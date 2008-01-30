Western Digital'den My Passport Essential serisi dahilinde yeni taşınabilir diskler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük 3 hard disk üreticisinden biri olan Western Digital, My Passport Essential serisi dahilinde yeni taşınabilir hard disklerini duyurdu. Seri dahilinde farklı depolama kapasitelerine sahip üç yeni modeli kullanıma sunan WD'nin yeni diskleri kolay kullanıma yönelik ve rahatça taşınabilecek şekilde tasarlandı. MAC ve PC ile uyumlu çalışabilen ve USB 2.0 arayüzünü kullanan yeni diskler ayrıca yedekleme ve güvenlik yazılımları ile birlikte geliyorlar. Stilize bir tasarıma sahip olan My Passport Essential serisi dahilinde duyurlan diskler modeline göre 160, 250 ve 320GB'lık depolama alanı suabiliyorlar. 320GB'lık tepe modelin 80.000 adet müzik dosyası veya 38 saat yüksek tanımlı video saklayabildiği bildilirken fiyatının ise yurt dışı için 200$ civarında olduğu belirtiliyor.
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forumda bi inceleme var..
2.5 inch lik harici diskler arasında.. Orda WD de aşırı bi fark var. Diğer diskler hızlı olmasına rağmen WD çok yawaş kalmış.. Bundan almak istiodum bende ama o incelemeyi görünce çok şaşırdım açıkcası.. Bu yeni modeller diğerleri gibi yawaş olmaz heralde? inşallah? olurmuki yoksa? eğer bunnarda yawaş olcaksa yazık olur o güzelim tasarıma...
vatanbilgisayar.com/...
Eski WD Passport un 120GB lık modelini 2 yıldır kullanmaktayım en ufak sorunla karşılaşmadım, arkadaşım belirttiğin gibi gücünü usb üzerinden alarak çalışıyor (ki taşıma açısından fazladan güç adaptörü taşımamak çok pratik oluyor). Belki tek eksisi çok şık duran kaplamasının dokununca parmak izi bırakması. (bir de kutu içeriğine yine şık ince bir taşıma kılıfı olsa süper olurdu) Malesef ekstra bir ücrete (biraz pahalı) WD satıyor.