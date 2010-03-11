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Western Digital'dan video odaklı taşınabilir sürücü: My Passport AV

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,8b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital'dan video odaklı taşınabilir sürücü: My Passport AV
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Depolama çözümleri üretiminde endüstri devi isimlerden biri olan Western Digital, My Passport serisi altında hazırladığı video odaklı taşınabilir sürücüsünü duyurdu. My Passport AV olarak isimlendirilen 320GB kapasiteli disk, 180 gram ağırlığında. Veri alış-verişi için USB 2.0 ara birimini kullanan My Passport AV bilgisayarların yanı sıra oyun konsolları, Blu-ray sürücüler ve medya oynatıcılarına bağlanabiliyor.

Doğrudan Kopyalama özelliği ile gelen My Passport AV, bu sayede Handycam serisi Sony kamera sahiplerine herhangi bir bilgisayara ihtiyaç olmaksızın içerik yedekleme olanağı da sunuyor. İki yıllık garanti ile sunulan Western Digital My Passport AV, yurt dışında 109.99 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Western Digital'dan video odaklı taşınabilir sürücü: My Passport AV
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Western Digital'dan video odaklı taşınabilir sürücü: My Passport AV
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