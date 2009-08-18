Wikipedia'da yayınlanan İngilizce yazı sayısı 3 milyonu geçti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Araştırma yapan okuyucular için ilk kaynak olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Wikipedia (Özgür Ansiklopedi), hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre Wikipedia'nın İngilizce ayağında yazı sayısı 3 milyonu geçerek önemli bir başarıya imza atıldı. Norveçli film yapımcısı ve aktris Beate Eriksen için hazırlanan makale ile 3 milyon barajı açılırken makale sayısı hızlı artmaya devam ediyor.
Onlarca farklı dilde yayın yapan Wikipedia'daki global yazı sayısısının ise 13.7 milyonu geçtiği bildirilirken sene sonuna kadar 14 milyon barajının aşılması bekleniyor.
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Yani günlük 400 milyona yakın bir web sitesinde ufacık bir reklam bile yok. Durumum olsa her zaman bağış yapmak isterdim ..
+1
Arkadaşlar sanırım İngilizce'sini maaşla çalışan kişiler hazırlıyor sandı.
Türkçe'sinin zayıf olmasının tek nedeni bizleriz.
bu kada acele niye çok fazla yazım yanlışı oluyor bu aralar forumda..
(bu mesaj daha önceden değiştirilmiştir yöneticiler eski mesajı kontrol ederlerse söylemek istedigimi anlarlar )
yanlış hatırlamıyorsam
7-8 milyon dolar topladı bağış kullanıcılardan