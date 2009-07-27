Western Digital 750GB ve 1TB kapasiteli 2.5-inç disklerini duyurdu

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Son kullanıcılara yönelik yeni nesil SSD modelleri merakla beklenen Western Digital, yüksek kapasiteli iki yeni sabit diskini kullanıma sunuyor. Firmanın Scorpio Blue serisi altında hazırladığı 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, 750GB ve 1TB depolama kapasitesine sahipler. Standartlardan farklı olarak 12.5mm kalınlığında olan dolayısıyla pek çok dizüstü bilgisayar ile uyum soruntusu yaşayabileceği belirtilen SATA-II sürücülerde, 333GB'lık plakalar kullanılırken, WhisperDrive, ShockGuard ve SecurePark gibi sessizlik ve güvenlik odaklı teknolojilere de yer veriliyor.

Western Digital'in üç yıllık garanti ile satışa sunduğu yeni sürücülerinden 750GB kapasiteli model (WD7500KEVT) 190$ seviyesinden satışa sunulurken, 1TB'lık daha yüksek kapasiteli modelin (WD10TEVT) ise 250$ seviyesinden satışa sunulacaüğı ancak şu an için sadece firmanın My Passport Essential serisi USB uyumlu harici depolama çözümünüde kullanıldığı belirtildi.