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Western Digital 2 terabyte kapasiteli sabit diskini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,8b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital 2 terabyte kapasiteli sabit diskini kullanıma sunuyor
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Seagate'in 1.5 terabyte'lık sabit disk atağına en büyük rakibi Western Digital, 2TB'lık yeni bir model ile yanıt vermeye hazırlanıyor. Her ne kadar firma cephesinden henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Çek Cumhuriyetinde yayın yapan bir online ticaret sitesi Western Digital'in Caviar serisi 2TB kapasiteli yeni diskini listesine almış durumda.

Yakında kullanıma sunulacağı düşünülen yeni diskin Caviar Green WD20EADS serisi altında hazırlanacağı ve 7200 devir/dakika hızında çalışacağı bildiriliyor. 500GB'lık 4 plakaya sahip olacağı belirtilen diskin ayrıca 666GB kapasiteli 3 plaka kullanan varyasyonunun hazırlanabileceği de belirtiliyor. Western Digital'in 2TB kapasiteli yeni diski belirttiğimiz online ticaret sitesinde 324$'lık fiyatla listeye girmiş durumda.


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ben western digital green cavair aldım 357 tl ye ve kullanıyorum kafama takılan bunda rpm hızı yok sadece 64 mb chace var veri aktarımı biraz agır işliyor şuanda izlenimlerim bukadar
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karayulun 10 yıl
en ideali, 2 adet 640 gb alıp raid bağlamaktır.. artık 500-640 gb'lık tek kayıt plakalı disklerde geliyor.. bu da herkes için çok sevindirici bir haber.. bekleyip göreceğiz.
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guest1911 10 yıl
Çıkarmıyorlar değil, çıkaramıyorlar. Çünkü hiç bilmedikleri bir şey SSD. O sektörün kralları İntel, Sandisk ve Samsung. WD ve Seagate en iyi bildikleri alanda bastırıyorlar.
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emrozdmr2 10 yıl
o paraya ssd alınır, yazık günah 2tb yi napcaz :D:D
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TuVNeRa 10 yıl
SSD ler ölü doğdu fazla da uzun ömürlü olmayacaklar.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Compact disk devri bitmek üzere. yakında USBlerle oyunlar satılırsa şaşırmayın
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fx57 10 yıl
@comancher,
Gelişim biraz da nereden baktığın ile ilgili. Kapasite açısından diyorsan evet ama hız açısından malesef aynı durumun geçerli olduğunu söyleyebilmek zor zaten biraz da bu yüzden sektör gelecek için SSD'leri gündeme almış durumda.
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comancher 10 yıl
teknolojide en hızlı ilerleyen pc parcası sabir disk herhalde.
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Th3LastWarrioR 10 yıl

Orjinalden alıntı: comancher

teknolojide en hızlı ilerleyen pc parcası sabir disk herhalde.


bence en yavas olanı
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
kazık fiyat
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AtiMX4 10 yıl
2tb diyor ama alınca 1.5tb çıkıyor:D
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yenerbalcı 10 yıl
1.5 terabyte ..........160 usd satılıyor 2 terabyta 324 usd çok fazla
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Arşiv yapanlar için süper bişey :)
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