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Western Digital'den 500GB'lık GreenPower serisi HDD

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
17,8b
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41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Düşük güç tüketimine sahip Greenpower serisi hard diskleri ile dikkat çeken Western Digital, 1TB'lık modelin kardeşi olan 500GB'lık yeni HDD'sini de duyurdu. GreenPower serisi dahilinde hazırlanan yeni hard disk'in tahmin edebileceğiniz üzere en önemli özelliği sahip olduğu düşük güç tüketimi. Zira hard disk yük altında 6 watt, bekleme durumunda ise 3.3 watt'lık güç tüketimine sahip. WD düşük güç tüketimine sahip olan Caviar GP serisinin 500GB'lık son temcilsicisi için serinin diğer üyelerinde olduğu gibi daha düşük güç tüketimine paralel olarak daha az ısınma ve daha gürültüsüz çalışma detaylarını vurguluyor. Yaklaşık 150$'lık etiket fiyatı ile kullanıma sunulacak olan 500GB'lık hard disk WD'nin patentli teknolojilerini (IntelliPower, IntelliSeek ve IntelliPark) kullanıyor.
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numerik 12 yıl
kesinlikle alcam
işte aradığım bu hem az ısınıyo hemde daha sessiz
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numerik 12 yıl
scsı hdd si olan bi arkadaş var işlemcisi celeron, 1GB DDR rami var ama gel görki benim makiden çok daha hızlı
çünkü 15000rpm di galiba felaket hızlı yapıyor işlemleri
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muratti 12 yıl
Gelecek Nand flash belleklerde ben standart modellerden ümidimi kestim ;)
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_Dominic_Toretto_ 12 yıl
Düşük güç tüketiminden ziyade,performansı önemli

Anlamadığım olay,diğer parçaların performansı gün geçtikçe hızlı bir şekilde artarken

Hdd lerin performansı çok yavaş artıyor isterse 8 çekirdek işlemcin olsun hdd hızlı olmadıktan sonra ne anlamı kaldı ki

Hdd lerin de diğer parçalar gibi (cpu,vga) aynı paralel de gelişmesi gerekir diye düşünüyorum
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EMIN3M 12 yıl
Söylediğin Çok doğru Arkadaşta Athlon 2800+, bende X2 4000 war fakat arkadaşın sistemi benden hızlı çünkü onun ki sata bnmki ise ide... 10000rpm standart hale gelsin artık bilgisayar hızını en çok etkileyen parçalardan biri malesef HDD[>:]
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sorceress 12 yıl

Orjinalden alıntı: forious

Düşük güç tüketiminden ziyade,performansı önemli

Anlamadığım olay,diğer parçaların performansı gün geçtikçe hızlı bir şekilde artarken

Hdd lerin performansı çok yavaş artıyor isterse 8 çekirdek işlemcin olsun hdd hızlı olmadıktan sonra ne anlamı kaldı ki

Hdd lerin de diğer parçalar gibi (cpu,vga) aynı paralel de gelişmesi gerekir diye düşünüyorum

Vay efem. hdd den anladığın belli
Samsung hdd almandan belli
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Albatros83 12 yıl
Orjinalden alıntı: forious

Düşük güç tüketiminden ziyade,performansı önemli

Anlamadığım olay,diğer parçaların performansı gün geçtikçe hızlı bir şekilde artarken

Hdd lerin performansı çok yavaş artıyor isterse 8 çekirdek işlemcin olsun hdd hızlı olmadıktan sonra ne anlamı kaldı ki

Hdd lerin de diğer parçalar gibi (cpu,vga) aynı paralel de gelişmesi gerekir diye düşünüyorum


Her mimari üzerine bişey katarak ilerler olmadı bir sıçrama olur ve yeni mimariye geçerler. HDDler mevcut mimariyi yatay ve dikey yazma teknolojilerini geliştirerek, boyut artırarak, ön bellek değerlerini yükelterek, plaka sayısını azaltarak, güç tüketimi değerlerinde iyileşme yaparak, transfer hızını artırak ve dönüş hızını artırarak geliştirdiler. Bütün bunlar zaman da aldı aslında. Belirttiğiniz gibi diğer donanımlara nazaran yavaş ilerlediler. Belki bu mevcut mimarinin üretim uygunluğundandı. Mimaride limitlere geldiler.Ama SSD diskler gelecek ama fiyatları ne zaman alınabilir konuma gelir bilinmez.
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