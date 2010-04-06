Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital, VelociRaptor serisi yeni nesil sabit disklerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,6b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz VelociRaptor serisi yüksek performans disklerini yeni nesil temsilcilerini duyurdu. VR200M kod adını taşıyan ikinci nesil VelociRaptor serisi, 450GB ve 600GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulurken, ilerleyen dönemlerde 150GB ve 300GB kapasiteli modellerin lanse edilmesi de bekleniyor. 10.000 devir/dakika hızında çalışan ve 32MB büyüklüğünde tampo bellek kapasitesine sahip olan diskler, 3ms ortalama erişim süresiyle geliyor ve 1.4 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar.

145MB/saniye civarında veri transfer hızı sunacağı belirtilen yeni disklerin 37dbA seviyesinde gürültü yarattıkları açıklandı. NoTouch yükleme teknolojisi sayesinde kayıt kafaları azaltılan disklerin hem 3.5-inç hem de 2.5-inç versiyonları olacak. Western Digital tarafından fiyat, performans ve kapasitenin ideal dengesi olarak nitelendirilen 450GB ve 600GB kapasiteli diskler, IcePack donanımları ve beş yıllık garanti ile birlikte sırasıyla 299$ ve 329$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.

Western Digital VelociRaptor serisinin detayları için;

https://www.donanimhaber.com/Yeni_nesil_VelociRaptor_ailesi_detaylandi-19101.htm


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lj94 9 yıl
samsung spinpoint f3 500 gb raid 0 yaparsn bu fiyata:s
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 9 yıl
MS suresi gene ayni 7ms sadece okuma yazma degerlerini yukseltmisler.Obellegide yukseltmisler 16mb dan 32mb a cikartilmis bu yeni seride.inceleme sitesinde yazdigina gore eski tek plaka 150gb , yenisinde ise tek plaka 200gb olmus ki biz 300gb olmasini bekliyorduk tek plakanin.Kisacasi elinde VR olanlarin bu yeni VR a gecmesini gerektirecek ciddi bir basarim sozkonusu degil.Ama normal hdd kullananlar veya raptorunu yenilemeyi dusunenler bu yeni VR dusunebilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
DeJaVu..
Bu haberlerin altında karbon kağıdı filan mı var???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mordeaur 9 yıl
Vibrasyonundan dolayı falan kullanan kişi büyük ihtimalle 1-2 hafta içerisinde HDD'yi parçalar herhalde. Değerlere laf yok ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ser_ka_n 9 yıl
Western Digital VelociRaptor 600GB Review - Can the king return?

Apr 06, 2010

pcper.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gerbay 9 yıl
DeJaVu
bu haber daha önce çıkmıştı. Şimdi bu haber mi? reklam mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmaxzek 9 yıl
Bu 37 db gürültü normal notebook 5400 Rpmlere göre kaç kat gürültülü olur acaba??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Panasonic ile Görüntü Kayıt, LCD, Plazma ve 3D üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim