Windows 11 üç yıl sonra Windows 10'u yakaladı! İşte son veriler

Windows 11, Windows 10'u yakaladı
Kaçıranlar için Windows 10'un destek sonu tarihi yaklaşırken, Windows 11'in yavaş benimsenmesindeki en büyük etken, katı sistem gereksinimleri oldu. 2017 öncesi üretilen birçok işlemci resmi olarak desteklenmediğinden, yaklaşık 240 milyon bilgisayar Windows 11'e yükseltilemez hâlde.
Ayrıca birçok kullanıcı için Windows 10 ile 11 arasında belirgin bir fark bulunmaması da geçiş sürecini geciktirdi. Ancak 2025'in başından bu yana Windows 11’e olan geçiş ivme kazandı. Özellikle Mart ve Haziran aylarında %4'ün üzerindeki artış bulunuyor.
Windows 10'un destek süresinin sona ereceği 14 Ekim 2025 tarihine kadar, Microsoft’un hem bireysel kullanıcıları hem de kurumsal müşterileri Windows 11’e yönlendirmek için daha fazla teşvik modeli sunması bekleniyor. Yeni kullanıcı verileri ise şirketin bu konuda belli bir başarıya ulaştığını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: