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Western Digital son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden birisi olan ve geçtiğimiz günlerde kurumsal müşteriler için hazırladığı modellerle SSD pazarına da adım atan Western Digital, son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2009 mali yılının 3 Temmuz'da sona eren dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, Western Digital son çeyrekte 1.9 milyar dolarlık gelir ve 196 milyon dolar net kâr elde etti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerde 100 milyon doları bir azalma görülse bile mevcut ekonomik kriz ve rakiplerin durumu dikkate alındığında Western Digital'in finansal sonuçlarının firma adına mutluluk vericiği olduğu belirtiliyor.

40 milyon sürücü sattığı belirtilen Western Digital, yıllık bazda 5 milyon adetlik artış gösterirken satış rakamları açısından en büyük rakibi Seagate'e (40.6 milyon) de oldukla yaklaşmış görünüyor.

İçinde bulunduğumuz çeyrek dönem içinse Western Digital, 1.9 milyar dolar ila 2 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi bekliyor.


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Aktif Çamur 10 yıl
Rahiplerine göre nasıl bilmiyorum ama WD, 1 numara
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showstopper41 10 yıl
şu 2 TB lık Caviar Green in fiyatını da düşürseler biraz daha fazla kar ederlerdi. 279$+KDV yaww
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Kef14 10 yıl
Özellikle seagate'in 7200.11 serilerinden sonra insanlar WD'ye yöneldi, hatta çevremde bir çok kişi WD aldı...
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