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    Yüzlerce uygulamanın ABD yönetimine veri aktardığı ortaya çıktı

    ABD Savunma Bakanlığı ile ilişkili olan Anomaly Six LLC yaklaşık 500 uygulamaya özel bir takip kodu yerleştirmiş. Üstelik bunun kuralları ihlal etmediği savunuluyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yüzlerce uygulamanın ABD yönetimine veri aktardığı ortaya çıktı
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    İnternet dünyasında veri hırsızlığı olayları yaşandığı zaman genelde Çin, Rusya veya Kuzey Kore ile ilişkili grupların adı geçer. Bununla birlikte ABD yönetimi de vatandaşlarını takip etmekten geri durmuyor.

    Yüzlerce uygulama

    The Wall Street tarafından yayınlanan belgelere göre ABD Savunma Bakanlığı ile ilişkili olan Anomaly Six LLC adındaki bir girişim uygulamalardan veriler toplayarak bunları Bakanlığa satıyor.

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    Girişim yaklaşık 500 geliştirici ile özel bir anlaşma imzalamış durumda. Geliştiriciler girişim tarafından sağlanan özel bir takip kodunu uygulamalarına yerleştiriyor. Girişim de bu kod üzerinden ABD vatandaşlarının verilerini toplayarak Bakanlığa satıyor.

    Normalde kıyametler koparması gereken bu durumun kanunlara uygun olduğu ifade ediliyor zira veriler anonim olarak toplanıyor ve herhangi bir ticari amaç taşımıyor. Bununla birlikte devlet için dahi olsa kullanıcıların verileri habersiz bir şekilde toplanmış oluyor.

    Anomaly Six LLC raporu reddetmiyor ve kullanıcı verilerini topladığını kabul ediyor. Bununla birlikte hangi uygulamaların takip kodu taşıdığını açıklamıyor. WSJ de bununla ilgili bir bilgiye ulaşamamış.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/08/several-mobile-apps-have-hidden-tracking-software-traced-to-the-us-government/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 1 hf. en beğenilen
    Bu tür şeylerin insanları şaşırtması da beni şaşırtıyor. Herhangi bir teknolojik alet kullanıyorsanız mutlaka birileri sizi gözetliyordur, verileriniz bir yerde depolanıyordur. İster akıllı saat olsun ister çocuğunuzun koluna taktığınız gps takip saati...
    Bu tür şeylerin insanları şaşırtması da beni şaşırtıyor. Herhangi bir teknolojik alet kullanıyorsanız mutlaka birileri sizi gözetliyordur, verileriniz bir yerde...
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    1 Yanıt Yanıtla +35
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    lord-06- (can caner) 1 hf.
    tiktoka laf edenler değil mi çalanlar
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    WB 1 hf.
    Hic aklima gelmezdi boyle bir sey olacagi
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    osmosyum 1 hf. yeni yorumcu
    Çok şaşırdım. Hemen mağarada inzivaya çekiliyorum
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    xamaximax 1 hf.
    on binlercedir o sıfır hatası vardır
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    ulaşcan1 1 hf.
    düne kadar tik toka laf atanlar değil mi bunlar
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    Frobisher (Orhan ) 1 hf.
    yıl olmuş 2020 hala bunu bilmeyen, şaşıran varsa yorumsuz.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    biliyorduk babacım zaten
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    magicrea (Baki Hürüm) 1 hf.
    ben şaşkın. ben şok.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    yavuz hırsız tiktoku bastırırmış
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    renega (Ömer Can IŞIK) 1 hf.
    Shichibukai :D kimse anlamayacak op izleyen çok az kişi var. kısaca devlet destekli korsan
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    rifatbalci 1 hf.
    anlamadıgım şey herkes biliyor ama haber olunca da şaşırıyor. Cebinizde telefon var adamlar bilgi toplamayıp ne yapsın ?
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    hitokiri_johndoesai 1 hf. (düzenlendi)
    1) Donanım tasarlanıyor. a) ABD'de tasarlanıp Çin'de üretiliyor ya dab) artık Çin'de hem tasarlanıp hem de üretiliyorTasarım aşamasında uzaktan erişim sağlayan güvenlik açığı bilerek ekleniyor. Çin'de üretilen donanımın tasarımı ABD'den geliyor olabilir, ama Çinliler'in üretim aşamasında bu tasarıma kendileri de bir şeyler ekleyip eklemediğini kimse bilemez.2) İşletim sistemleri: Windows (Microsoft) ya da Android (Google) cihaz kullanıyorsanız geçmiş olsun, NSA'in o cihaza erişimi vardır.3) Yazılımlar: (Software/Application) Dananın kuyruğu burada kopuyor. Herkes yazılım geliştirebiliyor ve bu alanda Çin önde. Bilin bakalım Çin'de geliştirilen yazılımların kodunda neler var? Çin İstihbarat Örgütleri'ne veri gönderiyorlar. Hoş ABD kaynaklı yazılımlar da ABD'ye İstihbarat Örgütleri'ne veri gönderiyor, ama en azından orada demokrasi, fikir özgürlüğü vs var; yani tüm ABD kaynaklı yazılımlar verilerimi çalıyor diye bir şey denemez. Çin'de ise her şeyi Çin Komünist Partisi belirliyor.Kısacası şaşırtıcı bir şey yok. Açık kaynak kodlu donanım, işletim sistemi, yazılım kullanmak gerek. Bu kulağa zor gelse de bir dereceye kadar başarılabilir. Özellikle devletin buna dikkat etmesi lazım. Sahi, yerli işletim sistemi Pardus vardı, ne oldu?Kaynak: İşkembem
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