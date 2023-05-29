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    Web3 ve Blockchain Girişimci Ekosistemini Destekleyecek Yeni Bir Fon: Slash Ventures!

    Türkiye’de Web3 ve blockchain alanında geleceğe yön vermek için kurulan Slash Ventures; GameFi, SocialFi, DeFi sektörlerinde uzmanlık, destek hizmetleri ve iş birlikleri ile alışılmışın dışına çıkıyor

    Web3 ve Blockchain Girişimci Ekosistemini Destekleyecek Yeni Bir Fon: Slash Ventures! Türkiye’de Web3 ve blockchain alanında geleceğe yön vermek adına kurulan Slash Ventures; GameFi, SocialFi, DeFi sektörlerinde uzmanlık, gelişmiş dijital bağlantı ağı, destek hizmetleri ve iş birlikleri sunarak alışılmışın dışına çıkıyor. Blockchain tabanlı projelere yatırım yapan Slash Ventures, Webrazzi XYZ’te tanıtılırken; fonun ilk yatırım yaptığı girişim ise Earnify oldu. Slash Ventures Managing Partner’ı Ali Erhan Tamer, Web3 ve blockchain ekosistemindeki yeni fon hakkında Cem Sünbül'e açıklamalarda bulundu.

    Dijital çağın hiç olmadığı kadar hızlı gelişimi, Web3 teknolojilerinin benzersiz potansiyellerinin ortaya çıkışı ve blockchain’in hayatımıza girişi ile dijital bağlantı ağımız, oyun oynama biçimimiz dönüşüme uğradı. Slash Ventures, dijital çağın ve Web3’ün potansiyelinden yararlanan vizyoner girişimleri güçlendirmeyi misyon edinirken; yeni nesil teknolojinin ve web3 öncülerini büyümesini hızlandırmak ve bir yenilik ekosistemi beslemek için iş birliğinin gücüne inanarak, kapsamlı destek hizmetleri de sunuyor.

    Slash Ventures deneyimli yatırımcılar, sektör ve teknoloji uzmanlarından oluşan tutkulu ekibi ile en son yatırımları, sektör içgörülerini ve web3 teknolojisi dünyasındaki heyecan verici gelişmeleri paylaşarak geleceği şekillendiriyor. Slash Ventures, dijital deneyimlerin sınırlarını beraber keşfetmek ve web3 dünyasının olasılıklarının kilidini açmak için yolculuğunu da sürdürüyor.

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