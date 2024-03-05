Tam Boyutta Gör AMD'nin Linux'a yönelik yeni sürücü güncellemesi, ekran kartlarının güç limitlerine sınırlama getirdi. AMD, "güvenlik önlemi" olarak alınan bu kararın, potansiyel zararlar ve daha uzun kullanım için gerekli olduğunu söylüyor. Linux topluluğunda ise tartışmalar halen sürüyor.

Güç limitleri sınırsız veya düşük olmamalı

Kaçıranlar için günümüzde Linux, hem bireysel hem de hız aşırtma meraklıları tarafından sıkça tercih ediliyor. Bunun en büyük nedeni ise, güç sınırları ve saat hızları konusunda sunduğu özgürlük. Ancak geçtiğimiz saatlerde AMD, buna sürpriz bir kısıtlama getirdi. Linux 6.7'nin çıkışıyla birlikte, Radeon GPU'ların vBIOS'una daha düşük bir güç tüketimi eşiği belirleyen yeni bir yönerge eklendi.

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Dolayısıyla Linux kullanıcıları, artık belirtilen sınırların dışına çıkamayacak. AMD ise bunun güvenlik önlemi olarak uygulandığını ve uzun ömürlülük açısından gerekli olduğunu söylüyor. Şirkete göre yeni önlem, belirtilen aralıkların dışına çıkan ekran kartlarının potansiyel zararlardan korunmasını sağlayacak.

"Bu konu amd-gfx M/L'de tartışıldı ve sınırlayıcı kutunun dışında az güç vermenin potansiyel olarak tehlikeli olduğu ve donanıma zarar verebileceği sonucuna varıldı. Bu tekrar eklenmeyecektir."

Bu yüksek güç limitleri için doğru olsa da, düşük değerlerin nasıl bir soruna yol açacağı merak konusu. Ayrıca Linux topluluğunda tartışmalar halen sürüyor. Zira Linux sistemlerinin çok yönlülüğü düşünüldüğünde, koruyucu önlemler ile kullanıcı özgürlüğü arasındaki denge biraz sarsılmış durumda. Ancak AMD'nin bu konumundaki tutumu net diyebiliriz.

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AMD ekran kartlarına Linux özelinde sınırlama: Güç limiti eklendi