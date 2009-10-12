WD'nin yeni nesil medya oynatıcısı satışa sunuldu

Teknoloji dünyasının köklü firmalarından Western Digital internete bir süre önce WD-2 adıyla sızan WD TV Live Media Player'ı bugünden itibaren Best Buy aracılığıyla satışa sundu.
Dolby Digital ve DTS formatlarınında içinde bulunduğu bir çok medya formatını destekleyen WD TV Media Player, üzerinde konumlandırılmış USB ve HDMI portları sayesinde bilgisayarınızdaki eğlenceyi TV'nize aktarma imkanı sunuyor. Yüksek tanımlı (1080p) içeriği tek bir kablo üzerinden aktarılmasını (HDMI) sağlayan medya oynatıcısı aynı zamanda Youtube, Flickr ve Pandora gibi paylaşım ağlarını da destekliyor. Üzerinde dahili depolama bulunmayan, 303 gram kütleli ve 4*12.5*9.9 cm (Y*G*D) boyutlarındaki WD TV Live Media Player'ın yurtdışı satış fiyatı ise 120 dolar olarak belirlenmiş.
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teknodonanim.com/...
Çabuk ve ucuz gelsin.Halen medya oynatıcısı almadım
WD güçlü olduğu USB disk pazarındaki hakimiyetini kullanmak istiyor sanırım. Çünkü içine disk konulabilir yapsa dahili disk pazarında Seagate daha kuvvetli olduğundan WD'den çok Seagate'e faydası dokunacak.
ilk nesli amerikada 100$ falandi burda teknosada 350tl di. ikinci neslide 400tl den gelir herhalde.
not: sonuç olarak WDTV sahiplerinin DTS sorununun çözülmesi bence artık farz oldu zamanında popcorn a-100'de popcorn a-110 çıkana kadar DTS downmix yapamıyordu ama ne zaman a-110 çıktı ve DTS lisansını aldılar hemen DTS desteği geldi WD içinde aynısı geçerli bence WDTV için DTS desteği gelmesi için WD'ye baskı kurulmalı mail ile sonuç olarak wdtv donanımsal olarak zayıf değil DTS desteği için.
cihazla ilgili resimler.
AVSFORUM da ürünü kullanan bir kullanıcının inglizce yorumları
avsforum.com/...
tevekkeli değil wd hd playerda sürekli kampanya yapıyorlar.