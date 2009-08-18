Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wikipedia'da yayınlanan İngilizce yazı sayısı 3 milyonu geçti

9 yıl
18,4b
1
32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Wikipedia'da yayınlanan İngilizce yazı sayısı 3 milyonu geçti
Tam Boyutta Gör

Araştırma yapan okuyucular için ilk kaynak olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Wikipedia (Özgür Ansiklopedi), hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre Wikipedia'nın İngilizce ayağında yazı sayısı 3 milyonu geçerek önemli bir başarıya imza atıldı. Norveçli film yapımcısı ve aktris Beate Eriksen için hazırlanan makale ile 3 milyon barajı açılırken makale sayısı hızlı artmaya devam ediyor.

Onlarca farklı dilde yayın yapan Wikipedia'daki global yazı sayısısının ise 13.7 milyonu geçtiği bildirilirken sene sonuna kadar 14 milyon barajının aşılması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VagueMan 6 yıl
Viki candır can
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ambarad 6 yıl
Merak ettiğim her şey hakkında ilk uğradığım site.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cogras 6 yıl
Wikipedia değerli bir kaynak ancak yazıların objektifliğinin sağlanması amacıyla daha sıkı bir izleme ve kontrol yapmalılar diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pscproject 6 yıl
Wikipedia 'nın Günlük Tekil Hiti 400 Milyon civarı .. ( Kaynak soracak olursanız göstermemem bağış için yazıkları makalede kendileri yazmış. )

Yani günlük 400 milyona yakın bir web sitesinde ufacık bir reklam bile yok. Durumum olsa her zaman bağış yapmak isterdim ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yokolucu 9 yıl
Wikipedianın türkçe ve ingilizce bölümlerindeki bilgilerin güvenilirliği tartışılır.Hatta bundan Murat Bardakçı ve Fatih Altaylı tarihin arka ordası programında bahsettiler. ingilizce güvenilir bilgiler için ansiklopedi siteleri daha uygun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muuzoo 9 yıl
Türkçe wiki'nin "beş para etmediğini" söyleyen arkadaşlardan kaç kişi acaba oturup wiki için yazı hazırlamıştır? Türkçe wiki yetersiz ise bu tamamiyle biz Türk internet kullanıcıların ilgisizliğinden değil midir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Khán 9 yıl
ingilizcesini kullanıyorum genellikle.anlamadığım yerlerde de google translate ile çeviri yapıyorum.çok iyi bir çeviri değil tabi ki de ama yine de işimi görüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatih.089 9 yıl

muuzoo

Türkçe wiki'nin "beş para etmediğini" söyleyen arkadaşlardan kaç kişi acaba oturup wiki için yazı hazırlamıştır? Türkçe wiki yetersiz ise bu tamamiyle biz Türk internet kullanıcıların ilgisizliğinden değil midir?


+1
Arkadaşlar sanırım İngilizce'sini maaşla çalışan kişiler hazırlıyor sandı.

Türkçe'sinin zayıf olmasının tek nedeni bizleriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 9 yıl
Ermeni soykırımını tanırcasına yazıları ekletip kanıtlarıyla itiraz etmemize rağmen makaleyi kilitleyen düzenbaz herifler bunlar.!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
westblood 9 yıl
türkçesi beş para etmez demeyelim, o da işe yarıyo ama ingilizcesi kadar iyi değil tabi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 9 yıl
---Eriksen için hazırlanan makale ile 3 milyon baraşı açılırken---
bu kada acele niye çok fazla yazım yanlışı oluyor bu aralar forumda..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
Adamlar reklam almıyor. Dolayısıyla milyonlarca kullanıcıya hizmet veren bir sitenin yüksek sunucu giderlerinin bir şekilde karşılanması gerekiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
davaro69 9 yıl

yc#1

Adamlar reklam almıyor. Dolayısıyla milyonlarca kullanıcıya hizmet veren bir sitenin yüksek sunucu giderlerinin bir şekilde karşılanması gerekiyor.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-6CB3B4454 9 yıl
ne zaman birinin boyunu yaşını filan merak etsem oraya girerim
(ünlülerin tabi)
(bu mesaj daha önceden değiştirilmiştir yöneticiler eski mesajı kontrol ederlerse söylemek istedigimi anlarlar
)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogameci 9 yıl
wiki yatsın kalksın insanlara dua etsin

yanlış hatırlamıyorsam

7-8 milyon dolar topladı bağış kullanıcılardan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18351 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Wikipedia, internet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim