Tam Boyutta Gör Google, uzun süredir beklenen adımı atarak ARM64 tabanlı Linux cihazlar için Chrome tarayıcısını 2026’nın ikinci çeyreğinde sunacağını açıkladı. Bu gelişme, ARM tabanlı Mac cihazlarda 2020’de ve Windows on Arm platformunda 2024’te gerçekleştirilen desteklerin ardından geldi.

Ekosistem büyüyor

Google, ARM tabanlı Linux için Chrome’u, kullanıcıların açık kaynak ve Google ekosisteminden faydalanma talebine yanıt olarak sunuyor. Öte yandan Linux ekosistemi son yıllarda dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Bazı kullanıcılar Windows’dan Linux’a geçiş yapıyor olsa da 86 tabanlı masaüstü bilgisayarlar dışında ARM yongalı tüketici odaklı Linux cihazları oldukça sınırlı. Mevcut ARM Linux cihazları daha çok Linux tabanlı Android telefonlarla sınırlı kalıyor. Dizüstü bilgisayarlarda Linux seçeneği sunan Dell, Lenovo veya Framework gibi markalar, halen x86 işlemciler kullanıyor.

ARM yongaları üreten şirketler ise Linux’u gelecekteki stratejilerinin önemli bir parçası olarak görüyor. Qualcomm, Ocak ayında PC sınıfı ARM yongaları için Windows dışındaki işletim sistemlerine ciddi bir ilgi olduğunu açıklamıştı. Nvidia ise 2026 GTC geliştirici konferansında N1 ve N1X işlemcilerini ARM tabanlı dizüstü bilgisayarlar için tanıtmayı planlıyor. Bu cihazlar başlangıçta Windows ile duyurulsa da Linux desteğinin ve Chrome’un hazır olmasıyla birlikte alternatif bir hedef olarak Linux’a yönelmeleri sürpriz olmayacak.

Google blogunda özellikle Nvidia’nın DGX Spark cihazları örnek gösterildi. Bu cihazlar, $4.000 üzeri fiyatıyla yüksek performanslı mikro AI masaüstü bilgisayarlar olarak satılıyor ve Linux üzerinde ARM tabanlı çalışıyor. Google, Chrome’u bu cihazların paket yöneticisine dahil ederek kurulumu kolaylaştıracağını duyurdu. Diğer kullanıcılar ise tarayıcıyı resmi site üzerinden indirerek kullanabilecek.

Google Chrome, ARM64 tabanlı linux cihazlara geliyor

