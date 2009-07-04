VMware CEO: x86 mimarisi güç tüketiminde açgözlü, mobil cihazlar için uygun değil

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Sanallaştırma teknolojileri üzerine çalışan VMware firmasının tepe yöneticisi (CEO) Paul Maritz, Silikon Vadisi'nde düzenlenen Tiecon konferasında Intel'in takip ettiği iş geliştirme stratejisine yüklendi. Maritz yaptığı sunumunda Intel'in x86 mimarisini agresif bir şekilde genişlettiğine ve bilgisayarların yanı sıra taşınabilir cihazlar ve tüketici elektroniği çözümlerinde de kullanmaya başladığına değinerek, yarıiletken devinin x86 mimarisini herşeyin içine yerleştirmeyi denediğini dile getirdi.

Paul Maritz açıklamasının devamında x86 mimarisinin mobil cihazlar için uygun olmadığını çünkü x86 mimarisinin, kullanılmayan çok sayıda kapı nedeniyle güç tüketiminde aç gözlü olduğunu, kullanılmayan kapıların temel olarak güç tüketimini arttırdığını ve mimarinin bu nedenden ötürü mobil cihazlar için uygun olmadığını dile getirdi. Ayrıca Maritz, yapısal karmaşıklığından ötürü Intel komut setinin yıllardan bu yana kullanıcılar tarafından kullanılmayan özellikleri biriktirdiğini belirtti.

Bu durumu "tamamı eski/değersiz silikon" olarak tanımlayan Paul Maritz, Intel için başa çıkılamayan problemin, telefonlardan akıllı telefonlara ve yakın zamanda Mobil Internet Cihazları'na kadar ultra-taşınabilir pazarda ağırlıklı pozisyonunu arttıran ARM olduğunu belirtti.