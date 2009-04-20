Western Digital kurumsal kullanım için 2TB kapasiteli sabit disk hazırladı

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Çin pazarına özel olarak 808.8GB kapasiteli Caviar Green serisi yeni sabit diskini duyuran Western Digital, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diskini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Firma bugün yaptığı bir açıklamayla kurumsal kullanımı hedef alan, 2TB kapasiteli ilk sabit diskini de ürün gamına eklediğini açıkladı.

Firmanın 2TB RE4-GP kod adını taşıyan 3.5" boyutundaki SATA-II destekli yeni sürücüsünün yüksek performans için 64MB'lık dahili bellek kapasitesine ve çift işlemcili tasarıma sahip olduğu belirtiliyor. GreenPower teknolojisiyle kurumsal odaklı diğer sabit disklere göre %50'ye varan oranda daha az güç tükettiği belirtilen 2TB kapasiteli yeni depolama biriminin, 1.2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. Western Digital 2TB RE4-GP'nin yurt dışı satış fiyatı 329$ olarak belirlenmiş.

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