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Western Digital, SSD pazarına hızlı giriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital, SSD pazarına hızlı giriyor
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Günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik disklerin (HDD) yerini alacağı öngörülen SSD yani katı hal diskleri için endüstri devi pek çok firma kapalı kapılar ardında çalışmaya devam ediyor. Intel, Samsung, Toshiba, Micron ve SanDisk başta olmak üzere pek çok firma önümüzdeki yıllarda endüstri standardı olacağı düşünülen ve masaüstünden, dizüstü bilgisayarlara, sunuculardan diğer endüstriyel kullanıma alanlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede depolama için kullanılacağı belirtilen SSD'ler üzerinde yoğun mesai harcıyorlar.

Çalışmaları devam eden firmaların yanı sıra kullanıcılar Western Digital ve Seagate gibi sabit disk üretiminde sektör devi firmaların SSD pazarına ne zaman gireceğini merak ediyor. En son 2TB'lık diskiyle gündeme gelen ayıca VelociRaptor serisi yüksek performanslı sabit sürücüleriyle tanınan Western Digital'in üst düzey yöneticileri en azından önümüzdeki bir kaç yıl için SSD'lerin sektörde yaygın olarak kullanılacağını düşünmediklerini açıklamalarına karşın firma SSD pazarına hızlı bir giriş için önemli bir satın alma gerçekleştiriyor.

Gelen bilgilere göre Western Digital, gömülü sistemler için SSD çözümleri hazırlayan SiliconSystems firmasını 65 milyon dolarlık bir ödeme karşılığında satın alıyor. Operasyonlarına başladığı 2002 yılından bu yana endüstride milyonlarca ürün sattığı ve aralarında 1.8" ile 2.5" te olmak üzere farklı boyut ve formlarda çok sayıda SSD çözümüne sahip olduğu belirtilen SiliconSystems firmasının PowerArmor, SiSMART, SolidStor ve SiSecure gibi teknolojilerin de arkasında isim olduğu ve patentlerine sahip olduğu belirtiliyor.

Western Digital firmasının SSD operasyon bölümü olacak firmanın genel yöneticiliğini ise hem kurucusu hem de şu anki tepe yöneticisi olan Michael Hajeck üstlenecek. Bu satın alma operasyonuyla önemli bir hamle gerçekleştiren Western Digital'in kendi logosunu taşıyan SSD'lerini ne zaman pazara sunmaya başlayacağı ise henüz netleşmiş değil. Western Digital sonrasında şimdi gözler Seagate üzerinde. Bakalım firma, SSD pazarına yönelik olarak nasıl bir politika takip edecek, bunu bekleyip göreceğiz.


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sertacaygun 10 yıl
Sonsuz olmasını istediğim şirketler arasındadır. Ama benim gönlümde SSD'leri yerine HDD'leri daha uzun bir yer edinecek gönlümde.
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HIKARU 10 yıl
Merhaba

SSD pazarı gerçekten çok çekişmeli bir şekilde büyüyecek olması sevindirici (Son kullanıcıya fiyat indirimi olarak yansıyacaktır.)

SSD'ler Hız Güvenlik Kapasite bakımından mekanik diskleri geçtiler diye biliriz (ilerleyen zamanlarda kapasite dahada artacaktır şuan için düşük olsada).
Bu durumu kabullenen firmalar ellerini çabuk tutup piyasada yer almak istiyorlar.
İleriye dönük olarak hızlanmada sınır tanımayan ssd'ler mekaniklerin ömrünü çok kısa tutacaktır son dönemlerde. Mekanik diskler yeteri kadar yaşadı kanımca ve en yavaş parça durumundalar şuan için.

[HIKARU]

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max975 10 yıl
bakalım giriş nasıl olacak..
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toz-koparan 10 yıl
olması gereken bir gelişmeydi..
yakında Seagate de benzer işler çevirir çünkü HDD lerin artık hız konusunda tıkandığı gerçek...
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Batuist 10 yıl
65 milyon dolar böyle bir sektörde bana az gibi geldi.. yada firma küçüktü...
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St Batuhan 10 yıl
Aslında download yapan gece gündüz pc acık tutan bir yandan da oyunlarla hasır nesir olan kisi gece yatarken ssd li olan makineyi hem sessizlik hemde az güc tüketimi icin acık bırakıp asıl hdd lerine aktarabilir ;) [128gb ssd yeterli bu iş icin 1 geceye bu sayede ucuzda olur] tabi 2 pc olması lazım ;) ya da tek pc ama cıkartıcak hddleri ;) ayrıca önemli oyunlarını falan ssd ye kurup daha yüksek hız alabilicek tabiki ;)
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1963bursa 10 yıl
Ankara'da bulduğum en ucuz SSD 59$'a Bigboy 16gb modeli. Flash Disklerle aynı fiyat, ne anladım bu işten.
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jay jay justified 10 yıl
Bir bilene danışıp iş yapma stratejisi (: İşe yarayacağı açık.
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CuCuK 10 yıl
hdd dünyasının devlerinden birinin ssd pazarına yönelik böyle bir adım atması çok iyi olmuş.bir sonraki bilgisayarı ssd üzerinden kurarım

diye düşünüyorum


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