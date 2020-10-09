Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu

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Katı hal sürücüleri sadece işletim sisteminin ve temel programların kurulduğu depolama seçeneği olmaktan çıkıp yüksek boyutlu oyunların da saklandığı bir seviyeye ulaştı. Öyle ki taşınabilir sürücüler çeşitli form faktörlerinde de sunulur hale geldi.

WD yaptığı duyuruyla yeni WD_BLACK ailesini tanıttı. Ailede NVMe SSD’lerden taşınabilir formata kadar geniş seçeneklere yer verilmiş.

WD_BLACK SN850

WD_BLACK SN850 NVMe SSD ile yüksek performans isteyen kullanıcılar hedeflenmiş. WD_BLACK G2 kontrolcüsünün denetimindeki Nand Flash yongaları detaylandırılmazken sıralı okuma yazma operasyonlarında 1 TB seçeneğinde 7000/5300 MB/s hızlarına ulaşılırken rastgele işlemler için sadece önceki nesle göre daha akıcı deneyim vaadinde bulunulmuş.

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RGB’li ısı dağıtıcı içeren versiyonun da bulunduğu NVMe çözümleri 500 GB/1 TB/2 TB’lık kapasiteler halinde 149.99 dolardan başlayan fiyatlarla önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

WD_BLACK AN1500



WD_BLACK AN1500 NVMe SSD’si ise genişleme yuvası üzerinden kullanılacak bir çözüm. Mevcut sisteminde en yüksek hızlara ihtiyaç duyanlara yönelik geliştirilen modeller PCIe Gen 3 x8 arayüzü üzerinden sistemle iletişim kuracak.

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2/4 TB seçeneklerinde Dahili RAID 0 kurulumuna yer verilmesi ise 6500/4100 MB/s’lik okuma/yazma hızlarına ulaşılmasını sağlamış. Özelleştirilebilir RGB aydınlatmaya yer verilen çözümler 1/2/4 TB için 299.99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

WD_BLACK D50 Game Dock

WD_BLACK D50 Game Dock çözümünün kalbinde NVMe SSD’ye yer verilmiş. Thunderbolt 3 uyumlu bir cihazla pratik performans yükseltmesi sağlayacan harici SSD tüm bunlar için tek kabloya ihtiyaç duymasıyla da kablo dağınıklığına yol açmayacak.

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WD_BLACK Dashboard üzerinden kontrol edilebilen aydınlatmasıyla ise SSD’nin görselliği iyileştirilmiş. 1 TB kapasiteli çözüm için 499.99 dolarlık etiket belirlenirken dileyen kullanıcılar SSD’siz D50 Game Dock’ı 319.99’lık fiyattan elde edebilecekler.

https://www.techpowerup.com/273122/western-digital-announces-next-gen-wd-black-gaming-storage-portfolio

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