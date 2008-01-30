Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital'den My Passport Essential serisi dahilinde yeni taşınabilir diskler

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
19,5b
1
34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük 3 hard disk üreticisinden biri olan Western Digital, My Passport Essential serisi dahilinde yeni taşınabilir hard disklerini duyurdu. Seri dahilinde farklı depolama kapasitelerine sahip üç yeni modeli kullanıma sunan WD'nin yeni diskleri kolay kullanıma yönelik ve rahatça taşınabilecek şekilde tasarlandı. MAC ve PC ile uyumlu çalışabilen ve USB 2.0 arayüzünü kullanan yeni diskler ayrıca yedekleme ve güvenlik yazılımları ile birlikte geliyorlar. Stilize bir tasarıma sahip olan My Passport Essential serisi dahilinde duyurlan diskler modeline göre 160, 250 ve 320GB'lık depolama alanı suabiliyorlar. 320GB'lık tepe modelin 80.000 adet müzik dosyası veya 38 saat yüksek tanımlı video saklayabildiği bildilirken fiyatının ise yurt dışı için 200$ civarında olduğu belirtiliyor.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Leite 11 yıl
ne zaman satısı balar burda?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~SERKAN~ 11 yıl


forumda bi inceleme var..

2.5 inch lik harici diskler arasında.. Orda WD de aşırı bi fark var. Diğer diskler hızlı olmasına rağmen WD çok yawaş kalmış.. Bundan almak istiodum bende ama o incelemeyi görünce çok şaşırdım açıkcası.. Bu yeni modeller diğerleri gibi yawaş olmaz heralde? inşallah? olurmuki yoksa? eğer bunnarda yawaş olcaksa yazık olur o güzelim tasarıma...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 11 yıl
Tasarımı ve boyutu gerçekten harika, gördüğüm kadarıyla ayrı bir güç girişi de gerektirmiyor, eğer öyleyse daha da iyi. Yalnız fiyatını biraz yüksek buldum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chakra 11 yıl
kasa piano black gibi. çok şık. ve 320 gb için ebatta süper.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seawolfs336 11 yıl
bunlar türkiyede satılıyor zaten



vatanbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Albatros83 11 yıl
Orjinalden alıntı: emptyrean

Tasarımı ve boyutu gerçekten harika, gördüğüm kadarıyla ayrı bir güç girişi de gerektirmiyor, eğer öyleyse daha da iyi. Yalnız fiyatını biraz yüksek buldum.


Eski WD Passport un 120GB lık modelini 2 yıldır kullanmaktayım en ufak sorunla karşılaşmadım, arkadaşım belirttiğin gibi gücünü usb üzerinden alarak çalışıyor (ki taşıma açısından fazladan güç adaptörü taşımamak çok pratik oluyor). Belki tek eksisi çok şık duran kaplamasının dokununca parmak izi bırakması. (bir de kutu içeriğine yine şık ince bir taşıma kılıfı olsa süper olurdu) Malesef ekstra bir ücrete (biraz pahalı) WD satıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19521 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
my passport, western digital
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim