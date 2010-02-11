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Western Digital 1TB kapasiteli ve SATA 6Gbps destekli sabit diskini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,1b
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26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, SATA 6Gbps destekli yeni sürücüsünü Japonya'da satışa çıkardı. Caviar Black serisi altında hazırlanan 3.5-inç boyutundaki yeni sürücü, 1TB depolama kapasitesi sunuyor. Yüksek performans için 64MB büyüklüğünde tampon bellekle donatılan WD1002FAEX kod adlı disk, 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ve yapılan açıklamalara göre 33 dbA seviyesinde gürültü yaratıyor.

SATA 3Gbps ile kıyaslandığında çok daha yüksek veri transfer hızlarına olanak tanıyan sabit diskin avantajlarından faydalanmak için SATA 6Gbps destekli bir anakart kullanmak veya SATA 6Gbps desteği kazandıran harici kartlardan birine sahip olmak gerekiyor.

Western Digital'in 1TB depolama kapasitesine sahip SATA 6Gbps destekli yeni sürücüsü, yurt dışında 118$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.


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DH Misafiri 9 yıl
TuVNeRa dostum bende de aynı diskten var ama ancak 5.9 puan alabildi, 7,1'in sırrı nedir? Yardımcı olabilirsen sevinirim.
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DH Misafiri 9 yıl
Mrblar
Bu üründen dün akşam vatan bil. aldım
ses konusu biraz abartılmış
Elimde bunun haricinde 2 adet 500 gb disk var Samsung & seagate
Onlardan daha sessiz garanti ederim başlangıçtaki açılış sesinide duymasam çalışmıyor diyeceğim :=)
ama XP ile sorunlu oluyormuş diye bir duyum aldım ki dün gece çok fazala inceleme şansım olmadı...
AKASA 3.5 Harici disk kutusu ile bağladım Disk i görmedi :)
Bu gece canını okuyacağım nasıl görmez :)
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FreeBLood 9 yıl
bende bu hdd den kullanıyorum açıkcası bundan önce cavalier green kullandım ona göre oldukca çok ses çıkarıyor ve sistemime bunu taktıktan sonra yavaşlamalar oldu donmalar oldu bazen takılıyor tırıl tırıl tırıl çok fazla ses var acaba bendemi bir arıza var..
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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba arkadaslar.bu ürünü yaklasık 2 hafta once aldım.Bundan once 300Gb samsung 7200Rpm 8mb cache li bir disk im vardı.Windows 7 puanım 5.3 idi.bu diski sipariş ettim geldi kurdum sisteme biraz veri yazarken sesli ama eski diskime nazaran farklar gözüküyor.ancak anlamadıgım bır nokta windows puanı maksimum 5.9 a cıkabildi.sistemim Amd Phenom II X4 945 3,00 Ghz , Ekran kartım ati Hd4830 , 2 adet kingston 1333 Mhz 2 gb DDR 3 ram(toplam 4 Gb) Gigabyte 770TA-UD3 bi anakrtım var sata 3 usb 3 destekli .Bide bu diskin ayrıca bir kablosu falan oluyor mu acaba.yani hala bu an belkı sata II olarak kullanıyor olabilirim.Yada fiziksel diskler en fazla bu puana mı cıkıyor.İlgillere duyurulur..Şimdiden teşekkürler yardımlarınızı bekliyorum :(:(
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Gavuzla 9 yıl
sabit dsiklerle 5.9 dan fazla alan yok herhalde bunun için ssd lazım wd nin bu ürünü de saçma olmuş sanki 500 mb sn yazma hızı var da arabirim darboğaz yapıyor :) 301 mb hızı olsa gene bişey denmez de 120 mb için sata 3 komik bir şey
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DH Misafiri 9 yıl
seagate baracuda xt 2tb 141MB/s
sata 2 de sata 3 dede aynı hızda çalışıyor sata 3 tam kulana bilmek için ssd lazım.
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carloska 9 yıl
sata 6 Gbps destekli diyor... bu tip anakart çok vr mı piyasada varsa ne kadar fiyatları... ASUS M4A78T-E anakartım bile 3 Gbps destekli... ilerde anakart değiştirmek sorunca kalcam sanırım
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spaydix 9 yıl
işe yaramaz sata3 müş :)
Transfer Rate (Buffer To Disk) 126 MB/s (Max)
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El_domingo 9 yıl
yav bunun ulaştıgı okuma yazma hızları nedir...sata 2 ile de kıyaslamaları de bekliyoruz...tabi..
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Batuist 9 yıl
sanki mekanik diskler çok yüksek hızlara çıkmayı başarabildilerde sata3'e ihtiyaç duyacak bunu alan adam.. bu disk için sata 1 bile yeter.. :))
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mrxpsp3 9 yıl
baya gürültülü çalışıyor demekki fanlar için bile 20dba ses seviyesi yüksek olarak nitelendirilirken 33dba ses düzeyi oldukça yüksek
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rabitelli 9 yıl
Ehehe.. Bu sefer haber editöründen hızlı çıktım :)

E bir seferlik olsun...
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kerem 9 yıl

mrxpsp3

baya gürültülü çalışıyor demekki fanlar için bile 20dba ses seviyesi yüksek olarak nitelendirilirken 33dba ses düzeyi oldukça yüksek


Aynı serinin sata 2 olan modeli de 33 dba ses çıkarıyor
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