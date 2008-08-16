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Web Günlükleri (Bloglama) Video Serisi 3/3

10 yıl
52,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Volkan Görgülü
Haber Editörü
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Web Günlükleri (Bloglama) video serisinin üçüncü videosuna hoş geldiniz, öncelikle ikinci bölümdeki röportajın çekiminde kamerayı yöneten arkadaşımız Ethem Usluoğlu (Öğren TV)'na geçte olsa teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz.

Bu serinin ilk iki videosunu henüz izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririz.

Önemli: Arkadaşlar bu video serisinin tanıtımını yaparken, üçüncü videoda bir alan adı ve barındırma hizmeti alıp blogumuzu yayına başlatacağımızı söylemiştim fakat daha sonra düşündüm ki bu tip bir deneysel çalışma yapmak için alan adı ve barındırma hizmeti alarak masraf yapmanıza gerek yok, çünkü biz kendi bilgisayarımıza, Windows işletim sistemi kullanıcısı olsak da, WordPress'i kurabiliyoruz.

Bu videoda dünyanın en popüler bloglama yazılımı olan WordPress'i bilgisayarımıza kuruyoruz. Ve kurulumu bilgisayarımıza yaptığımızdan dolayı, WordPress'i çok seri bir şekilde, dilediğimizce kullanabiliyoruz.

Önemli: Videoda kullanılanları indirebileceğiniz adresler;

İşte videonun içeriği

  1. WAMP Kurulumu
  2. WordPress Kurulumu
  3. Yeni Bir Kullanıcı Açma
  4. Kalıcı Bağlantılar
  5. Yorum Ayarları
  6. Tema Kurulumu
  7. Yeni Bir Sayfa Oluşturmak
  8. Kategoriler Açmak
  9. Yazı ve Sayfaları Yönetmek
  10. Bileşenler

Daha fazla WordPress teması seçeneği için ise şu adreslere göz atabilirsiniz;


http://www.donanimhaber.com/videolar.asp
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
simdiK nedir yaa ?
video cok guzel cok bilgilendirici ama 100 kere simdik :) deme lutfen yeter
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gurci 10 yıl
@abus

hocam öcelikle ellerine sağlık video çok güzel. videoyu izledim ama anca zaman bulup kurmaya çalıştım. ama bi sorun var. wamp ı kurdum. online yaptım, phpmyadminden veritabanı oluşturuyom. www klasörüne wordpress i çıkarıp ismini değiştirip içindeki wp-config-examples ıda wp-config yapıp içine veritabanı adı, mysql kullnıcı adı ve şifreyide giriyorum. en son kayıt olcam ama veritabanı ismini girdiğimde kayıt sayfası gelmiyor. "http://localhost/mert" şeklinde giriyorum ama sayfa görüntülenemiyor. 3 bilgisayarda denedim onlarda da olmadı. windows ayarlarıyla ilgili bişeymi acaba. yoksa ben mi bir şeyi yanlış yapıyorum. tarayıcı olarak ie8 ve firefox3.0 denedim ikisinde de sonuç yok kayıt sayfası gelmiyor.
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gurci 10 yıl
video çalışmıyor lütfen ilgilenirmisiniz reklam oynuyor bitincede kalıyor öle

edit: video çalıştı izledim en sonunda
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ruhhali 10 yıl
kesinlikle hergün gelip bakıyorum tekrar.. ilgilenen arkadaşlar rica ediyorum video yu düzeltsinler..
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gencbilgin 10 yıl
Güzel Paylaşım Bende Yeni Bir Blog Sitesi Açtım İçerik Tema Herşey Bana Ait. Yorumlarınızı Bekliyorum..

link : Gencbilgin.Com - Bilgiyi Eğlenerek Öğreten Alem.

gencbilgin.com/...
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_uMaY_ 10 yıl
Evet arkadaşlar video açılmıyor... 4 gündür sürekli bakıyorum gelip acaba sorn halledildi mi diye ama malesef devam ediyor... :(
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ceforse 10 yıl
Arkadaşlar bu video açılmıyor. Bütün tarayıcılarda denedim.
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Chorme86 10 yıl
Yeni bir videonun zamanı geldi bence.:)
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Çöl Tilkisi 10 yıl
videodaki gibi yaptım ama kullanıcı olmuyo offff
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incelemeyorum.com 10 yıl
Harika tüm videolarınızı izledim harika. Teşekkürler Hocam...
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c0ss 10 yıl
Güzel anlatım olmuş,teşekkür ederim.
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Seopast 10 yıl
Harika bir anlatımınız var,destekliyoruz ve devamını bekliyoruz
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alper.y 10 yıl
1'i seyrettim.2'yi seyredeyim dedim kotadan dolayı 6 dakikasını seyredip, ethernet kablosunu çıkarttım.


Okullar açılıp yurda yerleşince artık seyrederim tamamını.

Yararlı bir çalışma olmuş, tebrikler.
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grrdn 10 yıl
Teşekkürler yine çok güzel video olmuş elinize sağlık
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nieaufgabe 10 yıl
Hepsi çok güzel.Tebrik ederim

Tabi blogumu oluşturdum hemen (:
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