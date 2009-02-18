Western Digital'den 2TB kapasiteli harici sürücü; My Book World Edition

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Depolama çözümleri üretiminde sektörün en büyük isimlerinden birisi olan Western Digital, ürün gamına yüksek kapasiteli yeni bir ağ depolama sürücüsü ekliyor. Firmanın My Book World Edition olarak isimlendirdiği yeni sürücünün kapasitesine göre 1TB ve 2TB'lık iki farklı versiyonu bulunuyor. Ağ ortamında PC'lerden otomatik veri yedeklemesi yapabilen harici sürücü, USB 2.0 ve Gigabit Ethernet konntektörleriyle geliyor.

Uzaktan erişim yazılımıyla kullanıcılarına internet ortamında uzaktan dosya erişimi sağlayabilen sürücünün çoklu ortam sunucusu olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Depolanan dosyalardaki değişiklikleri otomatik olarak kaydedebilen Western Digital My Book World Edition, UPnP (Universal Plug and Play) medya sunucusu ve iTunes müzik sunucusu olarak ta kullanılabiliyor. 1TB'lık modeli 230$'lık yurt dışı fiyatıyla satışa sunulan sunucunun 2TB kapasiteli versiyonunun ise ay sonuna doğru 450$'lık fiyatla satışa sunulması bekleniyor.