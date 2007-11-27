Western Digital'den 500GB'lık GreenPower serisi HDD

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Düşük güç tüketimine sahip Greenpower serisi hard diskleri ile dikkat çeken Western Digital, 1TB'lık modelin kardeşi olan 500GB'lık yeni HDD'sini de duyurdu. GreenPower serisi dahilinde hazırlanan yeni hard disk'in tahmin edebileceğiniz üzere en önemli özelliği sahip olduğu düşük güç tüketimi. Zira hard disk yük altında 6 watt, bekleme durumunda ise 3.3 watt'lık güç tüketimine sahip. WD düşük güç tüketimine sahip olan Caviar GP serisinin 500GB'lık son temcilsicisi için serinin diğer üyelerinde olduğu gibi daha düşük güç tüketimine paralel olarak daha az ısınma ve daha gürültüsüz çalışma detaylarını vurguluyor. Yaklaşık 150$'lık etiket fiyatı ile kullanıma sunulacak olan 500GB'lık hard disk WD'nin patentli teknolojilerini (IntelliPower, IntelliSeek ve IntelliPark) kullanıyor.