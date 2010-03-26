Walton Chaintech 2400MHz'de çalışan yeni bellek kitini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tayvan merkezli donanım üreticisi Walton Chaintech, ürün gamını yüksek performans sınıfı yeni bir bellek kitiyle genişletiyor. Apogee markasını taşıyan ve 2400MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kiti, 2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunuyor. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırlanan kit, 8 katmanlı baskılı devresi ve özel soğutucu tasarımıyla sınıfında iddialı olacağının sinyallerini veriyor.
1.65v geriliminde CL 9-11-10-27 zamanlamalarıyla çalışan bellek kitinin Nisan ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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bu ramler oc ile kaç yapar acaba
2400MHz cl 7-7-7-20 olunca biter sanırım. DDR3 DDR ve DDR2 den çok daha uzun süre piyasada kalacak. Çıkalı kaç sene oldu, hala 2000MHz için hakkını veren uygulama/oyun yok doğru dürüst.