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    Anlık Bildirim

    AMD ekran kartlarına Linux özelinde sınırlama: Güç limiti eklendi

    AMD, Linux sistemler özelinde Radeon ekran kartlarının güç limitlerine sınırlama getirdi. GPU devi, sınırsız veya düşük değerlerin risk taşıdığını düşünüyor. İşte detaylar...
    AMD ekran kartlarına Linux özelinde sınırlama: Güç limiti eklendi Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Linux'a yönelik yeni sürücü güncellemesi, ekran kartlarının güç limitlerine sınırlama getirdi. AMD, "güvenlik önlemi" olarak alınan bu kararın, potansiyel zararlar ve daha uzun kullanım için gerekli olduğunu söylüyor. Linux topluluğunda ise tartışmalar halen sürüyor.

    Güç limitleri sınırsız veya düşük olmamalı

    Kaçıranlar için günümüzde Linux, hem bireysel hem de hız aşırtma meraklıları tarafından sıkça tercih ediliyor. Bunun en büyük nedeni ise, güç sınırları ve saat hızları konusunda sunduğu özgürlük. Ancak geçtiğimiz saatlerde AMD, buna sürpriz bir kısıtlama getirdi. Linux 6.7'nin çıkışıyla birlikte, Radeon GPU'ların vBIOS'una daha düşük bir güç tüketimi eşiği belirleyen yeni bir yönerge eklendi.

    Dolayısıyla Linux kullanıcıları, artık belirtilen sınırların dışına çıkamayacak. AMD ise bunun güvenlik önlemi olarak uygulandığını ve uzun ömürlülük açısından gerekli olduğunu söylüyor. Şirkete göre yeni önlem, belirtilen aralıkların dışına çıkan ekran kartlarının potansiyel zararlardan korunmasını sağlayacak.

    "Bu konu amd-gfx M/L'de tartışıldı ve sınırlayıcı kutunun dışında az güç vermenin potansiyel olarak tehlikeli olduğu ve donanıma zarar verebileceği sonucuna varıldı. Bu tekrar eklenmeyecektir."

    Bu yüksek güç limitleri için doğru olsa da, düşük değerlerin nasıl bir soruna yol açacağı merak konusu. Ayrıca Linux topluluğunda tartışmalar halen sürüyor. Zira Linux sistemlerinin çok yönlülüğü düşünüldüğünde, koruyucu önlemler ile kullanıcı özgürlüğü arasındaki denge biraz sarsılmış durumda. Ancak AMD'nin bu konumundaki tutumu net diyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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