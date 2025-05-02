Wikipedia, yapay zekayı kullanmaya başlıyor

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Wikipedia, yapay zekayı insan editörlerin yerine geçirmek yerine, onların iş yükünü azaltmak için devreye alıyor. Wikimedia Vakfı, gönüllü ve büyük ölçüde ücretsiz çalışan editör kadrosunun üzerindeki teknik yükü hafifletmek amacıyla üretken yapay zeka teknolojilerini devreye soktuğunu duyurdu.

Wikipedia yapay zekayla güçleniyor

Vakıf, yapay zekanın içerik üretme değil, editörlerin arka plandaki zaman alıcı işlerini kolaylaştırma amacıyla kullanılacağını vurguluyor. Wikipedia, halihazırda vandalizmi tespit etmek, içerikleri otomatik çevirmek ve okunabilirlik tahmini yapmak için yapay zekadan faydalanıyordu. Ancak bu yeni adımla birlikte ilk kez, editörlerin doğrudan iş akışında yapay zeka araçları yer alacak.

Arka plan araştırmaları, çeviri desteği ve yeni gönüllülerin oryantasyonu gibi sıkıcı ama zorunlu görevlerde yapay zeka devreye girecek. Kullanılacak yapay zekalar da açık kaynaklı olacak. Wikimedia'ya göre, son 25 yıldır Wikipedia'yı oluşturan küresel gönüllü topluluğu, onun en önemli varlığı olmaya devam ediyor; hiçbir üretken AI modeli veya sohbet robotu bunu değiştiremez.

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Öte yandan Wikimedia Vakfı, son yıllarda gönüllü editörlerin üzerindeki yükü azaltmak için çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Gelişmiş düzenleme araçlarından, hukuki destek sunmaya kadar uzanan bu girişimlere rağmen, küresel bilgi üretimi gönüllü sayısını katbekat aşmış durumda. Bu dengesizlik, Wikipedia’nın sürdürülebilirliğini zorlayan en büyük faktörlerden biri olarak görülüyor.

Öte yandan yapay zekanın Wikipedia’yı “yemesi” endişesi de göz ardı edilmiyor. Vakıf, bu ayın başlarında yapay zeka eğitiminde kullanılmak üzere "yapılandırılmış Wikipedia içeriği" adlı açık erişimli bir veri seti oluşturduğunu açıklamıştı. Amaç, insan okuyucular için hazırlanmış Wikipedia’nın, kontrolsüz bot trafiği nedeniyle işlevsiz hale gelmesini önlemek. Son yıllarda yapay zeka botlarının siteyi taraması, Wikimedia sunucularında yüzde 50’ye varan bant genişliği artışına yol açtı.

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