WD'nin yeni nesil medya oynatıcısı satışa sunuldu

Teknoloji dünyasının köklü firmalarından Western Digital internete bir süre önce WD-2 adıyla sızan WD TV Live Media Player'ı bugünden itibaren Best Buy aracılığıyla satışa sundu.

Dolby Digital ve DTS formatlarınında içinde bulunduğu bir çok medya formatını destekleyen WD TV Media Player, üzerinde konumlandırılmış USB ve HDMI portları sayesinde bilgisayarınızdaki eğlenceyi TV'nize aktarma imkanı sunuyor. Yüksek tanımlı (1080p) içeriği tek bir kablo üzerinden aktarılmasını (HDMI) sağlayan medya oynatıcısı aynı zamanda Youtube, Flickr ve Pandora gibi paylaşım ağlarını da destekliyor. Üzerinde dahili depolama bulunmayan, 303 gram kütleli ve 4*12.5*9.9 cm (Y*G*D) boyutlarındaki WD TV Live Media Player'ın yurtdışı satış fiyatı ise 120 dolar olarak belirlenmiş.

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