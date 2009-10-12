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WD'nin yeni nesil medya oynatıcısı satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
32,8b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının köklü firmalarından Western Digital internete bir süre önce WD-2 adıyla sızan WD TV Live Media Player'ı bugünden itibaren Best Buy aracılığıyla satışa sundu.

Dolby Digital ve DTS formatlarınında içinde bulunduğu bir çok medya formatını destekleyen WD TV Media Player, üzerinde konumlandırılmış USB ve HDMI portları sayesinde bilgisayarınızdaki eğlenceyi TV'nize aktarma imkanı sunuyor. Yüksek tanımlı (1080p) içeriği tek bir kablo üzerinden aktarılmasını (HDMI) sağlayan medya oynatıcısı aynı zamanda Youtube, Flickr ve Pandora gibi paylaşım ağlarını da destekliyor. Üzerinde dahili depolama bulunmayan, 303 gram kütleli ve 4*12.5*9.9 cm (Y*G*D) boyutlarındaki WD TV Live Media Player'ın yurtdışı satış fiyatı ise 120 dolar olarak belirlenmiş.

WD'nin yeni nesil medya oynatıcısı satışa sunuldu
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Atesbaz 9 yıl
aşağıdaki linkte wd tv live için güzel bir inceleme yapılmış bir bakın derim
teknodonanim.com/...
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DH Misafiri 9 yıl
her şey iyi de arkadaşlar. altyazı karakteri çok kötü.altyazıyı okumaya çalışırken film mi seyredemiyoruz. bu na bir çözüm varmı? yardımcı olursanız sevinirim.( bilgisayarda alt yazı normal gösteriyor ) cihaz WD 2
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DH Misafiri 9 yıl
acaba bu alete 5+1 ses sistemi bağlayabiliyormuyuz ?
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saheemr 9 yıl
Merhabalar..Bişey soracağım..Önceki ürün olan wd hd media player adaptörü fişe takılı ilen harici hdd ışığı kullanmadığım zaman sönmüyor..Birde wd hd media player devamlı hafif sıcak kalıyor..Bunun bir sakıncası varmı..Yoksa devamlı fişten çekmekmi gerekiyor..Fiştek çekmez isek çok elektrik harcarmı acaba..
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Bodyguard_26 10 yıl
alet harika bişeye benziyor.
Çabuk ve ucuz gelsin.Halen medya oynatıcısı almadım
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sadays 10 yıl
Diğer başlıktan devam edelim konu kirliliği olmasın hatta iki topic birleştirilse çok daha iyi olur
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gerbay 10 yıl
hadi yaa, daha 2 hafta önce aynı fiyata eskisini almıştım
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cihandark 10 yıl
Valla Güzel Alete Benziyor ama Popcorn Daha Bi Cezbediyo Birde Yaygınlaşsa Tr de Süper Olcak
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okean 10 yıl
Bence her media player artık içine disk takılabilme seçenği ile gelirken WD'nin bu ısrarı çok saçma. TV'nin etrafındaki herşeyi saklamaya çalışıyorum düzgün gözüksün diye ortada medya oynatıcının yanında bir de kocaman şekilsiz 3.5" HDD kutusu koymak abes geliyor.

WD güçlü olduğu USB disk pazarındaki hakimiyetini kullanmak istiyor sanırım. Çünkü içine disk konulabilir yapsa dahili disk pazarında Seagate daha kuvvetli olduğundan WD'den çok Seagate'e faydası dokunacak.
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darkaura 10 yıl
Acaba 2inci nesilde turkce altyazi destegi gelmismidir. ilk versiyonunda ciddi sorun oluyordu. internetten video oynatabilbesi guzel olmus.
ilk nesli amerikada 100$ falandi burda teknosada 350tl di. ikinci neslide 400tl den gelir herhalde.
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maxi909 10 yıl
WDTV live a yeni özellik olarak network ve component çıkış gelmiş bunun yanında DTS sorunu çözülmüş ayrıca True-HD ve DTS-MA pass-tru özelliği ve avsforum kullanıcısının beyanına göre network üzerinden 1080p MKV'yi kasmadan oynatmış.

not: sonuç olarak WDTV sahiplerinin DTS sorununun çözülmesi bence artık farz oldu zamanında popcorn a-100'de popcorn a-110 çıkana kadar DTS downmix yapamıyordu ama ne zaman a-110 çıktı ve DTS lisansını aldılar hemen DTS desteği geldi WD içinde aynısı geçerli bence WDTV için DTS desteği gelmesi için WD'ye baskı kurulmalı mail ile sonuç olarak wdtv donanımsal olarak zayıf değil DTS desteği için.

cihazla ilgili resimler.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



AVSFORUM da ürünü kullanan bir kullanıcının inglizce yorumları

avsforum.com/...
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nicknick 10 yıl
180 tl yapar ki bu fiyat önceki versiyondan bile ucuz kalıyor bizdeki satışa göre.
tevekkeli değil wd hd playerda sürekli kampanya yapıyorlar.
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