Bu videomuzda We Link You isimli yeni platformun kurucularından olan Tuğba Parlak ile birlikte We Link You üzerine kısa bir sohbet ettik. We Link You; proje sahipleriyle, sponsor firmaları ve kişileri birleştiren bir platform. We Link You'ya dair tüm detayları We Link You'nun web sitesinde bulabilirsiniz.