO 2.0 AMOLED panel kullanıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip olan panel, bölgesel olarak 5.000 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Honor, ekran katlanma izini önemli ölçüde azalttığını ve görüşü iyileştirmek için yansıma önleyici kaplama kullandığını söylüyor.

    Dış ekran ise 6.52 inç büyüklüğünde. 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekran, 6.000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor.  Her iki ekranda da kalem desteği bulunuyor ve ekranlarda 20 MP selfie kameraları yer alıyor.

    Katlanabilir Honor Magic V6 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Telefonun arka tarafında, optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 MP ana sensör, 3x optik zoom sunan 64 MP periskop telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor.

    Yazılım tarafında Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile gelen telefon, Honor tarafından 7 yıl boyunca ana Android güncellemesi garantisiyle sunuluyor. 6.660 mAh kapasiteli yeni nesil silikon-karbon bataryası ise 80W kablolu, 66W kablosuz ve ters şarj özelliklerine sahip. Ayrıca Apple ekosistemiyle kurulan yeni köprü sayesinde, iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları bildirim senkronizasyonu ve dosya paylaşımı gibi özellikleri kesintisiz kullanabiliyor.

    Honor Magic V6; kırmızı, altın, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ancak şirket henüz resmi fiyatını ve hangi pazarlarda ne zaman satışa çıkacağını açıklamadı. 

    Honor Magic V6 özellikleri

    • Dış Ekran: 6,52 inç, 1080 x 2420 piksel, 120 Hz, 6.000 nit, LTPO2 OLED OLED
    • İç Ekran: 7,95 inç, 2172 x 2352 piksel, 120 Hz, 5.000 nit, LTPO2 OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)
    • Kamera: 50 MP, f/1.6 (ana) + 64 MP, f/2.5, 3x zum (periskop telefoto) + 50 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)
    • Ön kamera: 20 MP, f/2.2
    • Batarya: 6.660 mAh batarya, 80W şarj, 66W kablosuz şarj
    • Boyutlar: 163.6 x 78.1 x 7.9 mm
    • Bağlantı: NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, Kızılötesi, Display Port 1.2
    • Diğer: Stereo hoparlörler, IP68/IP69 koruma, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/03/01/honor-magic-v6-launched/ https://www.gsmarena.com/honor_magic_v6_5g-14518.php
