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Walton Chaintech, 64GB kapasiteli ve USB 3.0 destekli USB belleğini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir süre öncesine kadar ekran kartlarıyla da gündeme gelen ancak son dönemde daha çok depolama çözümleriyle karşımıza çıkan Walton Chaintech, USB 3.0 destekli USB belleğini duyurdu. Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken ve üretici firma Walton Chaintech'e göre sınıfının en küçük USB 3.0 depolama çözümü olan A101 isimli yeni bellek 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Kırmızı ve Gümüş olmak üzere çift renkli tasarımıyla dikkat çeken USB bellek, 186MB/saniye okuma ve 130MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

Fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklamanın bulunmadığı Astro A101 isimli yeni belleğin Walton Chaintech tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.


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El_domingo 9 yıl
heh sonunda gelmeye basladi bole urunler....
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WinteR 9 yıl
Walton Chaintech, beyaz hafif pala bıyıklı,alnı güneşten kırışmış, at üstünde,çizme,tozlu jeans giyen bir cowboy geliyor aklıma.
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mistifa 9 yıl
Kaderin cilvesine bak ki harici depolama aygıtları almış başını gidiyorken, bilgisayarlar hala kağnı gibi çalışan dahili harddisklere mahkum! 8(
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KRALL 9 yıl
Vayy behhhh :))hızlara bakın kapasiteye bakın :)
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TELESCOPE 9 yıl
yeni bellek 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunuyormuş ee daha ne olsun
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