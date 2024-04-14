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    Anlık Bildirim

    Raspberry Pi 5’e rakip çıktı: Orange Pi 5 Pro satışa sunuldu

    Raspberry Pi ile rekabet eden ürünleri ile bilinen Orange Pi, yeni üst seviye bilgisayarını tanıttı. 16 GB’a kadar RAM seçeneği sunan Orange Pi 5 Pro, satışa sunuldu.
    Orange Pi 5 Pro Tam Boyutta Gör
    Tek kartlı bilgisayar (Single Board Computer) pazarındaki en büyük isimlerden olan Raspberry Pi, geçtiğimiz aylarda 5. Nesil Pi bilgisayarını tanıtmıştı. Dikkat çekici performansı ile kısa sürede popüler hale gelen Raspberry Pi 5’e yeni rakip çıktı. Orange Pi 5 Pro, fiyat performansı ile dikkat çekiyor.

    Orange Pi 5 Pro, NVMe desteği ile geliyor

    Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Orange Pi Geliştirici Konferansında duyurulan Orange Pi 5 Pro, Amazon ve Aliexpress’te satışa sunuldu. Başarılı performansa sahip olan ürün, eMMC, NVMe ve çift HDMI desteği gibi dikkat çekici özelliklere de ev sahipliği yapıyor.

    Orange Pi 5 Pro, 4 Cortex-A76 ve 4 Cortex-A55 çekirdeğine ev sahipliği yapan Rockchip RK3588S’ten güç alıyor. Yonga setinin GPU birimini ise Mali-G610 oluşturuyor. OpenGL, OpenCL ve Vulkan desteği sunan yonga seti, 6 TOPS gücünde çalışan bir NPU birimine de yer veriyor. Cihazın işlemcisine 4GB, 8GB veya 16GB kapasitesindeki LPDDR5 RAM eşlik ediyor. Pi 5 Pro, depolama tarafında ise eMMC, PCIe 2.0 hızında çalışan M.2 2280 NVMe, SATA SSD ve MicroSD desteği sunuyor. 

    Orange Pi 5 Pro bağlantı seçenekleri ile dikkat çekiyor

    Tüm bunların yanı sıra Pi 5 Pro; HDMI 2.1, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, 3.5mm ses girişi, USB 3.1, USB 2.0, USB Type-C, UART, 40 GPIO, MIPI DSI, MIPI CSI ve 5V fan giriş seçenekleri ile dikkat çekiyor. Bu kadar bağlantı seçeneğine rağmen cihaz, yalnızca 89x56mm boyutunda ve 62g ağırlığında.

    Orange Pi 5 Pro satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Orange Pi 5 Pro, Orange Pi OS, Ubuntu, Debian ve Android 12 işletim sistemi seçeneklerine sahip. Önümüzdeki haftalarda daha çok işletim sistemi, bu cihaz için kullanıma sunulacaktır. Orange Pi 5 Pro’nun 4GB RAM seçeneği 60$, 8GB RAM seçeneği 80$ ve 16GB RAM seçeneği ise 109$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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