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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mühendislik örneği Intel Tiger Lake-U işlemcisi Ice Lake modelinden %26’ya kadar daha hızlı

    Intel Tiger Lake ile mobil kanatta kaydadeğer performans artışı sunmaya hazırlanıyor. Firmanın ortaya çıkan yeni nesil işlemcisi iddialı görünüyor.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Mühendislik örneği Intel Tiger Lake-U işlemcisi Ice Lake modelinden %26’ya kadar daha hızlı
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    AMD’nin Zen hamlesinin ardından kızışan rekabet koşullarına ayak uydurmaya çalışan Intel, kırmızı ekibin henüz güçlü olmadığı mobil işlemci pazarında rakibine güçlü bir cevap vereceğe benziyor.

    Çinli teknoloji portalında paylaşılan SPEC sonuçlarına göre 4 çekirdek 8 izleğe sahip Tiger Lake-U  işlemcisi 4.3 GHz tek çekirdek ve 4.0 GHz’lik çoklu çekirdek boost frekansına sahip. Bu yeni yongayı Ice Lake ailesinde yer alan Core i7-1065G7’nin 1.3 GHz’den tüm çekirdekler aktif halde ulaşılan 3.9 GHz’lik değerinin önüne taşıyor.

    Test sonuçları ise Tiger Lake işlemcisini çekirdek başına 3 MB’a çıkarılan L3 önbelleğinin, çekirdek başına 1.25 MB’a yükseltilen L2 önbelleğinin ve artan frekanslarını doğrular nitelikte.

    SPEC testi sonuçları umut verici

    15 watt TDP klasmanında SPEC Speed testinde Tiger Lake çözümü selefinden %17 daha hızlı durumda. 28 watt TDP ile gelecek Tiger Lake-U modeli ise 15 TDP’li Ice Lake işlemcisinden %31 hızlı iken yine aynı TDP değerine sahip olacak Tiger Lake-U yongasının %18 payla önünde.

    Mühendislik örneği Intel Tiger Lake-U işlemcisi Ice Lake modelinden %26’ya kadar daha hızlı
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    Son olarak Spec Rate testinde 15 watt TDP’li yongalar arasında yapılan kıyaslamanın sonucu %26’lık farkla Tiger Lake-U çözümüne aitken selef konumundaki 28 watt TDP yonga 15 watt’lık Ice Lake modelinden %60 daha yüksek skor elde edebilmiş.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 9 4900H APU’sunu Core i9-9880H’ın karşısına konumlandırmaya hazırlanıyor"

    Yine Tiger Lake-U modellerini kendi arasında kıyasladığımızda ise fark %30 seviyesinde kalıyor. Tiger Lake-U işlemcilerinden güç alacak dizüstü bilgisayarların önümüzdeki yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor.



    https://wccftech.com/intel-tiger-lake-u-15w-4-core-cpu-performance-benchmarks-specs-leak/ Yorum Yaz
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