AMD ekran kartlarına Linux özelinde sınırlama: Güç limiti eklendi

Güç limitleri sınırsız veya düşük olmamalı
Kaçıranlar için günümüzde Linux, hem bireysel hem de hız aşırtma meraklıları tarafından sıkça tercih ediliyor. Bunun en büyük nedeni ise, güç sınırları ve saat hızları konusunda sunduğu özgürlük. Ancak geçtiğimiz saatlerde AMD, buna sürpriz bir kısıtlama getirdi. Linux 6.7'nin çıkışıyla birlikte, Radeon GPU'ların vBIOS'una daha düşük bir güç tüketimi eşiği belirleyen yeni bir yönerge eklendi.
Dolayısıyla Linux kullanıcıları, artık belirtilen sınırların dışına çıkamayacak. AMD ise bunun güvenlik önlemi olarak uygulandığını ve uzun ömürlülük açısından gerekli olduğunu söylüyor. Şirkete göre yeni önlem, belirtilen aralıkların dışına çıkan ekran kartlarının potansiyel zararlardan korunmasını sağlayacak.
"Bu konu amd-gfx M/L'de tartışıldı ve sınırlayıcı kutunun dışında az güç vermenin potansiyel olarak tehlikeli olduğu ve donanıma zarar verebileceği sonucuna varıldı. Bu tekrar eklenmeyecektir."
Bu yüksek güç limitleri için doğru olsa da, düşük değerlerin nasıl bir soruna yol açacağı merak konusu. Ayrıca Linux topluluğunda tartışmalar halen sürüyor. Zira Linux sistemlerinin çok yönlülüğü düşünüldüğünde, koruyucu önlemler ile kullanıcı özgürlüğü arasındaki denge biraz sarsılmış durumda. Ancak AMD'nin bu konumundaki tutumu net diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.