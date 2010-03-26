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Walton Chaintech 2400MHz'de çalışan yeni bellek kitini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Walton Chaintech 2400MHz'de çalışan yeni bellek kitini duyurdu
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Tayvan merkezli donanım üreticisi Walton Chaintech, ürün gamını yüksek performans sınıfı yeni bir bellek kitiyle genişletiyor. Apogee markasını taşıyan ve 2400MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kiti, 2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunuyor. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırlanan kit, 8 katmanlı baskılı devresi ve özel soğutucu tasarımıyla sınıfında iddialı olacağının sinyallerini veriyor.

1.65v geriliminde CL 9-11-10-27 zamanlamalarıyla çalışan bellek kitinin Nisan ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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respire91 9 yıl
zamanlamalar ahım şahım değil bu hızlar abartı değil corsair in ramleri daha iyi zamanlamalarla bu değerlere çıkıyor
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Tolgá 9 yıl
"Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırlanan kit"
bu ramler oc ile kaç yapar acaba
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renklem 9 yıl
ne güzel her şey Tayvan'dan çıkıyor.
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tolgaciik 9 yıl
Abi nereye kadar gidecek bu böylee.. Hızlandıkça hızlanıyorlar..
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quantum_aso 9 yıl
gerçekten o değerlerde çalışabilecek mi acaba
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showstopper41 9 yıl

tolgaciik

Abi nereye kadar gidecek bu böylee.. Hızlandıkça hızlanıyorlar..

2400MHz cl 7-7-7-20 olunca biter sanırım. DDR3 DDR ve DDR2 den çok daha uzun süre piyasada kalacak. Çıkalı kaç sene oldu, hala 2000MHz için hakkını veren uygulama/oyun yok doğru dürüst.
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