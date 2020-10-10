Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi

Microsoft, Google, Mozilla, Cisco, Intel, Netflix ve Amazon tarafından 2015 yılında kurulan konsorsiyumun 2018 yılında duyurduğu verimli kodek giderek kendisine daha fazla yer buluyor. Bunun son örneği de Windows 10 oldu.
Daha verimli kodekle daha etkileyici kalite
H.264’ten %50 daha iyi sıkıştırma oranı sunabilen AV1 sayesinde aynı bitrate’te daha canlı/derin renkler, yüksek kontrast seviyeleri ve etkileyici gölgeler elde edilebiliyor.İlginizi Çekebilir Windows 10 2004’e çoğu sorunu çözen yama geldi
Kodeği çözmek için donanımsal hızlandırma kullanıldığında işlemci yükü düşürülerek toplamda daha düşük güç tüketiminin yanı sıra daha akıcı bir deneyim elde etmek mümkün.
Microsoft’un popüler işletim sisteminde AV1 kodekli içerik oynatmak için hali hazırda yazılım devi tarafından geliştirilen AV1 eklentisinin Microsoft Store’dan indirilmesi gerekiyor.
Ayrıca Bkz. "Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu"
Gelen yeni duyuruya göre artık AV1 kodeği donanım düzeyinde hızlandırılabilecek. Bunun için gereksinimlere aşağıda yer verdik.
- 11. nesil Intel işlemci
- NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ekran kartı
- AMD Radeon™ RX 6000 serisi ekran kartı
- Windows 10 build 1909 ve sonrası
- Microsoft Store’dan indirilecek AV1 Video Extension
- Uyumlu oynatıcı ve güncel sürücüler
https://mspoweruser.com/microsoft-hardware-accelerated-av1-video-windows/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
haberde linki verilen microsoftun sunduğu eklenti bile tamamen assembly ile yazılmış olan açık kaynak kodlu dav1d decoderını da içeriyor, ekran kartı desteği mevcut olmayan cihazlar için.
10 yıllık i5 işlemci bile 1080p60 av1 videoyu havada karada oynatır dav1d ile.firefox kullanıyorsanız bir buçuk yıldır YouTube da av1 video izliyorsunuzdur da haberiniz yoktur.