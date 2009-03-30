Western Digital, SSD pazarına hızlı giriyor

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Günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik disklerin (HDD) yerini alacağı öngörülen SSD yani katı hal diskleri için endüstri devi pek çok firma kapalı kapılar ardında çalışmaya devam ediyor. Intel, Samsung, Toshiba, Micron ve SanDisk başta olmak üzere pek çok firma önümüzdeki yıllarda endüstri standardı olacağı düşünülen ve masaüstünden, dizüstü bilgisayarlara, sunuculardan diğer endüstriyel kullanıma alanlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede depolama için kullanılacağı belirtilen SSD'ler üzerinde yoğun mesai harcıyorlar.

Çalışmaları devam eden firmaların yanı sıra kullanıcılar Western Digital ve Seagate gibi sabit disk üretiminde sektör devi firmaların SSD pazarına ne zaman gireceğini merak ediyor. En son 2TB'lık diskiyle gündeme gelen ayıca VelociRaptor serisi yüksek performanslı sabit sürücüleriyle tanınan Western Digital'in üst düzey yöneticileri en azından önümüzdeki bir kaç yıl için SSD'lerin sektörde yaygın olarak kullanılacağını düşünmediklerini açıklamalarına karşın firma SSD pazarına hızlı bir giriş için önemli bir satın alma gerçekleştiriyor.

Gelen bilgilere göre Western Digital, gömülü sistemler için SSD çözümleri hazırlayan SiliconSystems firmasını 65 milyon dolarlık bir ödeme karşılığında satın alıyor. Operasyonlarına başladığı 2002 yılından bu yana endüstride milyonlarca ürün sattığı ve aralarında 1.8" ile 2.5" te olmak üzere farklı boyut ve formlarda çok sayıda SSD çözümüne sahip olduğu belirtilen SiliconSystems firmasının PowerArmor, SiSMART, SolidStor ve SiSecure gibi teknolojilerin de arkasında isim olduğu ve patentlerine sahip olduğu belirtiliyor.

Western Digital firmasının SSD operasyon bölümü olacak firmanın genel yöneticiliğini ise hem kurucusu hem de şu anki tepe yöneticisi olan Michael Hajeck üstlenecek. Bu satın alma operasyonuyla önemli bir hamle gerçekleştiren Western Digital'in kendi logosunu taşıyan SSD'lerini ne zaman pazara sunmaya başlayacağı ise henüz netleşmiş değil. Western Digital sonrasında şimdi gözler Seagate üzerinde. Bakalım firma, SSD pazarına yönelik olarak nasıl bir politika takip edecek, bunu bekleyip göreceğiz.