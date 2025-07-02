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Tam Boyutta Gör Windows 11, piyasaya sürülmesinden neredeyse üç yıl sonra ilk kez Windows 10'un pazar payına yaklaşmayı başardı. StatCounter'ın Haziran 2025 tarihli raporuna göre, Windows 11'in kullanıcı oranı %47,8'e ulaştı. Windows 10 ise %48,8 seviyesinde kaldı.

Windows 11, Windows 10'u yakaladı

Kaçıranlar için Windows 10'un destek sonu tarihi yaklaşırken, Windows 11'in yavaş benimsenmesindeki en büyük etken, katı sistem gereksinimleri oldu. 2017 öncesi üretilen birçok işlemci resmi olarak desteklenmediğinden, yaklaşık 240 milyon bilgisayar Windows 11'e yükseltilemez hâlde.

Ayrıca birçok kullanıcı için Windows 10 ile 11 arasında belirgin bir fark bulunmaması da geçiş sürecini geciktirdi. Ancak 2025'in başından bu yana Windows 11’e olan geçiş ivme kazandı. Özellikle Mart ve Haziran aylarında %4'ün üzerindeki artış bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan grafiğe baktığımızda, Haziran 2024'te her iki işletim sistemi arasında %40'a varan fark bulunuyor. Ancak Windows 11, 1 yıllık sürede selefini yakalamayı başardı. Haziran 2025 verilerine göre Windows 11 %47,8'e Windows 10 ise %48,8 kullanım payına ulaştı.

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Windows 10'un destek süresinin sona ereceği 14 Ekim 2025 tarihine kadar, Microsoft’un hem bireysel kullanıcıları hem de kurumsal müşterileri Windows 11’e yönlendirmek için daha fazla teşvik modeli sunması bekleniyor. Yeni kullanıcı verileri ise şirketin bu konuda belli bir başarıya ulaştığını gösteriyor.

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Windows 11 üç yıl sonra Windows 10'u yakaladı! İşte son veriler

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