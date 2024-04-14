Raspberry Pi 5’e rakip çıktı: Orange Pi 5 Pro satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Tek kartlı bilgisayar (Single Board Computer) pazarındaki en büyük isimlerden olan Raspberry Pi, geçtiğimiz aylarda 5. Nesil Pi bilgisayarını tanıtmıştı. Dikkat çekici performansı ile kısa sürede popüler hale gelen Raspberry Pi 5’e yeni rakip çıktı. Orange Pi 5 Pro, fiyat performansı ile dikkat çekiyor.

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Orange Pi 5 Pro, NVMe desteği ile geliyor

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Orange Pi Geliştirici Konferansında duyurulan Orange Pi 5 Pro, Amazon ve Aliexpress’te satışa sunuldu. Başarılı performansa sahip olan ürün, eMMC, NVMe ve çift HDMI desteği gibi dikkat çekici özelliklere de ev sahipliği yapıyor.

Orange Pi 5 Pro, 4 Cortex-A76 ve 4 Cortex-A55 çekirdeğine ev sahipliği yapan Rockchip RK3588S’ten güç alıyor. Yonga setinin GPU birimini ise Mali-G610 oluşturuyor. OpenGL, OpenCL ve Vulkan desteği sunan yonga seti, 6 TOPS gücünde çalışan bir NPU birimine de yer veriyor. Cihazın işlemcisine 4GB, 8GB veya 16GB kapasitesindeki LPDDR5 RAM eşlik ediyor. Pi 5 Pro, depolama tarafında ise eMMC, PCIe 2.0 hızında çalışan M.2 2280 NVMe, SATA SSD ve MicroSD desteği sunuyor.

Orange Pi 5 Pro bağlantı seçenekleri ile dikkat çekiyor

Tüm bunların yanı sıra Pi 5 Pro; HDMI 2.1, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, 3.5mm ses girişi, USB 3.1, USB 2.0, USB Type-C, UART, 40 GPIO, MIPI DSI, MIPI CSI ve 5V fan giriş seçenekleri ile dikkat çekiyor. Bu kadar bağlantı seçeneğine rağmen cihaz, yalnızca 89x56mm boyutunda ve 62g ağırlığında.

Tam Boyutta Gör Orange Pi 5 Pro, Orange Pi OS, Ubuntu, Debian ve Android 12 işletim sistemi seçeneklerine sahip. Önümüzdeki haftalarda daha çok işletim sistemi, bu cihaz için kullanıma sunulacaktır. Orange Pi 5 Pro’nun 4GB RAM seçeneği 60$, 8GB RAM seçeneği 80$ ve 16GB RAM seçeneği ise 109$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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