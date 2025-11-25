Windows 10'un emekliliği Linux'e yaradı: 780.000 kullanıcı Zorin OS'e geçti

Tam Boyutta Gör Linux tabanlı Zorin OS’in geliştiricileri, en son sürüm Zorin OS 18’in şimdiden bir milyondan fazla indirildiğini açıkladı. Telemetri verilerine göre bu indirmelerin %78’inden fazlası Windows cihazlarından yapılmış. Bu veriler doğrudan gerçek geçişleri göstermese de, Microsoft kullanıcılarının şu sıralar alışılmadık derecede huzursuz olduğu bir dönemde dikkat çekici bir işaret. Windows 10’un destek süresinin sona ermesinin ardından pek çok kullanıcı hangi yöne yöneleceğine karar vermeye çalışırken, Zorin OS bu durumdan en çok fayda sağlayanlardan biri gibi görünüyor.

Windows kullanıcılarının aşina olduğu arayüz deneyimi vadediyor

Zorin, uzun zamandır Windows kullanıcılarının tüm çalışma düzenini baştan öğrenmek zorunda kalmadan geçiş yapabilecekleri en kolay Linux sürümü iddiasını taşıyor. Sürüm 18 ise bu yaklaşımı daha da ileri götürüyor. Geliştiriciler bu sürümün daha hızlı ve akıcı olduğunu söylüyor, ancak esas öne çıkan yenilik arayüz tasarımı. Yeni görünüm, Windows 11 stilini, macOS dokunuşlarıyla harmanlayan tanıdık bir düzen sunuyor. Yenilenen pencere kontrolleri, modern animasyonlar ve daha güncel bir genel tasarım dikkat çekiyor. Ayrıca artık ek bir eklenti gerektirmeden, Windows’taki gibi gelişmiş pencere döşeme özellikleri yerleşik olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Estetik değişikliklerin ötesinde Zorin OS 18, klasik Windows’tan Linux’a geçiş adımlarının da dışına taşıyor. En büyük yeniliklerden biri web uygulamalarına verilen önem. Yeni PWA (Progressive Web App) yükleyicisi sayesinde Office 365, Teams, Google Docs ya da Photoshop Web gibi servisleri sanki yerel bir uygulamaymış gibi kurmak mümkün. Bu uygulamalar menüde ikon olarak yer alıyor ve tarayıcı sekmesi açık tutma gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Dahili OneDrive entegrasyonu ile birleştiğinde, Zorin OS’in Windows kullanıcılarını karşılamak için diğer çoğu dağıtımdan daha ileri gittiği söylenebilir.

Zorin’in önemli iddialarından biri de uyumluluk. Geliştiriciler, Windows programlarının bu sürümde daha iyi çalıştığını belirtiyor. Temelde hala Wine ve benzeri katmanlara dayanıyor olsa da, varsayılan ayarlar ve yapılandırmalar geliştirilmiş, böylece birçok Windows uygulaması kullanıcı müdahalesi olmadan çalışabiliyor. Bunun yanında son yıllarda Valve’ın Proton çalışmalarıyla Linux oyun ekosisteminin büyük ilerleme kaydetmesi, Windows’tan uzaklaşma fikrini önceki yıllara göre çok daha çekici hale getiriyor.

2029'a kadar güncelleme garantisi sunuyor

Zorin OS 18 ayrıca bir dizi küçük ama değerli iyileştirme içeriyor. Dosyalar uygulamasındaki “Her Yerde Ara” özelliği derin klasör yapılarında gezinmeyi kolaylaştırıyor. RDP desteğinin yerleşik hale gelmesi özellikle iş kullanıcıları için önemli, çünkü hala Windows makinelerine bağlanmaları gerekebiliyor. Ses tarafında PipeWire’a geçiş Bluetooth ses kalitesi ve gecikmesini iyileştiriyor. Üstelik bu sürüm Uzun Vadeli Destek sürümü olduğundan, 2029’a kadar güncelleme garantisi sunuyor.

Tüm bu yeniliklerin zamanlaması da dikkat çekici. Windows 10’un resmi desteği sona erdi ve Microsoft son iki yıldır kullanıcıları pek hoşnut etmeyen agresif bir şekilde Windows 11’e yönlendiriyor. Donanım gereksinimlerinin keyfi bulunması, artan arka plan servisleri, bitmeyen gizlilik tartışmaları ve şirketin tartışmalı yapay zeka özelliklerini dayatma biçimi birçok kullanıcıyı bıktırdı. Buna paralel olarak, henüz test aşamasında olan Zorin OS 18’in bile yüz binlerce Windows cihazından indirilmesi, insanların alternatiflere her zamankinden daha açık olduğunu gösteriyor.

