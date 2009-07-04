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VMware CEO: x86 mimarisi güç tüketiminde açgözlü, mobil cihazlar için uygun değil

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VMware CEO: x86 mimarisi güç tüketiminde açgözlü, mobil cihazlar için uygun değil
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Sanallaştırma teknolojileri üzerine çalışan VMware firmasının tepe yöneticisi (CEO) Paul Maritz, Silikon Vadisi'nde düzenlenen Tiecon konferasında Intel'in takip ettiği iş geliştirme stratejisine yüklendi. Maritz yaptığı sunumunda Intel'in x86 mimarisini agresif bir şekilde genişlettiğine ve bilgisayarların yanı sıra taşınabilir cihazlar ve tüketici elektroniği çözümlerinde de kullanmaya başladığına değinerek, yarıiletken devinin x86 mimarisini herşeyin içine yerleştirmeyi denediğini dile getirdi.

Paul Maritz açıklamasının devamında x86 mimarisinin mobil cihazlar için uygun olmadığını çünkü x86 mimarisinin, kullanılmayan çok sayıda kapı nedeniyle güç tüketiminde aç gözlü olduğunu, kullanılmayan kapıların temel olarak güç tüketimini arttırdığını ve mimarinin bu nedenden ötürü mobil cihazlar için uygun olmadığını dile getirdi. Ayrıca Maritz, yapısal karmaşıklığından ötürü Intel komut setinin yıllardan bu yana kullanıcılar tarafından kullanılmayan özellikleri biriktirdiğini belirtti.

Bu durumu "tamamı eski/değersiz silikon" olarak tanımlayan Paul Maritz, Intel için başa çıkılamayan problemin, telefonlardan akıllı telefonlara ve yakın zamanda Mobil Internet Cihazları'na kadar ultra-taşınabilir pazarda ağırlıklı pozisyonunu arttıran ARM olduğunu belirtti.


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psychemy 10 yıl
haddim olmadan bi düzeltme yapmak isterim; WMvare değil VMware olsa gerek..
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multeci 10 yıl
harbiden yaw. fosil x86 mimarisi uyum olayı yüzünden pc de bir türlü değiştirilemiyor, x86 dan bozma x64 ler hala 64 bit komut seti avantajını kullanamıyor. kimse 64 bit i destekleyen işletim sistemi kullanmıyor, serverlar hariç.
yani geliştirmeye kapalılaşmaya başlayan bi mimariyi telefonlardada yaygınlaştırmak iyi olmaz.
gerçi telefonlar zaten kendine özel yazılım, donanımlara sahip olduğu için, pc gibi standart haline gelmez hiç bi mimari kolay kolay.

bu arada kullanılmayan kapı nasıl oluyor, nediye gereksiz kapı kullanılsınki. heralde mimari gereği çok fazla sayıda kapı kullanılmak zorunda olduğunu anlatmaya çalışıyor.
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CoolnQuiet 10 yıl
Sorun x86 mimarisinin kendisiyle ilgiliyse AMD'yi de bağlar. İlerleyen dönemde, Performans/Watt kavramı mobilite nin patlamak üzere olduğu bir aşamada olduğumuzdan dolayı geçmişe nazaran çok daha fazla önem kazanacak ve eleştiriler ciddi, hem amd hemde intel tarafından göz önünde bulundurulması lazım. Olmazsa ARM mimarisinin karşısına yeni bir mimari ile çıkmaları gerekir belki. Stratejik karar vericilerin bu hususu iyi belirlemeleri gelecekteki başarı durumlarını belirleyecektir.
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Chembond 10 yıl
x86 ile çok daha fazla şey yapılabilecekken çıkıpta böyle bir şey denmesi garip doğrusu, hele Atom işlemcilerinin yakın zamanda enerji tüketimide düşürülecekken...
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Evren Küçük 10 yıl
doğru söylüyor. arm ile kıyaslanamaz bile. güç tüketimi hala çok yüksek intel işlemcilerin. bunu derken netbook dışındaki mobil cihazları kastediyorum.
cep telefonlarından, elektronik sözlüklere kadar çok çeşitli alanlarda arm işlemciler düşük güç tüketimi ile tercih ediliyorlar. x86 mimarisi performans isteyen uygulamalarda başarılı olabilir ama güç tüketimi söz konusunda demekki zaafiyetleri var mimarisinden dolayı.
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