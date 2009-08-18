Wikipedia'da yayınlanan İngilizce yazı sayısı 3 milyonu geçti

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Araştırma yapan okuyucular için ilk kaynak olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Wikipedia (Özgür Ansiklopedi), hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre Wikipedia'nın İngilizce ayağında yazı sayısı 3 milyonu geçerek önemli bir başarıya imza atıldı. Norveçli film yapımcısı ve aktris Beate Eriksen için hazırlanan makale ile 3 milyon barajı açılırken makale sayısı hızlı artmaya devam ediyor.

Onlarca farklı dilde yayın yapan Wikipedia'daki global yazı sayısısının ise 13.7 milyonu geçtiği bildirilirken sene sonuna kadar 14 milyon barajının aşılması bekleniyor.