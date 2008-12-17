Western Digital 2 terabyte kapasiteli sabit diskini kullanıma sunuyor

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Seagate'in 1.5 terabyte'lık sabit disk atağına en büyük rakibi Western Digital, 2TB'lık yeni bir model ile yanıt vermeye hazırlanıyor. Her ne kadar firma cephesinden henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Çek Cumhuriyetinde yayın yapan bir online ticaret sitesi Western Digital'in Caviar serisi 2TB kapasiteli yeni diskini listesine almış durumda.

Yakında kullanıma sunulacağı düşünülen yeni diskin Caviar Green WD20EADS serisi altında hazırlanacağı ve 7200 devir/dakika hızında çalışacağı bildiriliyor. 500GB'lık 4 plakaya sahip olacağı belirtilen diskin ayrıca 666GB kapasiteli 3 plaka kullanan varyasyonunun hazırlanabileceği de belirtiliyor. Western Digital'in 2TB kapasiteli yeni diski belirttiğimiz online ticaret sitesinde 324$'lık fiyatla listeye girmiş durumda.