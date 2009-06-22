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Western Digital'den Caviar Black serisi 2TB kapasiteli yeni sabit disk

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital'den Caviar Black serisi 2TB kapasiteli yeni sabit disk
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Depolama teknolojilerin300de dünya devi isimlerden birisi olan geçtiğimiz günlerde ürün gamının ilk SSD modellerini duyuran Western Digital, 2 terabyte kapasiteli yeni bir sabit disk hazırladı. Firmanın RE4-GP (WD2002FYPS) kod adını taşıyan Caviar Black serisi yeni sabit diski, 2TB'lık bellek kapasitesine ek olarak yüksek performans için konumlandırılan 64MB'lık tampon belleğiyle de dikkat çekiyor. Yine yüksek performans için çift işlemciyle donatılan disk, 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ve SATA-II ara birimini destekliyor.

Performans odaklı sabit disk arenasında segmentinin iddialı modellerinden biri olacağı belirtilen Caviar Black serisi 2TB'lık yeni disk yaklaşık 300$ seviyesinden satışa sunulacak.


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dante38 10 yıl
Seagate ve samsung çıkarsında 2tblik fiyatlar nasıl dibe vuruyor.
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ellerimkirli 10 yıl
Tabiiki yayılmasıyla ve rakiplerin artmasıyla beraber fiyatlar da gerileyecektir. Bunu her çıkan yeni ürünle birlikte yaşıyoruz.
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Ehlika 10 yıl
64 mb tampon bellek güzel inceleme bekliyoruz
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killnOd 10 yıl
Kac plaka acaba 1tb olan 3 plaka eger bu 6 plakaysa bu fiyata pek yanasilmaz.Umarim 4 plaka kullanmislardir.
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Momo-Oz 10 yıl
1 terabyte 135 dolar 1.5 terabyte 180 dolar 2 terabyte in 300 olması sanırım rakipsiz olmasından kaynaklanıyor ..
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bigdede 10 yıl
çok pahalı alınmaz
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TikaMasala 10 yıl
300$ çok pahalı...
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