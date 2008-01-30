Western Digital'den My Passport Essential serisi dahilinde yeni taşınabilir diskler

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Dünyanın en büyük 3 hard disk üreticisinden biri olan Western Digital, My Passport Essential serisi dahilinde yeni taşınabilir hard disklerini duyurdu. Seri dahilinde farklı depolama kapasitelerine sahip üç yeni modeli kullanıma sunan WD'nin yeni diskleri kolay kullanıma yönelik ve rahatça taşınabilecek şekilde tasarlandı. MAC ve PC ile uyumlu çalışabilen ve USB 2.0 arayüzünü kullanan yeni diskler ayrıca yedekleme ve güvenlik yazılımları ile birlikte geliyorlar. Stilize bir tasarıma sahip olan My Passport Essential serisi dahilinde duyurlan diskler modeline göre 160, 250 ve 320GB'lık depolama alanı suabiliyorlar. 320GB'lık tepe modelin 80.000 adet müzik dosyası veya 38 saat yüksek tanımlı video saklayabildiği bildilirken fiyatının ise yurt dışı için 200$ civarında olduğu belirtiliyor.