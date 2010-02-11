Western Digital 1TB kapasiteli ve SATA 6Gbps destekli sabit diskini satışa sundu

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, SATA 6Gbps destekli yeni sürücüsünü Japonya'da satışa çıkardı. Caviar Black serisi altında hazırlanan 3.5-inç boyutundaki yeni sürücü, 1TB depolama kapasitesi sunuyor. Yüksek performans için 64MB büyüklüğünde tampon bellekle donatılan WD1002FAEX kod adlı disk, 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ve yapılan açıklamalara göre 33 dbA seviyesinde gürültü yaratıyor.

SATA 3Gbps ile kıyaslandığında çok daha yüksek veri transfer hızlarına olanak tanıyan sabit diskin avantajlarından faydalanmak için SATA 6Gbps destekli bir anakart kullanmak veya SATA 6Gbps desteği kazandıran harici kartlardan birine sahip olmak gerekiyor.

Western Digital'in 1TB depolama kapasitesine sahip SATA 6Gbps destekli yeni sürücüsü, yurt dışında 118$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.