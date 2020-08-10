Yüzlerce uygulamanın ABD yönetimine veri aktardığı ortaya çıktı

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İnternet dünyasında veri hırsızlığı olayları yaşandığı zaman genelde Çin, Rusya veya Kuzey Kore ile ilişkili grupların adı geçer. Bununla birlikte ABD yönetimi de vatandaşlarını takip etmekten geri durmuyor.

Yüzlerce uygulama

The Wall Street tarafından yayınlanan belgelere göre ABD Savunma Bakanlığı ile ilişkili olan Anomaly Six LLC adındaki bir girişim uygulamalardan veriler toplayarak bunları Bakanlığa satıyor.

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Girişim yaklaşık 500 geliştirici ile özel bir anlaşma imzalamış durumda. Geliştiriciler girişim tarafından sağlanan özel bir takip kodunu uygulamalarına yerleştiriyor. Girişim de bu kod üzerinden ABD vatandaşlarının verilerini toplayarak Bakanlığa satıyor.

Normalde kıyametler koparması gereken bu durumun kanunlara uygun olduğu ifade ediliyor zira veriler anonim olarak toplanıyor ve herhangi bir ticari amaç taşımıyor. Bununla birlikte devlet için dahi olsa kullanıcıların verileri habersiz bir şekilde toplanmış oluyor.

Anomaly Six LLC raporu reddetmiyor ve kullanıcı verilerini topladığını kabul ediyor. Bununla birlikte hangi uygulamaların takip kodu taşıdığını açıklamıyor. WSJ de bununla ilgili bir bilgiye ulaşamamış.

https://www.gizmochina.com/2020/08/08/several-mobile-apps-have-hidden-tracking-software-traced-to-the-us-government/

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