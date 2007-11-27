Western Digital'den 500GB'lık GreenPower serisi HDD

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Düşük güç tüketimine sahip Greenpower serisi hard diskleri ile dikkat çeken Western Digital, 1TB'lık modelin kardeşi olan 500GB'lık yeni HDD'sini de duyurdu. GreenPower serisi dahilinde hazırlanan yeni hard disk'in tahmin edebileceğiniz üzere en önemli özelliği sahip olduğu düşük güç tüketimi. Zira hard disk yük altında 6 watt, bekleme durumunda ise 3.3 watt'lık güç tüketimine sahip. WD düşük güç tüketimine sahip olan Caviar GP serisinin 500GB'lık son temcilsicisi için serinin diğer üyelerinde olduğu gibi daha düşük güç tüketimine paralel olarak daha az ısınma ve daha gürültüsüz çalışma detaylarını vurguluyor. Yaklaşık 150$'lık etiket fiyatı ile kullanıma sunulacak olan 500GB'lık hard disk WD'nin patentli teknolojilerini (IntelliPower, IntelliSeek ve IntelliPark) kullanıyor.
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işte aradığım bu hem az ısınıyo hemde daha sessiz
çünkü 15000rpm di galiba felaket hızlı yapıyor işlemleri
Anlamadığım olay,diğer parçaların performansı gün geçtikçe hızlı bir şekilde artarken
Hdd lerin performansı çok yavaş artıyor isterse 8 çekirdek işlemcin olsun hdd hızlı olmadıktan sonra ne anlamı kaldı ki
Hdd lerin de diğer parçalar gibi (cpu,vga) aynı paralel de gelişmesi gerekir diye düşünüyorum
Vay efem. hdd den anladığın belli
Samsung hdd almandan belli
Her mimari üzerine bişey katarak ilerler olmadı bir sıçrama olur ve yeni mimariye geçerler. HDDler mevcut mimariyi yatay ve dikey yazma teknolojilerini geliştirerek, boyut artırarak, ön bellek değerlerini yükelterek, plaka sayısını azaltarak, güç tüketimi değerlerinde iyileşme yaparak, transfer hızını artırak ve dönüş hızını artırarak geliştirdiler. Bütün bunlar zaman da aldı aslında. Belirttiğiniz gibi diğer donanımlara nazaran yavaş ilerlediler. Belki bu mevcut mimarinin üretim uygunluğundandı. Mimaride limitlere geldiler.Ama SSD diskler gelecek ama fiyatları ne zaman alınabilir konuma gelir bilinmez.