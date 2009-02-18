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Western Digital'den 2TB kapasiteli harici sürücü; My Book World Edition

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital'den 2TB kapasiteli harici sürücü; My Book World Edition
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Depolama çözümleri üretiminde sektörün en büyük isimlerinden birisi olan Western Digital, ürün gamına yüksek kapasiteli yeni bir ağ depolama sürücüsü ekliyor. Firmanın My Book World Edition olarak isimlendirdiği yeni sürücünün kapasitesine göre 1TB ve 2TB'lık iki farklı versiyonu bulunuyor. Ağ ortamında PC'lerden otomatik veri yedeklemesi yapabilen harici sürücü, USB 2.0 ve Gigabit Ethernet konntektörleriyle geliyor.

Uzaktan erişim yazılımıyla kullanıcılarına internet ortamında uzaktan dosya erişimi sağlayabilen sürücünün çoklu ortam sunucusu olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Depolanan dosyalardaki değişiklikleri otomatik olarak kaydedebilen Western Digital My Book World Edition, UPnP (Universal Plug and Play) medya sunucusu ve iTunes müzik sunucusu olarak ta kullanılabiliyor. 1TB'lık modeli 230$'lık yurt dışı fiyatıyla satışa sunulan sunucunun 2TB kapasiteli versiyonunun ise ay sonuna doğru 450$'lık fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Western Digital'den 2TB kapasiteli harici sürücü; My Book World Edition
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a.saygili 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
Uzaktan erişim yazılımıyla kullanıcılarına internet ortamında uzaktan dosya erişimi sağlayabilen sürücünün çoklu ortam sunucusu olarak kullanılabildiği belirtiliyor.


Kapasite çok fazla Bizim gibi ev kullanıcısı olan bu boyuta ulaşacağını sanmıyorum.
tabi genelleme yapmak doğru olmaz.

Şirketler için çok ideal . Çoklu ortam , uzaktan erişim




Ne diyelim Forumdan biri alırda incelemesini görürüz inşallah en kısa zamanda


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kjetlee 10 yıl
Kapasite ve özellikler güzel ama fiyat yukarda gibi geldi.
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mcok 10 yıl
çok pahalı bence. essential edition beklemek lazım. çünkü 1tb essential modeli 140$ idi. buna göre 2 tane 1tb essential model 280$ (2x140$) eder ki, 280$ neree 450$ neree. sonuçta bu yeni model çok pahalı.
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After_Dark 10 yıl
İyi güzel Daha kasalarımızın içine girmeden Taşınabilir olması süper olmuş.
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max975 10 yıl
e-sata olsaymış daha iyi olurdu.
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