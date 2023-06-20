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    Alibaba CEO'su görevinden ayrılıyor: İşte yerine geçecek kişi

    Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Alibaba, mevcut CEO Daniel Zhang'ın görevi bırakarak bulut işinin başına geçeceğini duyurdu. Şirket yeni CEO'yu da belirlemiş durumda.
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    Alibaba CEO'su görevinden ayrılıyor: İşte yerine geçecek kişi Tam Boyutta Gör

    Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba, yeniden yapılanma planını hayata geçirmeye başladı. Şirketten yapılan açıklamada, Alibaba CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Daniel Zhang'ın her iki görevinden de ayrılacağı belirtildi.

    Zhang'ın yerine CEO olarak Alibaba'nın kurucu ortağı Eddie Wu geçecek. Yönetim kurulu başkanı da bir başka kurucu ortak ve mevcut başkan yardımcısı Joseph Tsai olacak. Her iki atamanın da 10 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

    Alibaba CEO'su görevinden ayrılıyor: İşte yerine geçecek kişi Tam Boyutta Gör

    Bu geçişin ardından Daniel Zhang, Alibaba'nın şirketi altı iş grubuna bölmeye yönelik yeniden yapılanma planı doğrultusunda, bulut işi ve yapay zeka geliştirme faaliyetlerini içeren Alibaba Cloud Intelligence Group'un başına geçecek.

    "Diğer görevleri sürdürmem uygun olmaz"

    Başlangıçta, Zhang'ın bu süreçte diğer yöneticilik pozisyonlarını da sürdürmesi bekleniyordu ancak deneyimli yönetici çalışanlara gönderdiği bir mesajda "kendisini tamamen bulut işine adamasının zamanının geldiğini" belirtti.

    Alibaba CEO'su görevinden ayrılıyor: İşte yerine geçecek kişi Tam Boyutta Gör

    Zhang, yeniden yapılanma sırasında diğer görevlerinde kalmaya devam etmesinin uygun olamayacağını, zira bölünen şirketler ile bir bütün olarak Alibaba yönetim kurulu arasında "net bir ayrım" olması gerektiğini ifade etti.

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