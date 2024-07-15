UTM iOS’e geldi: iPad ve iPhone üzerinden Windows çalıştırma gerçek oluyor

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler işletim sistemlerinden olan iOS, Apple’ın katı kuralları çerçevesinde genişleyen bir ekosistem haline geldi. Apple, iOS’i güvenlik amacıyla kapalı bir sistem haline getirse de firmanın son yıllarda karşıladığı yasal bariyerler, işletim sisteminin daha açık hale gelmesine sebep oldu. Bu sayede geçtiğimiz haftalarda oyun emülatörlerine kavuşan iOS, artık daha da açık bir sistem haline geldi.

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iPad ve iPhone için PC emülatörü hazır

macOS platformunda popüler bir sanal makine uygulaması olan UTM, iOS ve iPadOS için kullanıma sunuldu. Apple’ın geçtiğimiz aylarda oyun emülatör uygulamalarına izin vermesinin ardından UTM, App Store için bir başvuruda bulunmuştu. UTM SE isimli uygulama, birkaç kez Apple tarafından reddedilse de firma, ani bir kararla UTM’in uygulamasını App Store’a ekledi.

Tam Boyutta Gör QEMU açık kaynak projesi altında geliştirilen UTM, iPad, Phone ve Vision Pro cihazları için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. x86, PPC ve RISC-V sistemlerini başarılı bir şekilde emüle ederek Linux ve Windows sistemlerinin iOS cihazlarında kullanılmasını sağlıyor. Tüm bunlara rağmen uygulama, JIT (anında derleyici) özelliğine sahip olmadığı için yüksek performans sunmayabilir.

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