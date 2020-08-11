Windows 10'a RAM'i tüketen uygulamaları tespit etmeye yardımcı olan 'uygulama yöneticisi' eklenebilir

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Windows'un görev yöneticisi, çalışan işlemlerin adı, CPU yükü, işlem yükü, G/Ç ayrıntıları, cihazda oturum açmış olan kullanıcılar ve çok daha fazlası hakkında bilgi sağlayan kullanışlı bir araç. Söylentilere göre Windows 10 işletim sistemine görev yöneticisinden daha gelişmiş yepyeni bir kontrol aracı ekleniyor ve adı da uygulama yöneticisi.

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İtalyan teknoloji sitesi Aggiornamenti Lumia'nın geçtiğimiz ay yapmış olduğu haberden sonra Windows Latest da yenilenmiş görev yöneticisinin kapıda olduğuna, hali hazırda test aşamasında olduğuna dair bir haber yayınladı.

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Uygulama yöneticisi işlevi bakımından görev yöneticisiyle neredeyse aynı ancak ek özelliklere sahip. Bunlardan biri de RAM'i tüketen uygulamaları tespit etmeye yardımcı oluyor olması.

Windows Latest'ın haberine göre uygulama yöneticisi RAM'i en çok tüketen uygulamalar hakkında bildirim yollayarak kullanıcılara uyarıda bulunacak. Ayrıca belleği çok fazla tüketen uygulamalara karşı, bu uygulamaları otomatik olarak kapatmak da dahil olmak üzere uygulama yöneticisinin önerilen eylemleri mevcut olacak. Bunlar, bu tarz detaylara merak duymayan ve cihazının güncel durumu hakkında fikir sahibi olmayan kullanıcılar hayli faydalı özellikler.

Birçok kullanıcı bilmediği sebeplerden ötürü cihazının yavaşladığından şikayet ediyor ve bunun sebebi genelde belleği beklenenden çok daha fazla tüketen uygulamalar oluyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar bu tarz durumlar hakkında hem hızlıca bilgi sahibi olabilecek hem de belleği sömüren uygulamaları devre dışı bırakabilecekler.



https://www.techradar.com/news/windows-10-could-get-a-new-tool-for-identifying-ram-hogging-apps

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