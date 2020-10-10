Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi

Tam Boyutta Gör

Microsoft, Google, Mozilla, Cisco, Intel, Netflix ve Amazon tarafından 2015 yılında kurulan konsorsiyumun 2018 yılında duyurduğu verimli kodek giderek kendisine daha fazla yer buluyor. Bunun son örneği de Windows 10 oldu.

Daha verimli kodekle daha etkileyici kalite

H.264’ten %50 daha iyi sıkıştırma oranı sunabilen AV1 sayesinde aynı bitrate’te daha canlı/derin renkler, yüksek kontrast seviyeleri ve etkileyici gölgeler elde edilebiliyor.

İlginizi Çekebilir

Windows 10 2004’e çoğu sorunu çözen yama geldi

Tam Boyutta Gör

Kodeği çözmek için donanımsal hızlandırma kullanıldığında işlemci yükü düşürülerek toplamda daha düşük güç tüketiminin yanı sıra daha akıcı bir deneyim elde etmek mümkün.

Microsoft’un popüler işletim sisteminde AV1 kodekli içerik oynatmak için hali hazırda yazılım devi tarafından geliştirilen AV1 eklentisinin Microsoft Store’dan indirilmesi gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu"

Gelen yeni duyuruya göre artık AV1 kodeği donanım düzeyinde hızlandırılabilecek. Bunun için gereksinimlere aşağıda yer verdik.

11. nesil Intel işlemci

NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ekran kartı

AMD Radeon™ RX 6000 serisi ekran kartı

Windows 10 build 1909 ve sonrası

Microsoft Store’dan indirilecek AV1 Video Extension

Uyumlu oynatıcı ve güncel sürücüler

https://mspoweruser.com/microsoft-hardware-accelerated-av1-video-windows/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.