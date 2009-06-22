Western Digital'den Caviar Black serisi 2TB kapasiteli yeni sabit disk

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Depolama teknolojilerin300de dünya devi isimlerden birisi olan geçtiğimiz günlerde ürün gamının ilk SSD modellerini duyuran Western Digital, 2 terabyte kapasiteli yeni bir sabit disk hazırladı. Firmanın RE4-GP (WD2002FYPS) kod adını taşıyan Caviar Black serisi yeni sabit diski, 2TB'lık bellek kapasitesine ek olarak yüksek performans için konumlandırılan 64MB'lık tampon belleğiyle de dikkat çekiyor. Yine yüksek performans için çift işlemciyle donatılan disk, 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ve SATA-II ara birimini destekliyor.

Performans odaklı sabit disk arenasında segmentinin iddialı modellerinden biri olacağı belirtilen Caviar Black serisi 2TB'lık yeni disk yaklaşık 300$ seviyesinden satışa sunulacak.