Walton Chaintech 2400MHz'de çalışan yeni bellek kitini duyurdu

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Tayvan merkezli donanım üreticisi Walton Chaintech, ürün gamını yüksek performans sınıfı yeni bir bellek kitiyle genişletiyor. Apogee markasını taşıyan ve 2400MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kiti, 2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunuyor. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırlanan kit, 8 katmanlı baskılı devresi ve özel soğutucu tasarımıyla sınıfında iddialı olacağının sinyallerini veriyor.

1.65v geriliminde CL 9-11-10-27 zamanlamalarıyla çalışan bellek kitinin Nisan ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.