Linux en yüksek kullanım oranına ulaştı

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Tam Boyutta Gör Masa üstü işletim sistemi pazarında Windows çok büyük bir orana sahip olsa da kaplumbağa misali Linux platformu ilerleyişine devam ediyor. 2024 yılını çok iyi geçiren Linux en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

Linux rekor kırıyor

Son yapılan pazar analizlerine göre Linux platformu yüzde 4.5 kullanım oranına ulaşmış durumda. Yıl içerisinde yüzde 3.7 civarına kadar düşüş olsa da özellikle yaz aylarında bir sıçrama yaşandı ve en yüksek orana erişildi.

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Bu yıl taşınabilir el konsollarında Steam OS işletim sisteminin yaygınlaşması ve Steam Deck konsolu yükselişin önemli unsurları oldu. Ayrıca Windows 11 ile kullanıcıları çok mutlu edemeyen Microsoft kaçışları engelleyemedi. Geçen yıla göre yüzde 42 büyüme gösteren Linux platformunun 2032 yılında 100 milyar dolarlık bir pazar oluşturacağı tahmin ediliyor.

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