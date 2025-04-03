Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Wikipedia’nın başı yapay zeka botlarıyla dertte

    Wikipedia’nın üst kuruluşu Wikimedia, gerçek okuyucular için sorunlara neden olabilecek yapay zekalı botlarla mücadele ediyor. Hizmetlerin bant genişliğinde ciddi artış görülüyor.
    Wikipedia’nın başı yapay zeka botlarıyla dertte Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük açık bilgi kaynağı olan Wikipedia, beklenmedik bir tehditle karşı karşıya: Yapay zeka (AI) botları. Wikimedia Vakfı’nın açıklamalarına göre, 2024’ün başından bu yana platformun bant genişliği kullanımı yüzde 50 oranında arttı. Ancak bu artışın sebebi insan okuyucular değil, AI botları.

    Üretken yapay zeka modellerini eğitmek için Wikipedia'nın zengin içerik havuzunu tarayan botlar, platformun altyapısını zorluyor. Bu botlar, Wikimedia Commons’taki görsellerden Wikipedia makalelerine kadar her türlü veriyi topluyor.

    Yapay zekalar Wikipedia’da kazı yapıyor

    Örneğin, eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın Aralık 2023’teki vefatı sonrası, kullanıcılar onun Ronald Reagan ile yaptığı başkanlık tartışmasının videosunu izlemek için Wikipedia’ya akın etti. İnsan trafiği, Wikimedia’nın sistemleri tarafından öngörülüp yönetilebiliyor. Ancak AI botları, insan okuyucular gibi belli başlı popüler içeriklere odaklanmak yerine, genellikle nadiren ziyaret edilen sayfalara da yöneliyor. Bu da Wikimedia’nın ana veri merkezlerini daha fazla zorlayarak ciddi maliyetler doğuruyor.

    Vakfın detaylı incelemelerine göre, Wikipedia’nın kaynak tüketiminin yüzde 65’i botlardan geliyor. Bu durum, Wikipedia için sürekli bir baş ağrısı haline gelmiş durumda. Güvenlik ekipleri her gün yeni botları tespit edip engellemek zorunda kalırken bu darboğaz gerçek kullanıcılar için sayfa erişimini yavaşlatıyor.

    Wikimedia Vakfı’na göre asıl sorun, bu yapay zeka şirketlerinin Wikipedia’dan aldığı içeriği uygun şekilde atıf yapmadan kullanmaları. Vakıf, bağışlarla ayakta kalan bir organizasyon olduğu için yeni kullanıcıların platforma katkıda bulunmasını teşvik etmeye çalışıyor. Ancak AI botları, bilgiyi alıp Wikipedia topluluğuna geri dönüş sağlamadığı için bu sürdürülebilir bir model oluşturmuyor. Firma halihazırda alternatif çözümler üzerinde çalışıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kung Fu ustasını sarsmayan süspansiyon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mortal kombat 11 türkçe yama zoretanin 1. ay dikişler alındıktan sonra ne zaman duş alınır hyundai bayon yorum seramik kaplama mı ppf kaplama mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    NOTHING Phone (2a)
    NOTHING Phone (2a)
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
    Lenovo IdeaPad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum