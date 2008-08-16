Web Günlükleri (Bloglama) Video Serisi 3/3

Web Günlükleri (Bloglama) video serisinin üçüncü videosuna hoş geldiniz, öncelikle ikinci bölümdeki röportajın çekiminde kamerayı yöneten arkadaşımız Ethem Usluoğlu (Öğren TV)'na geçte olsa teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz.

Bu serinin ilk iki videosunu henüz izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririz.

Önemli: Arkadaşlar bu video serisinin tanıtımını yaparken, üçüncü videoda bir alan adı ve barındırma hizmeti alıp blogumuzu yayına başlatacağımızı söylemiştim fakat daha sonra düşündüm ki bu tip bir deneysel çalışma yapmak için alan adı ve barındırma hizmeti alarak masraf yapmanıza gerek yok, çünkü biz kendi bilgisayarımıza, Windows işletim sistemi kullanıcısı olsak da, WordPress'i kurabiliyoruz.

Bu videoda dünyanın en popüler bloglama yazılımı olan WordPress'i bilgisayarımıza kuruyoruz. Ve kurulumu bilgisayarımıza yaptığımızdan dolayı, WordPress'i çok seri bir şekilde, dilediğimizce kullanabiliyoruz.

Önemli: Videoda kullanılanları indirebileceğiniz adresler;

İşte videonun içeriği

WAMP Kurulumu WordPress Kurulumu Yeni Bir Kullanıcı Açma Kalıcı Bağlantılar Yorum Ayarları Tema Kurulumu Yeni Bir Sayfa Oluşturmak Kategoriler Açmak Yazı ve Sayfaları Yönetmek Bileşenler

Daha fazla WordPress teması seçeneği için ise şu adreslere göz atabilirsiniz;

http://www.donanimhaber.com/videolar.asp