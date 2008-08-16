Web Günlükleri (Bloglama) Video Serisi 3/3

Web Günlükleri (Bloglama) video serisinin üçüncü videosuna hoş geldiniz, öncelikle ikinci bölümdeki röportajın çekiminde kamerayı yöneten arkadaşımız Ethem Usluoğlu (Öğren TV)'na geçte olsa teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz.
Bu serinin ilk iki videosunu henüz izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririz.
Önemli: Arkadaşlar bu video serisinin tanıtımını yaparken, üçüncü videoda bir alan adı ve barındırma hizmeti alıp blogumuzu yayına başlatacağımızı söylemiştim fakat daha sonra düşündüm ki bu tip bir deneysel çalışma yapmak için alan adı ve barındırma hizmeti alarak masraf yapmanıza gerek yok, çünkü biz kendi bilgisayarımıza, Windows işletim sistemi kullanıcısı olsak da, WordPress'i kurabiliyoruz.
Bu videoda dünyanın en popüler bloglama yazılımı olan WordPress'i bilgisayarımıza kuruyoruz. Ve kurulumu bilgisayarımıza yaptığımızdan dolayı, WordPress'i çok seri bir şekilde, dilediğimizce kullanabiliyoruz.
Önemli: Videoda kullanılanları indirebileceğiniz adresler;
İşte videonun içeriği
- WAMP Kurulumu
- WordPress Kurulumu
- Yeni Bir Kullanıcı Açma
- Kalıcı Bağlantılar
- Yorum Ayarları
- Tema Kurulumu
- Yeni Bir Sayfa Oluşturmak
- Kategoriler Açmak
- Yazı ve Sayfaları Yönetmek
- Bileşenler
Daha fazla WordPress teması seçeneği için ise şu adreslere göz atabilirsiniz;
- Farklı Bir Galeri
- skD adlı WordPress teması
- EBurhan 1. yıl teması
- AzPişmiş adlı WordPress teması
- Yabancı WordPress Temaları
- Smashing Magazine Derleme 1
- Smashing Magazine Derleme 2
- Smashing Magazine Derleme 3
- Smashing Magazine Derleme 4
http://www.donanimhaber.com/videolar.asp Paylaş Tweetle
video cok guzel cok bilgilendirici ama 100 kere simdik :) deme lutfen yeter
hocam öcelikle ellerine sağlık video çok güzel. videoyu izledim ama anca zaman bulup kurmaya çalıştım. ama bi sorun var. wamp ı kurdum. online yaptım, phpmyadminden veritabanı oluşturuyom. www klasörüne wordpress i çıkarıp ismini değiştirip içindeki wp-config-examples ıda wp-config yapıp içine veritabanı adı, mysql kullnıcı adı ve şifreyide giriyorum. en son kayıt olcam ama veritabanı ismini girdiğimde kayıt sayfası gelmiyor. "http://localhost/mert" şeklinde giriyorum ama sayfa görüntülenemiyor. 3 bilgisayarda denedim onlarda da olmadı. windows ayarlarıyla ilgili bişeymi acaba. yoksa ben mi bir şeyi yanlış yapıyorum. tarayıcı olarak ie8 ve firefox3.0 denedim ikisinde de sonuç yok kayıt sayfası gelmiyor.
edit: video çalıştı izledim en sonunda
link : Gencbilgin.Com - Bilgiyi Eğlenerek Öğreten Alem.
gencbilgin.com/...
Okullar açılıp yurda yerleşince artık seyrederim tamamını.
Yararlı bir çalışma olmuş, tebrikler.
Tabi blogumu oluşturdum hemen (: