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Western Digital, dünyanın ilk 2TB kapasliteli sabit diskini duyurdu

Western Digital, dünyanın ilk 2TB kapasiteli 3.5" sabit diskini duyurdu. 500GB'lık 4 plakaya sahip diskin ilk test sonuçları!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,9b
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53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NAND flash bellek teknolojisini esas alan katı hâl diskleri yani SSD'lerin sabit disklerin yerini alacağı yönündeki öngörü hem uzmanlar hem de kullanıcılar tarafından tartışıladursun, depolama dünyasında kapasite rekoru bir kez daha kırıldı. Raptor serisi yüksek performanslı çözümleriyle tanınan Western Digital, Caviar Green serisi altında geliştirdiği 2 Terabyte (TB) kapasiteli sabit diskini kullanıma sunarak, üreticiler arası kapasite yarışının yaşandığı sabit disk arenasında önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate'in, 1.5TB'lık depolama alanıyla dikkat çeken yüksek kapasiteli sürücüsünün satışına başlamasıyla birlikte rakip firmaların nasıl bir adım atacağı merak konusu olmuştu. Geniş bant internetin yaygınlaşmasıyla kullanıcılar arası içerik paylaşımının daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşebilmesi, yüksek kapasiteli depolama çözümlerine olan ihtiyacı arttırırken Western Digital, bugün duyurduğu 2TB'lık yeni diskiyle kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı ve rakiplerine cevap vermeyi hedefliyor.

Western Digital, dünyanın ilk 2TB kapasliteli sabit diskini duyurdu
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Western Digital'in çevre dostu çözümlerini konumlandırdığı Caviar Green serisi dahiliden hazırlanan disk, 500GB kapasiteli 4 adet plaka kullanıyor. SATA-II arabirimiyle uyumlu olan dünyanın ilk 2TB'lık sabit diski, 32MB'lık dahili bellek kullanıyor. Okum/yazma anında yani yük altında 7.4 Watt, boşta ise 0.97 Watt'lık güç tükettiği belirtilen diskin gürültü oranı çalışma durumuna göre 25dbA ile 29dbA arasında değişmekte. Toplam ağırlığı 0.73 Kg olan 3.5" sabit diski, RoHS prensipleriyle uyumlu olarak hazırlanmış.

Peki Western Digital'in sunduğu yüksek depolama kapasitesiyle dikkat çeken yeni sabit diskinin performansı nasıl? Firmware çalışmaları tamamlanmış, mühendislik örneği bir model ile yapılan Sandra testlerinde diskin, 7200 devir/dakika hızlarında çalışan Samsung Spinpoint F1 ve Seagate Barracuda 7200.11'den daha hızlı olduğu tespit edilmiş. Öte yandan HDTach ile yapılan ölçümlerde Caviar Green serisi sabit diskin 90MB/sn okuma ve 80.3MB/sn'lik yazma hızlarına ulaştığı beirtildi.

Western Digital, dünyanın ilk 2TB kapasliteli sabit diskini duyurdu
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Western Digital, 2TB'lık depolama alanına sahip yeni sabit sürücüsünü, bazı önemli teknolojilerle desteklemiş durumda. StableTrac adı verilen özellik ile okuma ve yazma sırasında sistemin neden olduğu titreşimleri azaltmak ve plakaları dengede tutmak için motor aksı her iki ucundan da emniyete alınırken, IntelliPower teknolojisiyle hem güç tasarrufu sağlanması hem de yüksek performans için, devir hızı, veri transfer oranı ve ön belleğe alma algoritmalarında ayarlama yapılarak ideal denge hedefleniyor.

Western Digital, dünyanın ilk 2TB kapasliteli sabit diskini duyurdu
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Yukarıdaki özelliklere ek olarak IntelliSeek teknolojisiyle güç tüketimi, gürültü ve sarsıntının minimuma indirilmesi için optimum arama hızının hesaplandığı, NoTouch teknolojisiyle de sabit diskin uzun ömürlü kullanımını sağlamak, yıpranmayı en aza indirebilmek ve kayıt ortamının güvenliğinin sağlamak için kayıt kafasının disk ortamına dokunmadığı belirtiliyor. Western Digital'in 2TB kapasiteli Caviar Green serisi sabit diskin 299$+KDV'lik fiyatla Mart ayında içerisinde ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması bekleniyor.


http://hothardware.com/News/WD-2TB-Caviar-Green-Monster-Drive-Preview/ Yorum Yaz
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eryen 10 yıl
Green versiyon olması nedeni ile performansı düşük sanırım.
Bir önceki jenerasyon da 320Gb'lık tek plakada 120Mb/s okuma becerebiliyordu.
Black serisi ile daha güzel değerler göreceğimizi umuyorum.
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ibbetuhim 10 yıl
@MaTaDoR western digital teknik servislere arza dolayısı ile giden en çok marka diye biliyorum

haber için teşekkürler fx57, yine de tek kelime ile harika bir ürün
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Massute 10 yıl
Way wd yapti yine evet ama daha cok erken ve fiyat da pahali.Ilerde dusunulebilir.
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ilyus 10 yıl
fiyati ucuzlayinca alinir yani 3 ve 4 tb lar çıkınca
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fatihcanery 10 yıl
ev kullanıcısına gereksiz
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NEGA 10 yıl
wd yapmış yine yapacağını çıkacağını biliyordum fakat lansman daha erken oldu bakalım gelsinde inceleyelim.
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Kumandan 10 yıl
2 adet alayım :)
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XceeS 10 yıl
bize sadece sansür gelir =(
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hakemzsr 10 yıl
güzel bir ürün
sanırım 500 dolar civarında türkiyeye giriş yapacak
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Dabb Escobar 10 yıl
Anam be şu net hızlansada şunlardan bıde bız kullansak
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maviay1980 10 yıl
Orjinalden alıntı mc.kork:
Daha 3-4 sene yazar...
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scanner_eye 10 yıl
açıkçası sürekli film -dizi-oyun indiren biri olarak kapasite sorununu had safhada yaşıyan biri olarak 2 tb lık bir disk iştahımı çok açtı. Özellikle sürekli dolar bazında inmeye meyilli fiyatları ile 6 ay içinde mantıklı rakamlara yaklaşacağını düşünüyorum ancak bir sorun şu ki hdd dediğin şeyi de yedeklemek gerekiyor, bozulmaz diye bir kural yok, sonuçta mekanik ve elektronik bir alet bu da, bu kapasiteyi yedeklemek sorunu asıl sıkıntı :)
Elbette SSD disklerin fiyatları son kullanıcı için alınabilir seviyeye inince bu tip plakalı disklerin kimse yüzüne bakmayacaktır eminim...
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TTahir 10 yıl
'havyar yeşili' ha:D
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