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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi

    Güncel kodekler verimli bir ağ kullanımı için olmazsa olmazlardan. Bu doğrultuda geliştirilen AV1 kodeği yaygınlaşmaya devam ediyor. Microsoft popüler işletim sistemi için destek getirdi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    6,8b
    1
    20
    İşletim Sistemleri
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi
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    Microsoft, Google, Mozilla, Cisco, Intel, Netflix ve Amazon tarafından 2015 yılında kurulan konsorsiyumun 2018 yılında duyurduğu verimli kodek giderek kendisine daha fazla yer buluyor. Bunun son örneği de Windows 10 oldu.

    Daha verimli kodekle daha etkileyici kalite

    H.264’ten %50 daha iyi sıkıştırma oranı sunabilen AV1 sayesinde aynı bitrate’te daha canlı/derin renkler, yüksek kontrast seviyeleri ve etkileyici gölgeler elde edilebiliyor.

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    Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi
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    Kodeği çözmek için donanımsal hızlandırma kullanıldığında işlemci yükü düşürülerek toplamda daha düşük güç tüketiminin yanı sıra daha akıcı bir deneyim elde etmek mümkün.

     

    Microsoft’un popüler işletim sisteminde AV1 kodekli içerik oynatmak için hali hazırda yazılım devi tarafından geliştirilen AV1 eklentisinin Microsoft Store’dan indirilmesi gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu"

    Gelen yeni duyuruya göre artık AV1 kodeği donanım düzeyinde hızlandırılabilecek. Bunun için gereksinimlere aşağıda yer verdik.

    • 11. nesil Intel işlemci
    • NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ekran kartı
    • AMD Radeon™ RX 6000 serisi ekran kartı
    • Windows 10 build 1909 ve sonrası
    • Microsoft Store’dan indirilecek AV1 Video Extension
    • Uyumlu oynatıcı ve güncel sürücüler


    https://mspoweruser.com/microsoft-hardware-accelerated-av1-video-windows/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Omisis046 (Cem Özdemir) 1 hf. en beğenilen
    Bunun için 11. nesil filan gerekmemeli. Mantık olarak çok saçma yani.
    Yanıtla +14
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    müntekim (müntekim ) 1 hf.
    Bi haberi de tam doğru yazın arkadaş, Microsoft dxva ve media foundation kütüphaneleri ile av1 için ekran kartı hızlandırmasını duyurdu , haliyle ilk başta yeni ekran kartları mevcut daha sonraki eski kartlarda destek gelecektir.

    haberde linki verilen microsoftun sunduğu eklenti bile tamamen assembly ile yazılmış olan açık kaynak kodlu dav1d decoderını da içeriyor, ekran kartı desteği mevcut olmayan cihazlar için.

    10 yıllık i5 işlemci bile 1080p60 av1 videoyu havada karada oynatır dav1d ile.firefox kullanıyorsanız bir buçuk yıldır YouTube da av1 video izliyorsunuzdur da haberiniz yoktur.
    Bi haberi de tam doğru yazın arkadaş, Microsoft dxva ve media foundation kütüphaneleri ile av1 için ekran kartı hızlandırmasını duyurdu , haliyle ilk başta yeni...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    agent1453 1 hf.
    Hevc(h265) mp4, h264 e göre boyut küçülüyor fakat işlemci kullanımı ile elektrik maliyeti oluyor, bu da depolamadan kazanıp elektrikten harcamak, kısıcası denemek lazım.
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    müntekim (müntekim ) 1 hf.
    Bi haberi de tam doğru yazın arkadaş, Microsoft dxva ve media foundation kütüphaneleri ile av1 için ekran kartı hızlandırmasını duyurdu , haliyle ilk başta yeni ekran kartları mevcut daha sonraki eski kartlarda destek gelecektir.

    haberde linki verilen microsoftun sunduğu eklenti bile tamamen assembly ile yazılmış olan açık kaynak kodlu dav1d decoderını da içeriyor, ekran kartı desteği mevcut olmayan cihazlar için.

    10 yıllık i5 işlemci bile 1080p60 av1 videoyu havada karada oynatır dav1d ile.firefox kullanıyorsanız bir buçuk yıldır YouTube da av1 video izliyorsunuzdur da haberiniz yoktur.
    Yanıtla +4
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    SeniorGrandMaster 1 hf.
    H.266 (vvc) 2020 patentli iken AV1 2018 free. Başlık donanımsal hızlandırma ama yazılımdan bahsediliyor. Ryzen Zen 3 cpularda bile h.266 desteği olabilirse sevinirim ama umitli değilim. İntel ise geri kaldığı konularda avantaj yakalamak isteyebilir. Bekleyip göreceğiz.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Donanım ihtiyacı da maşallah yani. Daha çıkmamış ekran kartları bile var.
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    DH Misafiri 1 hf.
    müsaadenizle çüş diyorum donanım ihtiyacı için, bu donanıma geçip kar nasıl edilir, şahsi olmaz tabi belki 8-10 yıl sonra hissedilir fark, fakat şu an bu donanıma geçmem bu iş için zaten olağan şartlarda bütün evin 10 yıllık elektrik bedelini aşar.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    Tuzak haber. Amd işlemci almayın demenin başka yoku h264 ile niye karşılaştırıyor. 265 var onla kıyaslasa takke düşecek kel görünecek
    1 Yanıt Yanıtla
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. CoreXXX
    H265 yani hevc’e göre %25-30 daha iyi.
    Yanıtla +1
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    AirSupport (SK ) 1 hf.
    11.Nesil mi



    Ben hala 3.nesil kullanıyorum
    Yanıtla +3
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    Mr. Jingles 1 hf.
    Daha geçen aylarda duyurusu yapılan H266’da Microsoft’un da desteği var. Sanırım alternatif olarak kullanıyor. Ayrıca H266 AV1’den daha yüksek kalitede ve daha az yer kaplayacak şekilde sıkıştırma yapıyor.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    K-Lite ya da VLC çözümleriyle hallolur herhalde
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    AnadoluEfes 1 hf. Furkooo85
    Gece gece güldürdünüz beni
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    Omisis046 (Cem Özdemir) 1 hf. en beğenilen
    Bunun için 11. nesil filan gerekmemeli. Mantık olarak çok saçma yani.
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