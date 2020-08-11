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    Windows 10'a RAM'i tüketen uygulamaları tespit etmeye yardımcı olan 'uygulama yöneticisi' eklenebilir

    Söylentilere göre Windows 10'a görev yöneticisinden daha gelişmiş bir kontrol aracı geliyor ve bu kontrol aracı RAM'i sömüren uygulamaların tespitine de yardımcı oluyor.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Windows 10'a RAM'i tüketen uygulamaları tespit etmeye yardımcı olan 'uygulama yöneticisi' eklenebilir
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    Windows'un görev yöneticisi, çalışan işlemlerin adı, CPU yükü, işlem yükü, G/Ç ayrıntıları, cihazda oturum açmış olan kullanıcılar ve çok daha fazlası hakkında bilgi sağlayan kullanışlı bir araç. Söylentilere göre Windows 10 işletim sistemine görev yöneticisinden daha gelişmiş yepyeni bir kontrol aracı ekleniyor ve adı da uygulama yöneticisi.

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    Ayrıca Bkz. "Yüzlerce uygulamanın ABD yönetimine veri aktardığı ortaya çıktı"

    İtalyan teknoloji sitesi Aggiornamenti Lumia'nın geçtiğimiz ay yapmış olduğu haberden sonra Windows Latest da yenilenmiş görev yöneticisinin kapıda olduğuna, hali hazırda test aşamasında olduğuna dair bir haber yayınladı.

    Uygulama yöneticisi işlevi bakımından görev yöneticisiyle neredeyse aynı ancak ek özelliklere sahip. Bunlardan biri de RAM'i tüketen uygulamaları tespit etmeye yardımcı oluyor olması. 

    Windows Latest'ın haberine göre uygulama yöneticisi RAM'i en çok tüketen uygulamalar hakkında bildirim yollayarak kullanıcılara uyarıda bulunacak. Ayrıca belleği çok fazla tüketen uygulamalara karşı, bu uygulamaları otomatik olarak kapatmak da dahil olmak üzere uygulama yöneticisinin önerilen eylemleri mevcut olacak. Bunlar, bu tarz detaylara merak duymayan ve cihazının güncel durumu hakkında fikir sahibi olmayan kullanıcılar hayli faydalı özellikler.

    Birçok kullanıcı bilmediği sebeplerden ötürü cihazının yavaşladığından şikayet ediyor ve bunun sebebi genelde belleği beklenenden çok daha fazla tüketen uygulamalar oluyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar bu tarz durumlar hakkında hem hızlıca bilgi sahibi olabilecek hem de belleği sömüren uygulamaları devre dışı bırakabilecekler.
     



    https://www.techradar.com/news/windows-10-could-get-a-new-tool-for-identifying-ram-hogging-apps Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    EddyCue (Eddy Cue) 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen interwap
    memory leak'i format atarak cozmeye calismak da baya iyiymis. ram'leri sokup de takaydin bari. lol
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 hf.
    En başa chrome u sabitleseler bari. Gerek yok çünkü hesaplamaya.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    UWP ile birlikte Görev Yöneticisi mi? Hiç sanmıyorum! Tonlarca bug ekleyip güzelim Görev Yönetici'sini de berbat etmezler umarım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ZewZack (Enes Ataş) 1 hf. Furkooo85
    +1 öyle bi hata yaparlarsa road2linux
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Memory Leak içinde çaba sarfetseler keşke. Format atmak zorunda kalıyoruz.
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    EddyCue (Eddy Cue) 1 hf. interwap
    memory leak'i format atarak cozmeye calismak da baya iyiymis. ram'leri sokup de takaydin bari. lol
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf. interwap
    Hocam 1-2 yıl açık mı bırakıyorsunuz bilgisayarı ne yapıyorsunuz da memory leak ile karşılaşıyorsunuz? Eğer öyle ise Windows Server kullanabilirsiniz. 3 yıl açık kalan Windows Server yüklü sunucularla çalıştım. İşletim sistemi seviyesinde memory leak ile karşılaşmadım.
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