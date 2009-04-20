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Western Digital kurumsal kullanım için 2TB kapasiteli sabit disk hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital kurumsal kullanım için 2TB kapasiteli sabit disk hazırladı
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Çin pazarına özel olarak 808.8GB kapasiteli Caviar Green serisi yeni sabit diskini duyuran Western Digital, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diskini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Firma bugün yaptığı bir açıklamayla kurumsal kullanımı hedef alan, 2TB kapasiteli ilk sabit diskini de ürün gamına eklediğini açıkladı.

Firmanın 2TB RE4-GP kod adını taşıyan 3.5" boyutundaki SATA-II destekli yeni sürücüsünün yüksek performans için 64MB'lık dahili bellek kapasitesine ve çift işlemcili tasarıma sahip olduğu belirtiliyor. GreenPower teknolojisiyle kurumsal odaklı diğer sabit disklere göre %50'ye varan oranda daha az güç tükettiği belirtilen 2TB kapasiteli yeni depolama biriminin, 1.2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. Western Digital 2TB RE4-GP'nin yurt dışı satış fiyatı 329$ olarak belirlenmiş.

Western Digital kurumsal kullanım için 2TB kapasiteli sabit disk hazırladı
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dstk 10 yıl
Şu HDD lerin içine windows kurmak için bi 64GB lık SSD gömseler hiç fena olmaz.
ilk partition SSD ye kur işletim sistemini. Arşivinide HDD de sakla. mis gibi :D
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SupermanPrime 10 yıl
sertacaygun 21.04.2009 Saat: 00:38
((1 200 000 / 24) / 7) / 365 = 19.5694716 , Google Hesap Makinası'nı kullanmayı yanlış öğrenmemişsem, 19 yıl gibi bir rakam ve dehşet verici 2TB alan... Harici disk yapmalı bunlardan...
dostum öle değil (1 200 000 / 24 /365) oda 137 yıl fln yapıyor
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CaReTTa_99 10 yıl
2 TB dan fazla hdd var hepsi dolu keşke şunlardan 2-3 tane alabilsek tam süper olurdu...
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Batuist 10 yıl
bunlardan 4 tanesi beni anca keser.. 1TB yetmiyor... :)
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sertacaygun 10 yıl

((1 200 000 / 24) / 7) / 365 = 19.5694716 , Google Hesap Makinası'nı kullanmayı yanlış öğrenmemişsem, 19 yıl gibi bir rakam ve dehşet verici 2TB alan... Harici disk yapmalı bunlardan...
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
8 veya 16 Mbit bağlantın olacak, alacan bunlardan 4 tane = 8 TB.
Arşivin kralını yaparsın
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carloska 10 yıl
güzel haber... tek parça 2 tb ve 64 mb bellek tr de daha pahalı olur sanırım... bunun yerine 2 tane 1 tb yi raid 0 yapmak daha ucuz ve daha performanslı olur sanırım...

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toysoLdier(V) 10 yıl
5 yıllık birikimimi doldursam o sabit diske %10 u bile dolmaz be


Oyunların yedeğini ikişer üçer alırım eğer öyle bir sabitdiskim olsa, silinme olasılığı çok düşük olurdu
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max975 10 yıl
bende kurum kurayım da alayım çok ihtiyacaım var
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