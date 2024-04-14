Raspberry Pi 5’e rakip çıktı: Orange Pi 5 Pro satışa sunuldu

- Orange Pi 5 Pro, NVMe desteği ile geliyor
- Orange Pi 5 Pro bağlantı seçenekleri ile dikkat çekiyor
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Orange Pi 5 Pro, NVMe desteği ile geliyor
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Orange Pi Geliştirici Konferansında duyurulan Orange Pi 5 Pro, Amazon ve Aliexpress’te satışa sunuldu. Başarılı performansa sahip olan ürün, eMMC, NVMe ve çift HDMI desteği gibi dikkat çekici özelliklere de ev sahipliği yapıyor.
Orange Pi 5 Pro, 4 Cortex-A76 ve 4 Cortex-A55 çekirdeğine ev sahipliği yapan Rockchip RK3588S’ten güç alıyor. Yonga setinin GPU birimini ise Mali-G610 oluşturuyor. OpenGL, OpenCL ve Vulkan desteği sunan yonga seti, 6 TOPS gücünde çalışan bir NPU birimine de yer veriyor. Cihazın işlemcisine 4GB, 8GB veya 16GB kapasitesindeki LPDDR5 RAM eşlik ediyor. Pi 5 Pro, depolama tarafında ise eMMC, PCIe 2.0 hızında çalışan M.2 2280 NVMe, SATA SSD ve MicroSD desteği sunuyor.
Orange Pi 5 Pro bağlantı seçenekleri ile dikkat çekiyor
Tüm bunların yanı sıra Pi 5 Pro; HDMI 2.1, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, 3.5mm ses girişi, USB 3.1, USB 2.0, USB Type-C, UART, 40 GPIO, MIPI DSI, MIPI CSI ve 5V fan giriş seçenekleri ile dikkat çekiyor. Bu kadar bağlantı seçeneğine rağmen cihaz, yalnızca 89x56mm boyutunda ve 62g ağırlığında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)