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Walton Chaintech, Apogee Pronto serisi eSATA destekli USB belleklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Walton Chaintech, Apogee Pronto serisi eSATA destekli USB belleklerini duyurdu
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Donanım üreticisi Walton Chaintech, OCZ, Silicon Power ve PhotoFast gibi firmalardan sonra eSATA ara birimini destekleyen USB belleğini duyurdu. Firmanın Apogee Pronto olarak isimlendirdiği yeni seri dahilinde hazırlanan USB belleklerin 79.5 x 29.9 x 10.3 mm boyutlarında ve 18 gram ağırlığında oldukları açıklandı. 32GB ve 64GB olmak üzere kapasitesine göre iki farklı model seçeneğine sahip olan Apogee Pronto serisi USB bellekler, veri aktarım hızlarıyla da dikkat çekiyorlar.

Yapılan açıklamaya göre USB bellekler, eSATA ara birimi ile kullanıldığında 93MB/sn okuma ve 52MB/sn'lik yazma, USB 2.0 ara birimini kullandıklarında ise 32MB/sn okuma ve 25MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyorlar. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Apogee Pronto serisi yeni belleklerin fiyatları ise henüz bilinmiyor.


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Momo-Oz 10 yıl
bu e sara yaygınlaşsa aslında yada usb 3.0 a geçsek artık iyi olur ...
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