Western Digital, dünyanın ilk 2TB kapasliteli sabit diskini duyurdu

NAND flash bellek teknolojisini esas alan katı hâl diskleri yani SSD'lerin sabit disklerin yerini alacağı yönündeki öngörü hem uzmanlar hem de kullanıcılar tarafından tartışıladursun, depolama dünyasında kapasite rekoru bir kez daha kırıldı. Raptor serisi yüksek performanslı çözümleriyle tanınan Western Digital, Caviar Green serisi altında geliştirdiği 2 Terabyte (TB) kapasiteli sabit diskini kullanıma sunarak, üreticiler arası kapasite yarışının yaşandığı sabit disk arenasında önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate'in, 1.5TB'lık depolama alanıyla dikkat çeken yüksek kapasiteli sürücüsünün satışına başlamasıyla birlikte rakip firmaların nasıl bir adım atacağı merak konusu olmuştu. Geniş bant internetin yaygınlaşmasıyla kullanıcılar arası içerik paylaşımının daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşebilmesi, yüksek kapasiteli depolama çözümlerine olan ihtiyacı arttırırken Western Digital, bugün duyurduğu 2TB'lık yeni diskiyle kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı ve rakiplerine cevap vermeyi hedefliyor.

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Western Digital'in çevre dostu çözümlerini konumlandırdığı Caviar Green serisi dahiliden hazırlanan disk, 500GB kapasiteli 4 adet plaka kullanıyor. SATA-II arabirimiyle uyumlu olan dünyanın ilk 2TB'lık sabit diski, 32MB'lık dahili bellek kullanıyor. Okum/yazma anında yani yük altında 7.4 Watt, boşta ise 0.97 Watt'lık güç tükettiği belirtilen diskin gürültü oranı çalışma durumuna göre 25dbA ile 29dbA arasında değişmekte. Toplam ağırlığı 0.73 Kg olan 3.5" sabit diski, RoHS prensipleriyle uyumlu olarak hazırlanmış.

Peki Western Digital'in sunduğu yüksek depolama kapasitesiyle dikkat çeken yeni sabit diskinin performansı nasıl? Firmware çalışmaları tamamlanmış, mühendislik örneği bir model ile yapılan Sandra testlerinde diskin, 7200 devir/dakika hızlarında çalışan Samsung Spinpoint F1 ve Seagate Barracuda 7200.11'den daha hızlı olduğu tespit edilmiş. Öte yandan HDTach ile yapılan ölçümlerde Caviar Green serisi sabit diskin 90MB/sn okuma ve 80.3MB/sn'lik yazma hızlarına ulaştığı beirtildi.

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Western Digital, 2TB'lık depolama alanına sahip yeni sabit sürücüsünü, bazı önemli teknolojilerle desteklemiş durumda. StableTrac adı verilen özellik ile okuma ve yazma sırasında sistemin neden olduğu titreşimleri azaltmak ve plakaları dengede tutmak için motor aksı her iki ucundan da emniyete alınırken, IntelliPower teknolojisiyle hem güç tasarrufu sağlanması hem de yüksek performans için, devir hızı, veri transfer oranı ve ön belleğe alma algoritmalarında ayarlama yapılarak ideal denge hedefleniyor.

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Yukarıdaki özelliklere ek olarak IntelliSeek teknolojisiyle güç tüketimi, gürültü ve sarsıntının minimuma indirilmesi için optimum arama hızının hesaplandığı, NoTouch teknolojisiyle de sabit diskin uzun ömürlü kullanımını sağlamak, yıpranmayı en aza indirebilmek ve kayıt ortamının güvenliğinin sağlamak için kayıt kafasının disk ortamına dokunmadığı belirtiliyor. Western Digital'in 2TB kapasiteli Caviar Green serisi sabit diskin 299$+KDV'lik fiyatla Mart ayında içerisinde ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması bekleniyor.

http://hothardware.com/News/WD-2TB-Caviar-Green-Monster-Drive-Preview/