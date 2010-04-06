Western Digital, VelociRaptor serisi yeni nesil sabit disklerini tanıttı

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz VelociRaptor serisi yüksek performans disklerini yeni nesil temsilcilerini duyurdu. VR200M kod adını taşıyan ikinci nesil VelociRaptor serisi, 450GB ve 600GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulurken, ilerleyen dönemlerde 150GB ve 300GB kapasiteli modellerin lanse edilmesi de bekleniyor. 10.000 devir/dakika hızında çalışan ve 32MB büyüklüğünde tampo bellek kapasitesine sahip olan diskler, 3ms ortalama erişim süresiyle geliyor ve 1.4 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar.

145MB/saniye civarında veri transfer hızı sunacağı belirtilen yeni disklerin 37dbA seviyesinde gürültü yarattıkları açıklandı. NoTouch yükleme teknolojisi sayesinde kayıt kafaları azaltılan disklerin hem 3.5-inç hem de 2.5-inç versiyonları olacak. Western Digital tarafından fiyat, performans ve kapasitenin ideal dengesi olarak nitelendirilen 450GB ve 600GB kapasiteli diskler, IcePack donanımları ve beş yıllık garanti ile birlikte sırasıyla 299$ ve 329$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.

Western Digital VelociRaptor serisinin detayları için;

https://www.donanimhaber.com/Yeni_nesil_VelociRaptor_ailesi_detaylandi-19101.htm