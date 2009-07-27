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Western Digital 750GB ve 1TB kapasiteli 2.5-inç disklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital 750GB ve 1TB kapasiteli 2.5-inç disklerini duyurdu
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Son kullanıcılara yönelik yeni nesil SSD modelleri merakla beklenen Western Digital, yüksek kapasiteli iki yeni sabit diskini kullanıma sunuyor. Firmanın Scorpio Blue serisi altında hazırladığı 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, 750GB ve 1TB depolama kapasitesine sahipler. Standartlardan farklı olarak 12.5mm kalınlığında olan dolayısıyla pek çok dizüstü bilgisayar ile uyum soruntusu yaşayabileceği belirtilen SATA-II sürücülerde, 333GB'lık plakalar kullanılırken, WhisperDrive, ShockGuard ve SecurePark gibi sessizlik ve güvenlik odaklı teknolojilere de yer veriliyor.

Western Digital'in üç yıllık garanti ile satışa sunduğu yeni sürücülerinden 750GB kapasiteli model (WD7500KEVT) 190$ seviyesinden satışa sunulurken, 1TB'lık daha yüksek kapasiteli modelin (WD10TEVT) ise 250$ seviyesinden satışa sunulacaüğı ancak şu an için sadece firmanın My Passport Essential serisi USB uyumlu harici depolama çözümünüde kullanıldığı belirtildi.


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yaniyorsunfuatabi 10 yıl
çıksa bile kimbilir ne kadar olacak ??
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neXXen 10 yıl
Arkadaş soruntuyu sordu sorunu sormadı galiba
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atorbaci 10 yıl
labtoplara sığmayabilir demek.
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SeKSandDoRT 10 yıl

fx57


Son kullanıcılara yönelik yeni nesil SSD modelleri merakla beklenen Western Digital, yüksek kapasiteli iki yeni sabit diskini kullanıma sunuyor. Firmanın Scorpio Blue serisi altında hazırladığı 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, 750GB ve 1TB depolama kapasitesine sahipler. Standartlardan farklı olarak 12.5mm kalınlığında olan dolayısıyla pek çok dizüstü bilgisayar ile uyum soruntusu yaşayabileceği belirtilen SATA-II sürücülerde, 333GB'lık plakalar kullanılırken, WhisperDrive, ShockGuard ve SecurePark gibi sessizlik ve güvenlik odaklı teknolojilere de yer veriliyor.


Western Digital'in üç yıllık garanti ile satışa sunduğu yeni sürücülerinden 750GB kapasiteli model (WD7500KEVT) 190$ seviyesinden satışa sunulurken, 1TB'lık daha yüksek kapasiteli modelin (WD10TEVT) ise 250$ seviyesinden satışa sunulacaüğı ancak şu an için sadece firmanın My Passport Essential serisi USB uyumlu harici depolama çözümünüde kullanıldığı belirtildi.





uyum soruntusu ne ya
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kjetlee 10 yıl
Çıksa ne olacak.
Western digital bir sürü model çıkartıyor ama distribütör ler Türkiye'ye nerdeyse miladı sonunda getiriyorlar. 1.5tb lık modeller çıkalı sene olacak. Hala piyasada yoklar. Birde firmalar satışlardan şikayetçi.
Yinede güzel gelişme...
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theyapici 10 yıl
çok güzel küçük vew geniş depolama alanı
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scot 10 yıl
Teknolojinin bu yanını sevmiyorum:)
Daha yeni 500 lük aldım en büyüğü diye ama habere bak.:)
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mc.kork 10 yıl

scot

Teknolojinin bu yanını sevmiyorum:)

Daha yeni 500 lük aldım en büyüğü diye ama habere bak.:)

Aynen
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