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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu

    Oyuncu ekipmanlarındaki tasarım anlayışı depolama birimlerine de taşınıyor. Son örnekler Western Digital cephesinden geldi. Firma oyunculara esnek çözümler sunuyor.
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    HDD / SSD
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu
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    Katı hal sürücüleri sadece işletim sisteminin ve temel programların kurulduğu depolama seçeneği olmaktan çıkıp yüksek boyutlu oyunların da saklandığı bir seviyeye ulaştı. Öyle ki taşınabilir sürücüler çeşitli form faktörlerinde de sunulur hale geldi.

     

    WD yaptığı duyuruyla yeni WD_BLACK ailesini tanıttı. Ailede NVMe SSD’lerden taşınabilir formata kadar geniş seçeneklere yer verilmiş.

    WD_BLACK SN850

    WD_BLACK SN850 NVMe SSD ile yüksek performans isteyen kullanıcılar hedeflenmiş. WD_BLACK G2 kontrolcüsünün denetimindeki Nand Flash yongaları detaylandırılmazken sıralı okuma yazma operasyonlarında 1 TB seçeneğinde 7000/5300 MB/s hızlarına ulaşılırken rastgele işlemler için sadece önceki nesle göre daha akıcı deneyim vaadinde bulunulmuş.

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    Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu
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    RGB’li ısı dağıtıcı içeren versiyonun da bulunduğu NVMe çözümleri 500 GB/1 TB/2 TB’lık kapasiteler halinde 149.99 dolardan başlayan fiyatlarla önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

    WD_BLACK AN1500


    WD_BLACK AN1500 NVMe SSD’si ise genişleme yuvası üzerinden kullanılacak bir çözüm. Mevcut sisteminde en yüksek hızlara ihtiyaç duyanlara yönelik geliştirilen modeller PCIe Gen 3 x8 arayüzü üzerinden sistemle iletişim kuracak.

    Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu
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    2/4 TB seçeneklerinde Dahili RAID 0 kurulumuna yer verilmesi ise 6500/4100 MB/s’lik okuma/yazma hızlarına ulaşılmasını sağlamış. Özelleştirilebilir RGB aydınlatmaya yer verilen çözümler 1/2/4 TB için 299.99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

    WD_BLACK D50 Game Dock

    WD_BLACK D50 Game Dock çözümünün kalbinde NVMe SSD’ye yer verilmiş. Thunderbolt 3 uyumlu bir cihazla pratik performans yükseltmesi sağlayacan harici SSD tüm bunlar için tek kabloya ihtiyaç duymasıyla da kablo dağınıklığına yol açmayacak.

    Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000’de stok soğutucuyu neden kutudan çıkardı?"

    WD_BLACK Dashboard üzerinden kontrol edilebilen aydınlatmasıyla ise SSD’nin görselliği iyileştirilmiş. 1 TB kapasiteli çözüm için 499.99 dolarlık etiket belirlenirken dileyen kullanıcılar SSD’siz D50 Game Dock’ı 319.99’lık fiyattan elde edebilecekler.



    https://www.techpowerup.com/273122/western-digital-announces-next-gen-wd-black-gaming-storage-portfolio Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    monacomen 1 hf.
    Konuyu anlamakta biraz güçlük çektim. Bu bir HDD mi, mini PC mi, oyun konsolu mu, harici bir ekran birleşeni mi, nedir bu?? Sırf bunun için bir kaç video bile inceledim ama kolay bir şeyi karıştırmaktan ileri gitmemişler. En sonunda daha sakin bir şekilde anladım bu bir SDD HDD, ama oyuncular için tasarlanmış ve daha hızlı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    overactive (yiğit ) 1 hf. monacomen
    game dock u soruyorsan tamamen laptop kullanıcıları için tasarlanmış. hdd siz versiyonu da kullanılabilir. amacı tek bir thuderbolt girişinden bütün bileşenlerini küçük kutuya bağlayarak çözmen. Harici monitöre bağlantı, ethernet bağlantısı, mouse klavye vs. görüntüde laptop kullancının yanında konumlandırılmış fakat bu dock ile laptopu uzak bir yerde tutup masaüstünde sanki bir masa üstü pc miş gibi kullanım sağlayabilirsin. gaming laptpları olupda abi şöyle rahat rahat monitörde (TVde ) oyun oyanalım diyenler için ideal olabilir.
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    St Batuhan (Batuhan Süersan) 1 hf.
    RGB'siz olmaz ama güzel de durmuş.
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    einhander (Erdem ) 1 hf.
    çok iyi akıl etmişler
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